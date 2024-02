Ber regjeringen snu – krever sanksjoner mot Israel

Tirsdag 6. februar stemte regjeringspartiene og resten av stortingsflertallet nei til 30 ulike SV-forslag om sanksjoner mot Israel for å stanse krigføringen på Gaza. Også Rødt, MDG og Venstre krever sanksjoner, men utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har stått fast på at han sier nei til dette. Likevel ber SV nå regjeringen om å snu.

– Situasjonen i Gaza blir mer ulevelig time for time, og det vi alle frykter nå, er en israelsk bakkeinvasjon i Rafah, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til Dagsavisen.

Hun mener man er nødt til å sette mer makt bak kravene, særlig ettersom USA onsdag la ned veto i FNs sikkerhetsråd mot å få til en våpenhvile.

– Da må man finne andre måter å legge press på Israel på. Nå er det flere vestlige land som har innført sanksjoner. Norge bør gå sammen med disse og ta initiativ til internasjonale sanksjoner, krever Fiskaa.

Espen Barth Eide Utenriksminister Espen Barth Eide da han nylig deltok på den årlige sikkerhetskonferansen i München (Javad Parsa/NPK)

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

– Norge gjør ikke nok

Utenriksminister Espen Barth Eide har flere ganger uttalt at han mener sanksjoner ikke vil ha noen effekt, og at de kan ødelegge for Norges diplomatiske linje der de snakker med begge parter i Israel/Hamas-konflikten. Han mener Norge gjør nok.

Men SV mener en rekke hendelser både internasjonalt og i Norge i ukene etter avstemningen i Stortinget er så viktige at regjeringen bør revurdere sitt standpunkt.

– For Norge gjør ikke nok. Både Norge og andre land bør stille seg dette spørsmålet: «Hva mer kan vi gjøre?» sier Fiskaa, og peker på at flere land i Europa nå har gjort vedtak om sanksjoner mot Israel.

En nederlandsk domstol har for eksempel lagt ned forbud mot at Nederland eksporterer komponenter til kampflyet F-35 til Israel. Storbritannia innfører sanksjoner mot voldelige israelske bosettere, det samme gjør Frankrike. Irland har tatt initiativ til å fryse frihandelsavtalen mellom EU og Israel på bakgrunn av menneskerettighetsbrudd, mens sentrale europeiske politikere som EUs utenrikssjef Joseph Borrell har foreslått for USA å revurdere våpensalg til Israel.

Les også: Marianne går ikke på ski: – Jeg føler at Marka ikke lenger er for alle

Talte moderpartiet imot

I Norge har blant annet LO tatt til orde for boikott og sanksjoner mot Israel. Nå følger flere sentrale Ap-lag etter. Etter 6. februar har både Bergen Ap og Trondheim Ap vedtatt skarpe uttalelser mot Israel. Bergen Ap vedtok lørdag boikott av israelske varer, ifølge Bergens Tidende. «Arbeiderpartiet i Bergen fordømmer Israels voldsomme invasjon, blokade og overdrevne voldsbruk i Gaza», het det i en uttalelse fra Bergen Ap.

Helgen før var det Trondheim Ap som vedtok at de vil ha politisk og kulturell boikott av Israel. De vil ifølge NTB at Norge skal innføre sanksjoner mot Israel, og arbeide for en internasjonal boikott av landet.

– Jeg håper utenriksministeren nå merker presset, også fra sin sitt eget parti. Ap er i utakt med egne tillitsvalgte, medlemmer og velgere, hevder Fiskaa, og viser til en undersøkelse i VG, der et flertall av Aps velgerne ønsket sanksjoner.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Må på bordet

I lys av alt dette mener SV at sanksjoner mot Israel er et spørsmål som bør komme på bordet på nytt. De minner også om at Norge har vedtatt sanksjoner mot en rekke andre land.

– Vi er villige til å diskutere innretningen på sanksjoner mot Israel. De må vært målrettede, effektive og skånsomme mot sivilbefolkningen. Det er grunnen til at vi har lagt 30 ulike forslag til sanksjoner på bordet. Så langt har regjeringen vendt tommelen ned til alle. Vi håper de løfter blikket og tenker seg om, sier Fiskaa.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

– Norge bør gjøre mer

Men SVs nye argumenter går ikke helt hjem hos utenriksminister Espen Barth Eide.

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg er den første til å si at alle bør gjøre mer. Også Norge bør gjøre mer. Men jeg legger til grunn at vi ønsker å gjøre mer av noe som gjør ting bedre og ikke skader andre initiativ vi er dypt involvert i, skriver Eide i en e-post til Dagsavisen.

Han sier at også Norge bør gå gjennom sin samhandling med Israel i lys av kjennelsen fra Den internasjonale domstolen i Haag om midlertidige tiltak, men:

– Hvis vi innfører sanksjoner som gjør at andre initiativ går i stå, kan vi ende opp i en situasjon der vi i realiteten gjør mindre, fortsetter Eide, og understreker at Israel-Palestina-konflikten er den han har brukt mest tid på siden han ble utenriksminister i oktober i fjor.

– Når Norge bruker så mye tid og penger på dette, vil jeg at det skal gjøre en forskjell for palestinerne, og ikke være symbolpolitikk. Og for å kunne bistå palestinerne er det viktig å ha et forhold til Israel, mener Eide.

– Verken Sikkerhetsrådet eller EU har vedtatt sanksjoner mot Israel. Det har heller ikke den palestinske selvstyremyndigheten eller andre land som vi samarbeider med om denne krisen, sier Eide.

Les også: Israels forsvarssjef til egne soldater: – Vi er ikke på drapstokt

Les mer om Israel-Palestina-konflikten

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen