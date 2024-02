Rune skadet seg på jobb for 13 år siden. Nå er endelig millionerstatningen utbetalt

– Det er en gledens dag, og det blir en annen hverdag nå enn vi har hatt de siste årene. Det var på høy tid at pengene endelig kom, sier en lettet Rune Sundmoen på telefon fra Os i Østerdalen.

Nylig fikk Rune Sundmoen endelig utbetalt to millioner kroner i yrkesskadeerstatning på kontoen sin.

Han har enda et krav inne og som er på vei, men dette vil bli utbetalt når det kravet er ferdigbehandlet. Sundmoen har ventet på pengene i mange år, og veien for å få dem utbetalt har vært både lang og kronglete.

Alvorlig skadet i 2010

Rune Sundmoen ble alvorlig skadet i en arbeidsulykke i 2010. Da det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018, mistet Sundmoen og rundt 150 andre nordmenn i samme situasjon, rettighetene til sine krav knyttet til yrkesskadeerstatninger (se lenger ned i saken).

I oktober kom regjeringen på banen. I statsbudsjettet for 2024 foreslo de at det skulle bevilges 90 millioner kroner for å dekke eller forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har mot det danske konkursboet.

I oktober beklaget finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) den lange ventetiden som enkelte har opplevd i denne saken. Garantiordningen for skadeforsikring håndterer utbetalingene. LO har presset på for at staten skulle ta regninga.

Gård og grunn

Konkursen i Alpha Insurance kunne kostet Rune Sundmoen og familien både gård og grunn, forteller han. Han beskriver det som 13 år med håpløse tilstander. Spesielt den siste tiden har vært tøff økonomisk. Han forteller at penger som var satt av til konfirmasjon til den yngste datteren, måtte brukes på å betale regninger.

– Alt av reserver har blitt brukt opp. Barna våre har vokst opp i mye fattigere kår enn det de har vært nødt til. Og det har vært usikkerhet hele veien om vi klarte å beholde huset, sier han.

Ramlet seks meter

I 2010 satte Rune Sundmoen føttene ut på et stillas. Stillaslemmen som var laget av tre, brast. Sundmoen ramlet seks meter rett ned i grusen.

Armen ble kvestet, og han pådro seg flere brudd i ryggen og bekkenet. Etter ulykken ble Sundmoen erklært 100 prosent ufør.

Arbeidsgiveren til Sundmoen hadde tegnet yrkesskadeforsikring i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance. Forsikringsselskapet tilbød Sundmoen en erstatningssum.

Den mente han var for lav. Med hjelp fra LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen gikk han til sak mot det danske selskapet.

Vant i retten

Våren 2018 slo Oslo tingrett fast at Alpha Insurance skal betale ut 2,5 millioner kroner til Rune Sundmoen i yrkesskadeerstatning.

Etter arbeidsulykken har ekteparet Rune og Silje Sundmoen strevd med å få endene til å møtes. De økte blant annet boliglånet sitt for å klare utgiftene. Pengene han hadde krav på, var jo rundt hjørnet.

Det har vært tøffe tider for ekteparet Rune og Silje Sundmoen. Økonomien har vært veldig usikker. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Samme år blir Alpha Insurance slått konkurs. Når et forsikringsselskap går konkurs, trer garantiordningen for skadeforsikring inn.

Den skal sørge for at de som er berørt av en konkurs, fortsatt skal få utbetalt forsikringspengene de har krav på. Lovverket sier at alle utenlandske forsikringsselskaper med filial i Norge, må være med i garantiordningen.

Hull i lovverket

Firmaet som arbeidsgiveren til Rune Sundmoen hadde tegnet yrkesskadeforsikring i, hadde ikke noen filial i Norge. De var derfor ikke forpliktet til å være med i den nevnte garantiordningen.

Selskaper som selger forsikringer grensekryssende fra et annet EØS-land uten en norsk filial, er ikke pliktige til å være med i ordningen.

Det er her hullet i det norske lovverket oppstår, forklarte Hilde Anghus, advokat i LO, til FriFagbevegelse i 2023.

– Arbeidstaker skal alltid være dekket. Det står i loven. Men akkurat den situasjonen hvor et selskap går konkurs, det hadde man ikke tenkt på ved grensekryssende virksomhet, sa hun den gang.

Fikk telefon fra Trygve Slagsvold Vedum

Rune Sundsmoen forteller at finansminister Trygve Slagsvold Vedum slo på tråden for å høre hvordan det gikk med ham.

– Det var et pluss at han ringte. Han sa at det var gledelig at det var begynt å komme inn penger på kontoen til dem som er rammet i denne saken, sier han.

Sundmoen tok opp med finansministeren at hullet i lovverket fortsatt finnes.

– Jeg sa det er betenkelig at lovverket fortsatt ikke forandret. At det fortsatt selges forsikringer i Norge der selskapene ikke er pliktige til å betale inn på det norske garantifondet, sier han.

Vedum opplyste til Sundmoen at det jobbes med en lovendring.

Jobber for lovendring

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier han har tenkt mye på dem som er rammet av konkursen i Alpha Insurance. Han er veldig glad for at utbetalingene nå har begynt å komme inn på konto for dem det gjelder.

– Jeg er glad for fortgangen i denne saken fra dette ble vedtatt i Stortinget, sier Vedum.

Finansministeren sier det viktig at det kommer på plass en lovendring så raskt som mulig, slik at ikke flere norske arbeidstakere havner i samme situasjon som Rune Sundmoen og andre som har blitt rammet av det samme hullet i lovverket.

Forslag om endringer i finansforetaksforskriften ble sendt ut på høring i fjor.

– Det jobbes med dette i internt i regjeringsapparatet for å få dette på plass. Vi står på arbeidsfolks side, og dette hullet skal tettes, sier Vedum.

Han er glad for at fellesskapet nå tar regninga. Vedum forstår godt at dem som har ventet lenge på pengene, har hatt det tøft.

– Mange av de som er rammet har hatt en anstrengt økonomi. Nå håper vi at disse utbetalingene kan lette litt på trykket for dem. Det ligger likevel en sårhet der for dem som har ventet, sier han

Trygve Slagsvold Vedum syntes det var fint å snakke ned Rune Sundmoen på telefon.

– Det kan være lange, fysiske avstander fra oss som behandler sakene, og til dem det gjelder. Det er ikke alltid vi har tid til å dra dit det faktisk skjer, og da er det er fint å ta en telefon, sier finansministeren.

Feirer med å betale avdrag på huslån

Erstatningssummen som Rune Sundmoen har mottatt nå, skal ikke brukes til å feire med.

Han sier disse pengene går med i sluket for å betjene etterslep på regninger og avdrag på huslån de siste årene.

Hverdagen skal sikres. Selv om det bare er to dager siden pengene sto på konto, har han allerede betalt inn store deler av erstatningssummen på huslånet.

– Det var det første jeg ville gjøre. Banken har vært real med oss, men jeg ønsker ikke å betale mer renter enn nødvendig, sier han.

Rune Sundmoe kan senke skuldrene. Pengene går i hovedsak til å betale avdrag på huslån. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Han har også holdt igjen litt penger på sparekonto til eventuelle skattekrav og til konfirmasjonen til den yngste datteren.

– Nå blir det konfirmasjon. Det er en lykke i seg sjøl å vite at vi har dette på stell nå, sier Sundmoen.

Hadde ikke klart det uten LO

Rune Sundmoen har vært medlem i Fellesforbundet hele veien. Han er glad for at han var LO-medlem da arbeidsulykken inntraff i 2010. Da hadde han rett på juridisk bistand fra LOs juridiske avdeling.

– LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen har vært helt storartet. Jeg hadde ikke sittet her med denne erstatningssummen hvis det ikke var for at jeg var LO-medlem. Jeg hadde ikke hatt midler til å kjøre noen sak mot et forsikringsselskap på egen hånd, avslutter en lettet og glad Rune Sundmoen.

---

Alpha Insurance-saken

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De kan tegne avtaler med utenlandske forsikringsselskaper.

I de tilfellene det ikke skjer, er norske arbeidstakere likevel dekket gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Alle utenlandske forsikringsselskap som har filialer i Norge, må være med i den norske garantiordningen. Gjennom ordninga er arbeidstakerne sikra hvis selskapet skulle gå konkurs.

Flere norske selskaper hadde tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte i Alpha Insurance.

Forsikringene var enten tegnet via Alpha Insurance’ norske filial eller direkte i det danske morselskapet.

For den første gruppen forskutterer den norske Garantiordningen for skadeforsikring utbetaling av krav mot filialen når boet har godkjent kravene.

Men – selskaper som selger forsikringer grensekryssende fra et annet EØS-land uten en norsk filial, er ikke pliktige til å være med i garantiordningen.

Alpha Insurance var et slikt selskap, og det er her hullet i det norske lovverket oppstår.

319 personer hadde krav inne hos Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai 2018. På grunn av konkursen fikk de ikke utbetalt erstatninga de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven.

Regjeringen har nå gått inn for å dekke kravene til ofrene i Alpha-saken.

Foreløpig er det meldt inn 155 krav fra norske arbeidstakere. Det totale antall krav innbefatter en utbetaling på over 80 millioner kroner.

LO har krevd at hullet i lovverket må tettes.

---

