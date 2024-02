– Hver måned går store mengder glass til spille

– Vinduene havner derfor på søppeldynga til tross for at glasset kunne blitt gjenbrukt i ny glassproduksjon, opplyser Hilde Widerøe Wibe, styreleder i Ruteretur.

– Alt som skal til for å få gjort noe med dette, er å fjerne tre bokstaver fra avfallsforskriften – «PCB», og la den begynne å gjelde alle typer vinduer og ikke bare dem som inneholder miljøgiften PCB, sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur.

– Vi har lenge prøvd å få til en slik endring, men myndighetene – Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, sier de har så mye annet å gjøre og ikke vil prioritere dette, sier Wibe.

– Det er uheldig at vi må vente og vente på en endring. Hver måned går derfor store mengder glass som kan gjenvinnes i det uendelige, til spille, sier Valde.

Dette fører til unødvendige innhogg i en begrenset ressurs, ifølge ham.

– Kvartssand er den råvaren det går mest av ved produksjon av nytt glass. De store glassprodusentene sier at vi vil gå tom for kvartssand i løpet av noen tiår, med den hastigheten vi forbruker kvartssanden nå.

– Folk skifter ut vinduer, men de vet ikke at de går rett på dynga. Det burde ha vært forbudt for et materiale som har en så stor gjenbruksverdi, sier Hilde Widerøe Wibe, styreleder i Ruteretur. (Heidi Dokter)

– Havner i forbrenningsovner

Returselskapet Ruteretur AS ble etablert i 2002 for å samle inn og håndtere kasserte isolerglassruter med miljøgiften PCB.

Det skjedde som følge av en avtale mellom det daværende Miljødepartementet og bransjeorganisasjonene Glass og Fasadeforeningen, Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer.

Siden den gang har Ruteretur samlet inn om lag én million kasserte isolerglassruter med PCB, fra 350 avfallsmottak over hele landet. PCB, som ble forbudt i 1980, ble brukt i isolerglassruter på 1960- og 1970-tallet.

Fortsatt samler Ruteretur inn om lag 30.000 PCB-ruter årlig. De blir sendt til Fredrikstad hvor glasset skjæres ut. Deretter brukes det til å lage isolasjonsmaterialet Glava. Rammene brukes som energi ved at de blir brent, mens de miljøfarlige stoffene blir destruert ved forbrenning i utlandet, får Dagsavisen opplyst.

Men PCB-rutene utgjør bare en liten andel av alle vindusrutene som årlig blir kassert.

– Hvert år kastes det 650.000 vinduer. Bare drøyt 150.000 av dem gjenvinnes, av oss og selskaper som Norsk Gjenvinning og Ragn-Sells. Resten havner i forbrenningsovner eller graves ned i deponier. Det billigste er ofte forbrenningsovnen, opplyser Sverre Valde i Ruteretur.

– Det er uheldig at vi må vente og vente på en endring, sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. (Foto: Line Schibstad)

Oppfordres til å bytte vinduer

– 650.000 vinduer i året! Hvor kommer alle disse kasserte vinduene fra?

– Folk skifter ut gamle vinduer for blant annet å spare strøm, svarer Hilde Widerøe Wibe.

Dette oppfordrer da også myndighetene til. Både Enova og Oslo kommune er blant dem som lenge har hatt tilbud om støtteordninger for dem som vil bytte vinduer for å gjøre boligen «mer energieffektiv» og «senke strømforbruket og varmetapet».

«Har du 2-lagsvinduer fra 80-tallet i dag? Bytt til lavenergivinduer og varmetapet vil halveres», oppfordrer Enova.

– Folk skifter ut vinduer, men de vet ikke at de går rett på dynga. Det burde ha vært forbudt for et materiale som har en så stor gjenbruksverdi, sier Wibe.

– Da Ruteretur ble etablert, var det ikke så stort fokus på materialgjenvinning, men dette har blitt mer og mer aktuelt, med tanke på behovet for et sirkulært livsløp for nye produkter, sier Valde.

I gjennomsnitt veier et vindu i et bolighus om lag 40 kilo, halvparten er trevirke og resten glass, forteller han.

– Jeg ser for meg en utvikling hvor glasset brukes til ny glassproduksjon, og at trevirket kan brukes i produksjonen av sponplater, HDF- og MDF-plater, sier Wibe.

– Også beslag på vinduene kan gå inn i sirkulærøkonomien.

Miljøgiften PCB ble forbudt i for 44 år siden, men fortsatt samler Ruteretur inn om lag 30.000 vinduer med PCB årlig. (Foto: Ruteretur)

– En lavthengende frukt

– Er det noen interesse for å ta imot glass fra kasserte vinduer fra glassprodusentene?

– Ja, glassprodusenten Saint-Gobain mener at de kan bruke opptil 70 prosent resirkulert glass i sin glassproduksjon, svarer Wibe.

– Både produsentene og importørene av glass til Norge, ønsker at glass skal bli en grønnere vare. De ber om det. De ønsker ikke å selge en vare som i så stor grad ender opp i deponier, sier Valde.

Likevel fortsetter dumpingen av kasserte glassvinduer, til tross for at Ruteretur har kontaktet miljømyndighetene flere ganger.

– I desember 2022 sa vi til Klima- og miljødepartementet at vi har hele verdikjeden bak oss, og at vi skulle ta ansvaret for alle typer isolerglassruter, for å sikre materialgjenvinning og riktig håndtering av farlig avfall, sier Valde.

Ifølge ham vil en slik omfattende returordning også gjøre det «enklere og rimeligere for avfallsbesittere og avfallsmottak å håndtere kasserte ruter, samtidig som det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt».

– Vi forventet positiv respons, fortsetter Valde.

Men …

– De sier nei. Det er så mye annet de vil prioritere. Det synes jeg er veldig merkelig. Dette er en lavthengende frukt.

Prioriterer plastprodukter

I januar fikk SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken samme tilbakemelding, da han stilte spørsmål til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om dette.

«Vil regjeringen sørge for nødvendige endringer i avfallsforskriftens kapittel 14, slik at vi kan få samlet inn alle brukte isolerglass og vinduer, slik at vi kan resirkulere glass og eventuelt annet materiale?»

«Utvidet produsentansvar for alle ruter vil sikre en enklere, rimeligere og mer miljøvennlig håndtering av de 6-700.000 isolerglass og vinduer som kasseres årlig. Én million kilo glass ender på avfallsdeponi hver måned, om avfallet håndteres som i dag», påpekte Haltbrekken.

Klima- og miljøministeren svarte slik:

«I forbindelse med EUs grønne vekststrategi, den grønne given, foreslår nå EU utvidet produsentansvar på flere områder, og de setter også krav til utforming. Forskriftsarbeidet for disse produsentansvarsordningene må prioriteres, slik også Miljødirektoratet anbefaler i sin andre delrapport om produsentansvar fra april i 2023. Dette omfatter blant annet innføring av nye ordninger for utvidet produsentansvar for utstyr av plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske og for enkelte engangs plastprodukter.

«Ferdigstillelse av dette arbeidet er prioritert før eventuelle endringer i dagens produsentansvar for PCB-holdige isolerglassruter vil vurderes».

– Ikke noen endringer

Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om politisk ledelse der har kommentarer til det Ruteretur uttaler.

Vi har mottatt følgende svar fra departementet:

«Regjeringen jobber for en effektiv omstilling til en giftfri sirkulær økonomi, og er opptatt av at avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Utvidet produsentansvar er et godt virkemiddel i avfallspolitikken.

Miljømyndighetene jobber med omfattende endringer i flere ulike produsentansvarsordninger for andre produkter enn isolerglassruter, samt innføring av nye produsentansvarsordninger. Det er derfor ikke noen endringer her siden statsrådens svar til Stortinget.»

