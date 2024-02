Snikfilmet menn under besøk hos prostituerte

BERGEN (Dagsavisen): Seks menn var helt intetanende om at de ble filmet da de besøkte et massasjestudio i Bergen sentrum høsten 2021.

Først i politiavhør ble de fortalt om videosnuttene som var blitt filmet i skjul på massasjerommet. Der hadde de fått massasje med seksuelle tjenester fra kvinnene som jobbet på stedet.

Det de ikke visste var at veggklokken i rommet var utstyrt med et hemmelig kamera, som altså foreviget hele seansen.

Fikk bot

– Forferdelig ubehagelig, uttalte en av mennene da saken kom opp for Hordaland tingrett i begynnelsen av februar.

Både han og de fem andre mennene var allerede bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester, men vitnet nå i rettssaken mot eieren (51) av massasjestudioet. Han var tiltalt for hallikvirksomhet og snikfilmingen.

Under politiets ransaking i to massasjestudioer som mannen drev, fant de både klokkekameraet, et rom skjult bak en hemmelig dør, og 50 filmer som viste seksuell omgang under massasjen. Etterforskningen avslørte at 51-åringen utførte det praktiske med driften, som annonsering, kundekontakt og betaling. Selv beskrev han sin rolle som «resepsjonist», går det fram i dommen fra tingretten.

Skjult bak et speil lå et rom hvor videoopptakene ble funnet. (Politiet)

– Bestilte pornofilm

I avhør like etter razziaen hevdet 51-åringen at intimmassasjene slett ikke var ulovlige, men heller alternativ behandling. Da han skulle forklare seg for retten påsto han at kundene hadde bestilt film av akten, og at det derfor var snakk om lovlig produksjon av pornografi, ikke prostitusjon.

Men retten kjøpte ikke den forklaringen, all den tid de seks vitnene fortalte at de ikke kjente til at de var blitt filmet.

Undersøkelser av 51-åringens mobiltelefon viste også at mannen hadde oppsøkt en av kundene som skal ha stukket av fra betalingen. I en tekstmelding til kunden hadde 51-åringen skrevet «INGEN vil at kona skal se de bildene». Kunden hadde da betalt og lagt på 500 kroner ekstra som tips.

«Dette er grunnen til at vi har kamera» skrev 51-åringen til en av kvinnene.

«Fare for utnyttelse»

Forrige uke falt dommen. Mannen soner allerede en fengselsstraff for et annet forhold, men fikk ytterligere seks måneder lagt til fengselsoppholdet. I tillegg må han betale 140.000 kroner som retten mente var utbytte fra hallikvirksomheten.

Dommerne refset 51-åringen for snikfilmingen:

«Tiltaltes virksomhet, hvor kundene ikke visste at de ble filmet, har hatt et stort omfang. (...) De som har kjøpt de seksuelle tjenestene har uvitende blitt filmet i en sårbar situasjon. De har krav på vern selv om handlingen de har utført er straffbar. Filming gir også fare for utnyttelse.» heter det i dommen.

