Joda, dette er en varebil

BERGEN (Dagsavisen): – Jeg fikk tak i noen vinduer fra 1808, så da måtte jeg rive ned alt og bygge det opp igjen fra starten, sier altmuligmann Roger Iversen entusiastisk.

Da Dagsavisen møtte ham i sommer, fortalte han om det nyeste prosjektet hans; å ombygge en gammel Mercedes Sprinter til et minihus på hjul. I rokokko-stil!

Tanken bak var å vise at man kan skape gull av gråstein med utelukkende gjenbrukte materialer, i tillegg til et rimelig boligalternativ som studenter kan bygge selv. For Iversen mener hvem som helst kan gi seg i kast med et slikt ombyggingsprosjekt. Og dermed spare enormt med penger.

Tar form

Nå har han kommet langt på vei med den elleville idéen. I en rubbhall på Eidsvågsneset står minihus-bilen nesten ferdig. Kledning og isolasjon er kommet på. De gamle vinduene fra 1808 er satt inn. Kjøkkenskap og fiskebeinsparkett er kommet på plass, og en andreetasje er bygget oppå biltaket. Og ganske riktig, alt er gjennomført i rokokko-stil, med sirlige ornamenter og vipp på taket.

Bak en dør kommer bilen til syne. Øverst til venstre i bildet kan man skimte døren i andre etasje som skal lede ut til en balkong. (Birthe Steen Hansen)

Bare hjulene som stikker fram under kledningen antyder at dette faktisk er en varebil. Først når en gammel, knirkete ytterdør åpnes bakerst på bygget kommer bilfronten og motoren til syne.

– Dette blir det tekniske rommet, sier Iversen og ler, før han tilføyer at varebilen er fullt kjørbar slik den står nå.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Men huset er altså ikke helt ferdig. Iversen viser rundt i den vel 20 kvadratmeter store bobilen, som i første etasje har fått stue og kjøkkenkrok. Et lite bad skal bygges på utvendig. En stige opp gjennom biltaket fører til det påbygde loftet, hvor det er plass til to soverom. Her er det også gjort klart en ark med terrassedør som skal lede ut til en liten balkong oppå badet.

– Alt er bygget med resirkulerte materialer, gamle dører og vinduer. Noe av kledningen er fra 1908, mens andre deler er kanskje ti år gamle. Det eldste materialet jeg har brukt er fra 1722.

Fortsatt gjenstår det en del, som å tapetsere veggene med rokokko-tapet. Men den klassiske parketten fra gamle Hotel Norge er på plass. Stigen skal erstattes av en sammenleggbar trapp. (Birthe Steen Hansen)

Tidkrevende

Prosjektet har imidlertid tatt lengre tid enn Iversen forventet. Grunnen til det er nettopp stilvalget, forklarer han.

– Å bygge i gammel rokokko-stil gjør at det tar en del tid å finne de rette materialene. For eksempel var jeg kommet et stykke på vei, da jeg plutselig fikk en telefon om noen vinduer jeg kunne få fra den gamle direktørboligen til Hansa. De ville jeg jo gjerne ha på bilen, så jeg rev alt og begynte på nytt. Men slik er det med prototyper, det tar sin tid og blir endringer underveis, sier han.

Kjøkkenet består av gamle skap som Iversen skal male og patinere. Den lille benkeplaten gir plass til vask og kokeplate. (Birthe Steen Hansen)

Etter hvert har det også kommet flere til prosjektet. Eva Leonardi er til vanlig diplomingeniør arkitekt i 3RW Arkitekter. Hun ble så fascinert av gjenbruksidéen at hun slang seg på.

– Det kastes altfor mye byggematerialer. Men nå begynner det å bli dyrt å kaste, også for entreprenører, og det er bra. Store byggefirma må regne på CO₂-avtrykk og avfallskostnader, og da blir det mer økonomisk for dem å gjenbruke eller gi bort materialer. Du vet, de gir ikke bort ting fordi de er blitt så grønne, men fordi de ellers må betale, sier Leonardi til Dagsavisen.

Les også: «Pensjonsbibelen»: Eksperten gir deg alt du må vite

Både Roger Iversen og Eva Leonardi sier de selv ville ha bodd i huset. Her inspiserer de andre etasjen. (Birthe Steen Hansen)

Læres bort

Hennes bidrag er å lage arkitekttegninger, helt gratis.

– Jeg tegner huset mens det blir bygget. Etterpå skal tegninger av litt enklere hus gjøres tilgjengelig for studenter som ønsker å bygge sin egen minihus-bil, sier hun.

Samtidig skal det publiseres en instruksjonsvideo som trinn for trinn viser hvordan man skal gjøre tegningene om til sitt eget rullende hus. Både Iversen og Leonardi mener det vil være fullt mulig å gjennomføre, selv for uerfarne.

Slik ser de foreløpige tegningene ut. (Eva Leonardi)

– Ja, for disse husene vil ikke være i rokokko-stil, men helt enkle modeller. Det vi bygger nå er bare for å vise hva som er mulig, sier Iversen.

Han har allerede kjøpt inn en gammel Volkswagen varebil og gått i gang med neste hus i enklere drakt. Til sommeren skal både rokokko-huset og den enkle modellen plasseres på bryggekanten ved Norsk Fiskerimuseum i Sandviken. Planen er at husene skal kunne bebos av studenter som i etterkant vil levere en rapport om opplevelsen.

Iversen håper det blir liv på denne plassen til sommeren, når minihusene skal parkeres her. (Birthe Steen Hansen)

– Ville glatt bodd her

Hele poenget er at studenter skal la seg friste til egeninnsats for å slippe unna et tyngende studielån.

– I stedet for å gi pengene dine til hushaier, kan du bygge et slikt hus for 50.000 kroner og selge det etter eksamen. Slik slipper du å bli en økonomisk slave.

– Ville dere selv bodd i dette huset?

– Hvis jeg var ung og single ville jeg glatt gjort det, sier Iversen.

– Uten problem, sier Leonardi, og tilføyer:

– Studenter bor jo ikke slik vanlige familier bor. De er stort sett på skolen, jobb eller på fest. Det er ikke tiden hjemme de vil huske fra studietiden uansett.

Les også: Mener han har svaret på boligkrisen: – Bygg din egen bobil

Les også: 20.000 har fått tilbud om studentbolig – 10.000 fortsatt i kø

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen