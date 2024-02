Malte over eget veggbilde på =Kaffe

En av de første baristaene i =Kaffe, Anniken Nordengen, er trist.

– Det er vemodig. Veggbildet tok meg mentalt tilbake til starten for 6,5 år siden. Det er et personlig bilde som ingen andre skal få bruke, derfor ble det malt over. Følelsen spesiell – en tydelig markering på at kaffebaren vår i Akersgata nå er historie, sier den tidligere rusmisbrukeren.

Motiv med mening

=Kaffe er heleid av Stiftelsen Erlik, og har siden åpning i 2017 gitt over 30.000 lønnede arbeidstimer fordelt på over 50 baristaer og tre avdelinger, ifølge Erliks nettside. 28. juni 2017 åpnet den første avdelingen – i Akersgata. 31. januar ble dørene stengt.

Veggbildet har en helt spesiell historie og betydning for brukerne som etter hvert ble utlærte baristaer i kaffebaren. Petter «Uteligger» Nyquist var en av initiativtakerne til prosjektet, forteller Anniken Nordengen.

– Vi var sju baristaer som ble sendt ut med hvert vårt engangskamera. Målet var å ta bilde av noe som betydde noe for oss. Deretter jobbet en kunster med uttrykket og vi fikk være med å male bildet på veggen i kaffebaren, forklarer Nordengen og legger til:

– For min del ble det uttrykt med en blomst. For de andre blant annet en mann, en skater, ender, telefonkiosk og en sprayboks.

– For meg er ikke Oslo sentrum det samme uten =Kaffe, sier tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen. Nå har hun vært med å fjerne «veggbildet med mening» - i Akersgata. (Privat)

Anniken Nordengen har tidligere bedt eiendomsbesitterne Christian Ringnes og Petter Stordalen om hjelp til å få et nytt lokale til =Kaffe sentralt i Oslo. Til Dagsavisen sa Stordalen:

– Hvis vi kan dele våre erfaringer fra «Norges viktigste hotell» og samarbeidet med OsloKollega, gjør vi selvsagt gjerne også det.

Dagsavisen har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med investor Christian Ringnes, uten å lykkes. Han besitter en stor eiendomsportefølje gjennom selskapet Victoria Eiendom.

[ Les også: Sanna Sarromaa: – Den norske skolen har et problem med vold og trusler ]

---

ERLIK KAFFE

Kundene til =Kaffe i Akersgata blir nå møtt av denne plakaten. (Privat)

=Kaffe er heleid av Stiftelsen Erlik, og har siden åpning i 2017 gitt over 30.000 lønnede arbeidstimer fordelt på over 50 baristaer og tre avdelinger, ifølge Erliks nettside.

28. juni 2017 åpnet den første avdelingen – i Akersgata. 31. januar ble dørene stengt.

Driften av kaffebaren i Akersgata har vært utfordrende i lang tid. Graving i gata, brann i nabobygget og høye leiepriser er årsakene til at kafeen må stenge.

---





Samfunnsnyttig kaffebar

Petter Nyquist har sett hvor samfunnsnyttig kaffebaren har vært, for læring og mestring. Viktigheten av å få en tilnærmet «normal» hverdag.

– Jeg håper flere ser verdien av å ha en =Kaffe sentralt plassert i Oslo sentrum. Om ikke Christian Ringnes eller Petter Stordalen kan bidra med et rimelig lokale nå, slik Anniken Nordengen utfordrer dem, bør de i alle fall kunne bruke nettverket sitt. Det er garantert stort, sa han til Dagsavisen i januar.

Petter «Uteligger» Nyquist har hatt et helt spesielt forhold til =Kaffe i Akersgata, og håper barista Anniken Nordengen får respons på sitt engasjement rundt nye lokaler til kaffebaren i Oslo. (Skjermdump Dagsavisen / Ole Berg-Rusten, NTB)

Maria Waage i Erlik Kaffe holder foreløpig kortene tett til brystet rundt etablering av en ny =Kaffebar i Oslo sentrum. Men er optimistisk.

– Vi jobber med saken, mer enn det kan jeg ikke si.

Waage forteller om stor støtte fra gjester og i sosiale medier.

– Det setter vi stor pris på. Da vi slapp nyheten før jul var vi usikker på hvor mye respons vi skulle få, og ja vi ble litt overrasket over responsen. Det viser at folk bryr seg og ser hvor viktig en slik arbeidsplass som Erlik Kaffe er. Baristaene er ved godt mot vil jeg si. Vi er positive! avslutter hun.

Maria Waage, fungerende daglig leder i Erlik Kaffe. (Privat)

Les også: Barista Anniken i Erlik Kaffe håper Christian Ringnes og Petter Stordalen kan bistå

Les også: Petter «Uteligger»: – Ringnes og Stordalen bør i alle fall kunne bruke nettverket sitt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen