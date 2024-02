Forstaden med plankehytter og uanselige hus

Damstredet ned mot Fredensborgveien ca, 1930. (Sverre Sørum, Oslo Museum)

Rundt den lille byen Christiania grunnlagt i 1624 vokste forstedene opp: Vaterland, Grensen, Pipervika og Gamlebyen. Så kom Sagene, Hammersborg og Sagbanken. Nord og vest for forstedene lå Bymarka hvor byborgerne hadde løkkeeiendommer.

Vedsaging i Damstredet ca. 1950. (Aage Storløkken/Oslo Museum)

Mellom de velstående løkkeeiendommene Rosenlund, Dahlsløkken, Fredensborg og Udsigten lå en karrig og steinete fjellskrent hvor fattigfolk og arbeidere bygget små trehus. De første husene i bakken ned mot Fredensborgveien kom ca. 1750.

Kvinne med katt i Damstredet 1923. (Kj. Almås, Oslo Museum)

Fra 1767 ble området kalt Bergfjerdingen, men ofte bare «under Agersberg». Området Bergfjerdingen er i dag fra Akersveien og Damplassen, ned Dops gate og Damstredet, og vestsida av Fredensborgveien til Hukebak, eller gården ved Kjærlighetsstien. Navnene har forandret seg. Akersveien het opprinnelig Akersgaten. Dops gate var fram til 1890-tallet Kroken. Fredensborgveien var enkelt og greit «den øvre veien til Sagene». Fra 1830 ble Bergfjerdingens gate omdøpt til Damstredet. Navnet var etter billedhogger og hjulmaker Ole Meyers løkkeiendom «Billedhuggerdammen» på toppen av bakken, der hvor Damstredet og Akersveien møtes i dag.

«Tranga» er smuget mellom Fredensborgveien og Damstredet. Trange gater og smug preget byens viltvoksende forsteder. Bergfjerdingen var på 1920-tallet forfallent, men bevaringsplaner var i emning. (KJ. Almås/Oslo Museum )

Forstedenes uregelmessige gater og «uanselige huuse» skilte seg sterkt fra byen Christiania og for mange en «sosial skamplett». I 1815 forsøkte kjøpmann Erich Thurmann å få orden på eiendomsforholdene i Bergfjerdingen. 25 tomtebrev ble utstedt til håndverkere og svenner, industriarbeidere, en korkskjærer, kirkegårdsgravere og iglekoner, koppekoner og kurvkoner. Thurmann var sammen med branndirektør Ernst Hiøring til stede på alle oppmålingene. Det minste huset var på 12 kvadratmeter, ellers var de fleste mellom 24 og 36 kvadratmeter, mens det største hele 70 kvadratmeter. Noen var lafta, andre rene plankehytter. Overraskende nok, hadde halvparten tegltak. Noen hadde murt ovn i stua, men de fleste hadde en jernovn. Noen få hadde en bakerovn.

Hjørdis Egede-Nissen drev Bergfjerdingen restaurant i Damstredet 14 i andre halvdel av 1960-tallet. Det lille to-etasjers murhuset ble bygget på en kjerne av en jakthytte fra 1600-tallet, og antakeligvis det eldste huset i Bergfjerdingen. (Oslo Museum)

Ifølge folketellingen fra 1801 bodde 182 personer her i dårlige forhold. Hos linspinner og enke Siri Nielsdatter bodde hennes to barn, og to losjerende, tiggeren Fingal Gulsen og hans kone Berthe. I 1835 bodde det så mange som 536 mennesker trangt på hverandre. Det var bare to år etter at koleraen herjet i forstedene i 1833. Trangboddheten og nærheten til hverandre var da dødens budbringer, og hver sjette innbygger døde. Folk var så redde for smitte, at de kastet mat til de syke gjennom vinduene. Likevel økte innbyggertallet i det lille området. I 1845 bodde det 1245 personer her med stort og smått. Industrien langs Akerselva trakk folk, og mange bosatte seg i forstaden Bergfjerdingen.

Fiskesalg i Damstredet ca. 1950. (Aage Storløkken/Oslo Museum)

Alle var ikke fattige. I 1853 flyttet presteenke Hanna Storm inn i Fredensborgveien 44 med sine to yngste sønner og ei tjenestejente. Sønnen Gustav ble senere professor i historie. Ikke langt unna bodde fra 1860-tallet avholdspioneren Asbjørn Kloster. Fra leiligheten sin ekspederte han avholdsbladet «Menneskevennen» Fredensborgveien 36. I Damstredet 1 bodde dikteren Henrik Wergeland.

Fredensborgveien ved Dops gate ca. 1915. (Thorkel Jens Thorkelsen/Oslo Museum )

I 1859 ble forstaden Bergfjerdingen innlemmet i byen Christiania. Samme år brant det i området mot Akersveien, mot Damstredet til og med nummer 8 og mot Kroken til og med nummer 7. Stadskonduktør Christiani H. Grosch tok tak i villniset av bebyggelse, og resultatet ble at reguleringskommisjonen vedtok en ny tomteinndeling. De små husene forble likevel svært trangbodde med opptil åtte husholdninger.





På 1930-tallet var Bergfjerdingen forfallent. For å få til bevaring ble området regulert til park, hvor bebyggelsen skulle bevares. I 1946 foreslo Oslo Byes vel og Riksantikvaren en plan for bevaring, og i 1959 gikk byplansjef Erik Rolfsen inn for bevaring selv om det ikke fantes lovhjemmel for det. På 1960-tallet begynte beboerne å pusse opp de idylliske husene. I 1962 vedtok bystyret ønske om å bevare Bergfjerdingen

