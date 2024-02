Simone og Thomas vil stoppe fraflytting og få flere gårdsbruk i drift

SKIPTVET (Dagsavisen): – Norge må ha flere små gårdsbruk i drift. Det er et av våre viktigste mål, sier Simone Thiis på småbruket Høytorp i Østfold.

Ole Dolmseth i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er prosjektkoordinator for: «Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket». Han støtter Thiis og er bekymret for at kun hver femte landbrukseiendom har egen jordbruksdrift.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2022 viser at det totalt er 182.400 landbrukseiendommer i Norge. Av disse hadde kun 36.100 eiendommer med egen jordbruksdrift. Resterende eiendommer er oftest bruk med nedlagt drift hvor jorda er leid ut, eller tomter hvor jorda dessverre gror igjen. En del av disse eiendommene har også blitt vanlige steder for folk å bo, eller ender opp som fritidseiendommer, sier Dolmseth, og legger til:

– Denne utviklingen er resultatet av en ønsket politikk om færre, større og mer effektive bruk. Den har vært drevet siden etterkrigstida, men har nå gått så langt at nesten ingen gårdsbruk er lønnsomme uansett hvor stor og ikke minst kapitalintensiv drifta måtte være.

Griser, sauer og høner er en viktig del av småbruket Høytorp i Østfold. – Både til nytte og til kos, smiler Simone Thiis. (Tomm Pentz Pedersen)

Pop-up-småbruk

Tre minutter med bil fra sentrum i Østfold-bygda Skiptvet, og en snau time til Oslo. Småbruket Høytorp er langt unna å bli betegnet som «plassen i ødemarka». Skuespiller og regissør Simone Thiis er sammen med historiefortelleren, læreren, gartneren og teatermannen Thomas Storm i ferd med å skape sitt eget univers på stedet de kaller «Popuphagen».

Paret gliser da Dagsavisens journalist spørrende trekker veksler på navnet som skaper assosiasjon til fremveksten av en helt spesiell type butikker de siste årene. «Pop-up shop».

– Hvor langsiktig er tankegangen og valget av navn på småbruket dere kjøpte for snaut to år siden?

– Her popper det opp mange ideer, og ikke minst ulike vekster fra jorda. Sammenfattet i visjonen: mennesker, dyr, ord, jord og teater. I et langsiktig perspektiv, betrygger Thiis og Storm smilende.

Andelseie og kollektiv

Ideene er mange og gjennomføringsevnen stor for de relativt ferske eierne av småbruket Høytorp i Østfold. Men bekymringen er at stadig færre driver småbruk på den tradisjonelle måten. I tillegg presses prisene, noe som gjør at mange engasjerte unge ikke får mulighet til å realisere drømmen. Thomas Storm trekker gjerne veksler på hvordan hjemlandet Danmark har løst disse utfordringene.

– Min mamma forteller at man i Danmark på 1930-tallet etablerte boplasser som gjorde at mange fikk en gunstig inngang til egen småproduksjon. Nå forsøker man å redde nedleggingstruede gårdsbruk med å selge «folkeaksjer» i gårdene. Denne modellen tror jeg vi kan lære noe av. Det kan gi unge mennesker, som har lyst og pågangsmot, til å prøve småbrukerlivet. Etter hvert kan de kjøpe ut de andre aksjonærene. Typ OBOS-varianten «Leie til eie», men på landet, forklarer Storm.

Vi tror ikke at vi kan forandre alle mennesker – men forhåpentligvis inspirere, invitere inn og være et sted hvor alle som ønsker det kan komme. — Simone Thiis

Simone Thiis har vokst opp på en kursgård i Gudbrandsdalen og støtter ideen til sin samboer. Men tror kollektivbølgen, som er på fremmarsj i Danmark, er noe vi forhåpentlig vil se mer av i Norge fremover.

– Vi lever i et individualistisk samfunn. Sitter på hver vår tue. Det blir flere og flere som bor alene, og flere ensomme. Det er mange som ikke ønsker denne livsformen. Et kollektiv på småbrukene tror jeg kan være en god løsning. Et sted hvor flere familier kan bo sammen. Jeg tror ikke individualismen bringer oss til et lykkeligere liv, mener hun.

Storm supplerer:

– Nordmenn er konservative i tankegangen rundt at alle helst bør eie sin egen bolig. Så forstår jeg at den økonomiske modellen også kan bli et stengsel. Folk har kjempet for å komme inn på boligmarkedet. Derfor er kan hende andelseie en god tankegang.

Det popper opp mange ideer rundt frokostbordet til småbrukerne og kulturparet Thomas Storm og Simone Thiis i Skiptvet. (Tomm Pentz Pedersen)

Prosjektkoordinator Ole Dolmseth i Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes ideene Simone Thiis og Thomas Storm lanserer er spennende løsninger.

– Definitivt spennende. Småbruk-kollektiv har vi allerede noen eksempler på rundt i Norge. Fellesskapsfølelsen er det stadig færre bønder som føler på, ettersom flere bønder ender opp som den siste bonden i bygda. Drifte i fellesskap i slike kollektiv tror jeg vi fort kan se mer av fremover, sier Dolmseth til Dagsavisen.

– «Folkeaksjer» kunne kanskje hatt noe for seg. Det kunne definitivt senket terskelen for hvor mye egenkapital man må stille med, og gi litt tid før man tar den store beslutningen om å kjøpe et bruk. Samtidig kan oppdeling av eierskapet komme i konflikt med ønske om eierskap over sin egen gård og virke. Men aller mest tenker jeg at så lenge man ikke havner i en situasjon hvor gårdsbruk blir spekulasjonsobjekter ser jeg få problemer rundt dette, legger han til.

Uten odel blir drømmen fjern

Da Dagsavisen endelig fikk en avtale med det travle kulturparet på småbruket i Skiptvet, advarte Simone Thiis om at samboeren ikke var overvettes begeistret for romantiserte artikler om småbruk.

– Selv om det var sagt med glimt i øyet. Hvorfor blinker det lamper over hodet, når småbruksdrømmen romantiseres, Thomas Storm?

– Forbannet blir jeg nok ikke, men det er en sabla jobb å drifte et småbruk. Jeg har blitt «tvunget» til å stå med armen kjærlig rundt halsen på en sau, det er ikke meg, ler han og fortsetter:

– Men igjen, det er mange som deler drømmene om å kunne ha dyr på enga, reparere og dyrke – få har mulighet til å realisere dette. Har du ikke odel er fremtiden som gårdbruker fjern. Da blir disse artiklene nesten som «festtaler». Flotte ord uten realisme for unge som ønsker å satse som gårdbruker.

– Småbruksromantikken er jo til stede, mener Simone Thiis og kikker ut på gressende spelsauer i et stille kulturlandskap. 46 mål av det er deres eget.

– Samtidig må man være klar over at det er ekstremt mye jobb. Uforutsette ting skjer. Som besøket vi nylig fikk av reven inn i hønsehuset, legger hun til.

Høy terskel

Ole Dolmseth (21) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag drømmer selv om å bli bonde.

– Hvor mange unge som vil inn i landbruket er vanskelig å si. Jeg tror det finnes mange som drømmer om å bli bonde. Som meg. Samtidig er terskelen ganske høy, i forhold til de utallige andre yrkesvalgene man har. Yrket er bindene og krevende, velferdsordningene dårlige, om ikke fraværende, og lønna elendig. Samtidig er det givende og meningsfullt arbeid, og det er nok derfor mange fortsatt sliter seg gjennom omstendighetene. Likevel tilsier statistikken at gjennomsnittsalderen går opp for hvert år, og ligger nå over 52 år, forteller han.

Ole Dolmseth prosjektkoordinator i Norsk Bonde- og småbrukarlag. (NTB / Innfelt foto: Natur og Ungdom)

Dolmseth er prosjektkoordinator for «Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket», et samarbeidsprosjekt som ble startet for 26 år siden mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag. Mye forskjellig er gjort gjennom årene, forteller han.

– Rundt i fylker og kommuner har bruk blitt kartlagt, og det har blitt jobbet med å få nedlagte bruk ut til salgs. Gardsbruk.no er vår digitale plattform for kjøp og salg av småbruk. Nettsiden har siden 2000 bidratt med å annonsere over 3.000 bruk, og omsatt om lag halvparten av disse, avslutter Dolmseth.

HVER FEMTE LANDBRUKSEIENDOM HAR EGEN JORDBRUKSDRIFT

I alt var det 182.400 landbrukseiendommer i Norge i 2022. Av disse hadde 36.100 eiendommer egen jordbruksdrift, mens 129.200 eiendommer hadde jordbruksareal som var utleid eller ute av drift.

Det bor folk på fire av fem landbrukseiendommer. Mange utkantkommuner har en stor andel ubebodde landbrukseiendommer med bolighus. I 21 kommuner, de fleste i Nord-Norge, er mer enn halvparten av disse landbrukseiendommene uten fast bosetting.

Tre av fem omsatte gårdsbruk ble overdratt til familie i 2021. Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med fem prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med året før økte antall familieoverdragelser, mens færre gårdsbruk ble solgt på det åpne markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

---





Gårdsarbeidere fra hele verden

I starten av pandemien valgte Thiis og Storm å leie et småbruk i Risør. Etter leieperioden begynte jakten på et kjøp i området rundt sørlandsperlen. Men ingen ville selge. Argumentene var ofte knyttet til usikkerhet om fremtidig generasjon hadde ønske om å overta småbruket. En gang i tiden. Eller frykt for at gården skulle bli et feriested, helst fritt for plagsom lukt fra gårdsdriften til naboen.

Rett ved huset og foran beiteområder har Thiis og Storm allerede fått bygget et stort utendørs amfi (Tomm Pentz Pedersen)

Valget falt på småbruket Høytorp i Østfold. Bosted nærmere familie og Oslo en fordel. Etter kort tid har det allerede blitt lagt ned en stor innsats på småbruket. Beiter, utendørs scene med amfi og oppussing av våningshuset.

– Hvordan har dere, som også er aktive kulturarbeidere utenfor gården, allerede fått tid til å gjøre så mye på småbruket?

Thomas Storm ler:

– Vi har vært rå til å «utnytte» alle vennene våre, gliser han og legger til:

– I tillegg er vi medlem av organisasjonen: «Worldwide Opportunities on Organic Farms, Norway (WWOOF Norway)». Her er det unge mennesker som reiser rundt i verden, bor og jobber på gårder – mot kost og losji. På Høytorp har folk fra både Italia, Polen, Sveits og USA vært med å bidratt i driften.

Belgiske speidere og inspirasjon

For småbrukerne i Popuphagen hender det også at spennende forespørsler popper inn. Via Messenger.

– I går kveld fikk vi en henvendelse fra 24 belgiske speidere som har lyst til å komme hit og jobbe. Det må vi kalle pop-up. Umiddelbart smilte vi litt av henvendelsen, men så tenkte vi at dette må vi få til. Kan hende koble dem sammen med en lokal speidergruppe? Ungdommer mellom 16 og 18 år som selv sier de er kjempesterke. Det kan jo ikke bli bedre. Jo, det er pop-up, smiler Thiis og Storm.

Vi har ikke fortalt noe om utallige kulturaktiviteter paret allerede har gjennomført og planlegger i tiden fremover. Konserter, fortellerkvelder, forestillinger, kurs, foredrag og premierefester. Innkvartering og økologisk hagebruk.

– Til sommeren har vi planer om å lage et familiekurs, med tittel: Har du en småbruker i magen? Tanken er at et par familier bor i huset og vi flytter i telt på tunet. Med matlaging fra grunnen av, dyrestell og dyrking på programmet. Med vår teaterbakgrunn kan det selvfølgelig poppe opp noen kreative vrier også, sier Thiis.

Simone Thiis rydder gjerne plass til artister inne. Nylig gjestet Unni Wilhelmsen og Steinar Raknes Høytorp i Skiptvet. Med konsert på et fullsatt stuegulv. (Tomm Pentz Pedersen / Privat)

Det kreative gårdslivet på småbruket Høytorp går videre.

– Jeg skal ikke bare være tilbakeskuende, men det er mye kunsthåndverk og sosialt nettverk som gårder og småbrukene har representert tidligere. Kan vi finne tilbake til dette – skape en moderne versjon av mangfoldigheten – har vi kommet langt. Jeg er ikke framtiden for norsk landbruk, men målet må være at vi kan gi inspirasjon og levere fra oss stedet med nye tanker om drift, sier Thomas Storm.

– Ja. Det skal være en klausul den dagen vi overlater Høytorp til andre, presiserer Simone Thiis og avslutter:

– Vi tror ikke at vi kan forandre alle mennesker – men forhåpentligvis inspirere, invitere inn og være et sted hvor alle som ønsker det kan komme. Et småbruk i overført betydning med god takhøyde.

Simone Thiis og Thomas Storm er opptatt av god dyrevelferd. Småbruket drives økologisk og regenerativt, så godt det lar seg gjøre. (Tomm Pentz Pedersen)

