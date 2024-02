Skandalen som rystet Storbritannia

Det britiske postvesenet har eksplodert i skandaler de siste par månedene. Hundrevis av personer har blitt frikjent for forbrytelser, og høytstående direktører har mistet prestisjetunge stillinger. Det er det blant annet takket være en ITV-miniserien «Mr Bates vs. Post Office», laget av BAFTA-vinner James Strong. Den handler om hvordan en gruppe postarbeidere tok en uvirkelig situasjon i egne hender og avslørte en internasjonal millionskandale. Serien er i fire deler og 27. mars kommer den til Norge, på TV2 Play/BritBox.

Påstått bedrageri

Den virkelige hendelsen i dette tilfellet er den britiske Horizon-skandalen: en IT-feil på slutten av 90-tallet som førte til at hundrevis av såkalte subpostmastere og subpostmistresses – postkontorets franchisetakere – ble siktet og til og med fengslet på grunn av påstått underslag og manglende penger i kassa.

Skandalen ble oversett i årevis, helt til den tidligere subpostmesteren Alan Bates organiserte et gruppesøksmål mot det britiske postvesenet.

Toby Jones som Alan Bates (BritBox Nordics)

I «Mr Bates vs. Post Office» følger vi ham mens han samler vanlige folk til en kampanje for rettferdighet mot giganten British Postal Service. Han ble advart mot å gå til sak helt fra start. Som Mr. Bates, spilt av Toby Jones, sier i serien:

– Da jeg fikk juridisk rådgivning helt i begynnelsen, ble jeg advart om at hvis jeg prøvde å gå til sak, ville Post Office fortsette å anke til jeg gikk tom for penger, selv om jeg vant.

Poenget her er nettopp hvordan maktsystemer kan operere uten å ta hensyn til mennesker og hvordan vår tillit gjør oss sårbare.

Hoderulling

Ikke bare har den dramatiserte versjonen av skandalen bokstavelig talt fått hoder til å rulle, den har også fått mye ros av kritikerne.

The Guardian ga serien fire stjerner og sammenligner kafkaprosessen mot de tidligere postarbeiderne med de dystreste dystopiene fra serien «Black Mirror».

«Til tross for en to år lang etterforskning og årelange kampanjer, var det først med det fire timer lange dramaet «Mr Bates vs. Post Office» at den britiske offentligheten fikk øynene opp for de utrolige grusomhetene i denne historien» skriver avisen.

Også kritikeren i The Standard mener historien som blir avslørt er minst like gripende og urovekkende som serien «The Reckoning», om avsløringen av den pedofile BBC-programlederen Jimmy Saville.

Feil i datasystemet

I 1999 tok det britiske postvesenet i bruk IT-systemet Horizon, utviklet av Fujitsu for å automatisere salgsregnskapet. Kort tid etter begynte lokale postkontorsjefer å oppdage uforklarlige tap i regnskapet som de var ansvarlige for å dekke. Det statseide postkontoret tok Fujitsu parti og hevdet at Horizon var pålitelig og at postkontorlederne løy.

Serien viser fortvilelsen som postarbeiderne opplevde da de ikke fikk regnskapene til å gå opp. (BritBox Nordics)

Mellom 1999 og 2015 ble over 900 underpostmestre dømt for tyveri, bedrageri og falsk bokføring basert på feilaktige Horizon-data, og rundt 700 av disse rettsforfølgelsene ble utført av Posten. Noen havnet i fengsel og andre ble tvunget til å gå konkurs. Totalt ble mer enn 2.000 mennesker berørt av skandalen. Noen døde av selvmord. Andre fortalte at ekteskapene deres gikk i oppløsning og at de ble utstøtt av samfunnet.

Tok affære selv

I 2016 gikk en gruppe postansatte til sak mot postverket. Men, det tok ytterligere tre år før High Court i London slo fast at Horizon inneholdt en rekke bugs, feil og mangler, og at postvesenet visste at det var alvorlige problemer med systemets pålitelighet.

Hittil har bare 95 dommer blitt opphevet, opplyser postminister Kevin Hollinrake. Mange andre har ennå ikke blitt frikjent, og bare 30 har fått full og endelig erstatning.

Den tidligere postmesteren Jo Hamilton snakker til pressen på vei ut fra en høring i Business and Trade Select Committee i Underhuset i London 16. januar 2024, der parlamentsmedlemmene fikk høre bevis i forbindelse med IT-skandalen Post Office Horizon. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Serien ble en øyeåpner

Selv om det ble skrevet hundrevis av nyhetsartikler om søksmålene i årenes løp, fikk millioner av briter vite om skandalen for første gang ved å se serien. Mer enn 10 millioner briter fulgte Mr. Bates-serien på antenne-TV, og ITV rapporterte at programmet ble strømmet 12,3 millioner ganger i løpet av årets første åtte dager. Få dager etter at serien ble sendt, hadde en underskriftskampanje for å få tidligere administrerende direktør i det britiske postvesenet Paula Vennells til å levere tilbake Order of the British Empire fått 1,2 millioner underskrifter.

Paula Vennells, den tidligere sjefen for det britiske postvesenet sa at hun 9. januar 2023 vil levere tilbake en kongelig æresbevisning som hun har mottatt fra dronning Elizabeth II, i takt med det økende sinnet over en skandale om justismord. (Scanpix/AFP)

Den 10. januar, mindre enn to uker etter at Mr. Bates hadde hatt premiere, kunne Financial Times og en rekke andre britiske medier melde at Vennells ga etter for presset:

– Jeg har lyttet, og jeg bekrefter at jeg vil levere tilbake OBE-ordenen min med umiddelbar virkning, sa Vennells, som ledet postkontoret mellom 2012 og 2019.

– Jeg er oppriktig lei meg for de ødeleggelsene som er påført postmestrene og familiene deres, som fikk livene sine revet i stykker fordi de ble feilaktig anklaget og tiltalt som følge av Horizon-systemet, uttalte hun. Og i slutten av januar gikk styreleder Henry Staunton i British Post Office med på å trekke seg fra stillingen sin.

Virkelighetens Alan Bates, mens han på avstand avgir forklaring under en høring i Business and Trade Select Committee i Underhuset i London 16. januar 2024. (Scanpix/AFP)

Kom med unnskyldning

Hva som skjer med produsentene av Horizon-systemet er ennå uklart.

Logoen til det japanske multinasjonale selskapet Fujitsu på toppen av hovedkontorbygningen i Bracknell vest for London. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Fujitsu globale konsernsjef Takahito Tokita kom med en kort unnskyldning til BBC under World Economic Forum i Davos i Sveits. Dette var første gang Tokita erkjente skandalen offentlig. En komité bestående av britiske politikere er ifølge BBC også blitt informert om at det japanske selskapet Fujitsu vil stille midler til rådighet for å kompensere filiallederne.

– Fujitsu vil gjerne be subpostmestrene og deres familier om unnskyldning for vår rolle i dette forferdelige justismordet, sa Paul Patterson, europadirektør for Fujitsu Ltd. under møtet i Davos.

Patterson sa at han hadde snakket med sine sjefer i Japan, og at Fujitsu helt fra starten av visste at systemet hadde feil og mangler. Til tross for dette hadde selskapet hjulpet posten med å straffeforfølge filialsjefer etter at det ble funnet uforklarlige tap i regnskapene deres.

– Det er vi virkelig lei oss for, sa han.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har lovet å innføre en helt ny lovgivning for å omgjøre de dommene som ikke allerede er opphevet. (JESSICA TAYLOR/AFP)

Pågående gransking

I slutten av januar uttalte den britiske postministeren Kevin Hollinrake, ifølge The Guardian, at Fujitsu kan komme til å få en svært stor erstatningskrav.

– Dette vil koste skattebetalerne en milliard pund, kanskje mer enn det, sa han, og la til at han absolutt mente at det Tokyo-børsnoterte selskapet burde bidra med en betydelig andel av erstatningskostnadene.

Postminister Kevin Hollinrake, under en hasteforespørselen om Post Office Horizon-skandalen i Underhuset i London 10. januar 2024. (MARIA UNGER/AFP)

En lovpålagt gransking av skandalen er i gang og forventes å bli avsluttet senere i år. Londons Metropolitan Police har også bekreftet at de er i gang med en egen etterforskning av det britiske postvesenet med tanke på mulige bedrageribrudd som følge av den urettmessige straffeforfølgelsen.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har lovet å innføre en helt ny lovgivning for å omgjøre de dommene som ikke allerede er opphevet.

