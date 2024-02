– Helt meningsløst

Han sikter til Dagsavisens nylige sak om at staten årlig bruker millioner av kroner på å forhandle med staten om erstatning for vern av statlig skog.

Det skjer ved at Miljødirektoratet sitter på den ene siden av forhandlingsbordet, og 100 prosent statlig eide Statskog på den andre.

– Må være smidigere

– Forhandlingsprosesser er tidkrevende, og i påvente av å få endelig fastsatt erstatning på Statskog SF sine eiendommer, har vi årlige kostnader på 1,5-2 millioner kroner, knyttet til skogtaksering og forhandlinger på Statskog SF sin grunn, uttalte Gunnar Kjærstad, fagdirektør i Miljødirektoratet, i den nevnte saken.

– I de tilfeller det blir rettssaker vil saksomkostningene øke, tilføyde Kjærstad.

Han nevnte i den anledning to tilfeller hvor tingretten hadde måttet trå til for å avgjøre uenighet mellom Miljødirektoratet og Statskog om størrelsen på erstatningen etter vern av skog.

– Disse prosessene som noen ganger havner i retten, virker meningsløse, sier Lars Haltbrekken.

– Dette er penger vi kunne ha brukt på langt mer fornuftige ting, fortsetter han.

– Som hva da?

– Pengene burde gå til mer skogvern, svarer Haltbrekken.

– Hvis skogvern hadde vært mer respektert, så hadde vi jo også sluppet disse rundene mellom stat og stat.

– Vi mener Statskog må være langt mer smidigere enn dette når det kommer til å verne mer skog på statlig grunn.

Nye forhandlinger nå

Kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog, uttalte i den nevnte saken i Dagsavisen om forhandlingene med Miljødirektoratet, at «det kan framstå rart at et statsforetak er uenig om erstatning fra statlig organ, og at det brukes ressurser på å avklare erstatningenes størrelse.»

– Men dette er en konsekvens av hvordan staten er organisert og at politiske prioriteringer skal gjøres på politisk nivå, påpekte Skillingstad også.

– Statskog ble omgjort til statsforetak i 1993. Med noen unntak finansieres ikke Statskogs virksomhet over statsbudsjettet. Tvert imot skal Statskogs virksomhet ha et «økonomisk tilfredsstillende resultat», noe som gir mulighet for utbytte til staten.

– Ved vern av skog reduseres Statskogs framtidige inntekter fra skogsdrift. Erstatning for vern skal kompensere for dette verditapet, forklarte Skillingstad videre.

Miljødirektoratet har siden 2012 utbetalt 479 millioner kroner til Statskog i forbindelse med vern av statlig skog. Det pågår nå forhandlinger om erstatningsbeløpene for ytterligere 17 skogsområder som er blitt vernet.

