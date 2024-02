Stein Lier-Hansen risikerer betydelig skattesmell etter hytteturene

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI er klar i sin konklusjon. Tidligere sjef i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, må beskattes for fordelen han har hatt ved å disponere en hytte på Hardangervidda samt et stort jaktterreng.

E24 skrev først om Lier-Hansens bruk av hytta.

– I utgangspunktet skal alle fordeler du får som ansatt, skattlegges. Det gjelder enten det er i form av penger, altså lønn, eller andre naturgoder, som fri bruk av en hytte, for eksempel. Så ja, i utgangspunktet skal Lier-Hansen skattlegges for dette, sier Furuseth.

Store beløp

– Hva blir skatten? Blir det en tillegg på inntekt?

– Ja, det gjør det. Så man må jo da fastsette hva markedsleien er for hytta og jaktterrenget. Så vil det bli plusset på inntekten. Det kan jo bli ganske store beløp, sier skatteeksperten.

Furuseth har naturlig nok ikke detaljert kunnskap om forholdene rundt Lier-Hansen disponering av hytta og jaktterrenget på Hardangervidda.

– Skatteetaten må gripe inn

Han mener at antakeligvis vil en ganske stor andel av kostnadene rundt hytta og jaktterrenget måtte fordelsbeskattes. Men det er ikke mulig å komme med et konkret tall. Da må man gå ordentlig inn i detaljene.

– Skatteetaten er nødt til å gjøre noe i denne saken. De kan ikke la den ligge når det har vært så mye blest om saken i media. Da vil de gå ned i detaljene, og se hvordan det henger sammen, sier Furuseth.

Velferdsgode

Spesialrådgiver i LO og økonomispaltist i Dagsavisen, Kjetil Staalesen, mener at det er helt naturlig å stille spørsmålet om Lier-Hansens bruk av hytta og jaktterrenget bør fordelsbeskattes.

Men han tar to forbehold. Det ene er hvis bruk av hytta faktisk har vært jobb, eller at hytta har vært et rimelig velferdsgode.

Staalesen har ikke kjennskap til saken annet enn fra media, men har lagt merke til at styreleder i Norsk Industri avviklet leieforholdet med en gang han fikk høre om det.

– Det tyder på at dette ikke har vært jobb.

Selv om det ikke har vært jobb, kan det være et rimelig velferdsgode. Hytta og jaktterrenget kan være et rimelig velferdstiltak hvis det er tilgjengelig for alle i virksomheten.

– Slik det er fremstilt ser det ut til at den hytta og jaktterrenget ikke har vært tilgjengelig for andre enn Lier-Hansen. Hvis det viser seg at dette er skattepliktig blir regningen betydelig, sier Staalesen.

Gjester

Han trekker også fram et annet poeng.

– Hva med de som har vært med på disse turene? Skal de skatte av fordelen ved å være med på en flytur innover Hardangervidda og så jakte, spør Staalesen.

Ifølge en pressemelding fra Norsk Industri fredag 9. februar har Stein Lier-Hansen hatt utgifter på til sammen 18,2 millioner kroner til det de kaller relasjonsbygging i vid forstand i perioden 2015 til 2023. 10,7 millioner av dette er knyttet til utgifter til jakt og fiske. Bare sjøflyregninga har vært på 2,3 millioner kroner i denne perioden.

I dag, 13. februar, sendte Norsk Industri ut en pressemelding der de skriver at « avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt.»

Ikke blitt konfrontert

Lier-Hansen stiller seg uforstående til spørsmålet om fordelsbeskatning.

– Jeg har aldri blitt konfrontert med denne problemstillingen, sier Lier-Hansen til FriFagbevegelse.

Han mener at det ikke er snakk om store beløp.

– Verdien av en overnatting på hytta er kanskje 250 til 300 kroner per natt, og de utgiftene som jeg har hatt med å kjøre inn ved og så videre overstiger langt det beløpet, sier Lier-Hansen.

