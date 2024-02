Har du mangfoldskompetanse? Bra!

Mangfold har for mange bedrifter vist seg å være lønnsomt ved å gi økt overskudd eller bedre måloppnåelse på andre områder. Bevisstgjør deg din mangfoldskompetanse når du søker jobb. Det kan være hele forskjellen som gjør at det går i din favør.

Vi går glipp av dynamikk

Kunnskapsrike og velutdannede personer som kommer fra andre land har, på tross av stort fokus på mangfold, store problemer med å få jobb i Norge. Dette på tross av at forskning og mange virksomheters erfaring med mangfold kan vise til økt innovasjon, idéskaping og lønnsomhet når teamet består av mennesker med svært ulik bakgrunn. Siden jeg også holder foredrag om mangfold, satte jeg nylig av dagen for inspirasjon og læring på Diversitas konferanse med fokus på mangfoldsarbeid.

Diversitas er et nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Det ble interessante historier om mangfoldsarbeidet både i Equinor, Veidekke, Bane NOR og OBOS. Den erfarne mangfoldskonsulenten Lisa Cooper, fortalte om et omvendt mentorprosjekt. Prosjektet går ut på at bedriftsledere har fått unge folk med fremmedkulturell bakgrunn som sine mentorer for å øke forståelsen for utenforskap og mangfoldsarbeid.

Tre «par» ble intervjuet om sine erfaringer med dette fra scenen. En av de unge, Hani fra Syria, fortalte om flukten fra hjemlandet, han ble skutt ved grensen til Tyrkia, kom seg til Norge med sivilingeniørutdannelse i bunnen. Men jobb fikk han ikke.

Har tatt sin utdanning på bachelornivå på nytt i Norge. Fortsatt ikke jobb. Nå tar han master og har blitt en del av programmet. Som hans mentee fra Veidekke påpekte: – Den største utfordringen en norsk jobbsøker har hatt, er kanskje en krevende russetid. Og her kommer du med din historie, kompetanse og pågangsmot. Og så får du ikke jobb!

Historien viser at det slett ikke er lett å være den som skiller seg ut. Hvordan kan du gjøre din minoritet … eller mangfoldskompetanse, til din fordel?

Hva er egentlig mangfold?

Mangfoldsbegrepet inneholder som oftest elementene:

– Kjønn

– Alder

– Etnisitet

– Funksjonsnedsettelse

– Legning

Skal du søke på en jobb, vet du som oftest ikke hvordan mangfoldsmiksen er i virksomheten og hvordan du kan skille deg positivt ut med ditt mangfoldsbidrag.

Det er svært mye informasjon å finne på virksomheters hjemmesider. Her finner du informasjon om antall ansatte, verdier, strategier etc. Artiklene de publiserer om seg selv, menneskene i bildene de bruker og intervjuer de legger ut med sine medarbeidere, gir et inntrykk av hvem som jobber der. Dersom de definerer at de satser på mangfold, kan det være en idé å ringe en person på HR-avdelingen eller avdelingsleder på avdelingen du tenker kan passe for deg for å stille noen spørsmål omkring mangfoldsmiksen.

Har de overvekt av menn? Kvinner? Unge? Voksne? Seniorer? Norske? Internasjonal bakgrunn? Begrepet minoritet dukker ofte opp når man snakker om mangfold. Målet for mange er å forsøke å skape en så god balanse i teamet slik at ingen føler seg som minoritet. Dersom det er 80 prosent kvinner er menn en minoritet. Dersom 80 prosent er seniorer er unge en minoritet. Dersom 70 prosent ikke er etnisk norske, er nordmenn en minoritet.

Ledere har en tendens til å ta tempen på samarbeidsklimaet ved å lytte til flertallet. Det er en felle og kan føre til at minoritetene føler seg enda mer utenfor. Da lykkes man ikke med mangfoldsarbeidet.

Fordeler og ulemper med mangfold

Mangfold i teamet kan ha flere fordeler, men det kan også skape utfordringer dersom man ikke jobber med å skape et trygt miljø der alle føler seg verdsatt og med stor forståelse for hverandres ulikheter.

Fordeler med mangfold:

– Økt kreativitet og innovasjon: Mangfoldige team bringer ulike perspektiver, erfaringer og ideer til bordet, som igjen kan føre til økt kreativitet og innovasjon.

– Bedre grunnlag for beslutninger: Ulike grupper har en tendens til å vurdere problemstillinger fra ulike synsvinkler, noe som kan føre til mer veloverveide og gjennomtenkte beslutninger.

– Styrking av omdømme: Virksomheter som verdsetter mangfold signaliserer ofte et inkluderende miljø, noe som kan bidra til å styrke omdømmet både internt og eksternt.

– Økt tilpasningsevne: Mangfoldige team er ofte bedre rustet til å håndtere endringer og tilpasse seg raskt til nye situasjoner.

Ulemper med mangfold:

– Kommunikasjonsutfordringer: Språklige og kulturelle forskjeller kan føre til misforståelser og utfordringer i kommunikasjonen innad i teamet.

– Konflikter: Ulike perspektiver kan føre til konflikter hvis de ikke håndteres på en konstruktiv måte. Det krever gjennomtenkt ledelse å håndtere konflikter i mangfoldige team.

– Motstand mot endring: Noen ansatte kan føle seg truet av endringene som følger med mangfold, og dette kan føre til motstand eller manglende samarbeid.

– Utfordringer med integrering: Integrering av minoriteter kan være en utfordring hvis det ikke er et klart rammeverk eller en kultur som støtter inkludering.

For å dra nytte av mangfoldets fordeler og håndtere dets utfordringer, er det viktig for organisasjoner å innføre effektive mangfolds- og inkluderingsstrategier, samt tilby opplæring for å øke bevisstheten om kulturelle forskjeller og styrke samarbeidet innad i teamet.

Framhev dine differensiatorer

Siden kun 30 prosent av jobbene lyses ut på finn.no, arbeidsplassen.no og jobbnorge.no, er det mange søkere på hver jobb. Da gjelder det å framheve noe som skiller deg ut fra de andre flinke folkene du konkurrerer med.

Som oftest sender man en søknad og CV satt opp i en mal lastet ned fra nettet. Altfor ofte uten tilpasning til den enkelte jobb, dessverre. Utdanning, jobberfaring, språk og IT-kompetanse er hva man oftest svarer ut. Det gjør alle de andre søkerne også. Men hva har du med deg i ryggsekken som kan være verdifullt å ta med seg inn i et team?

Dersom du forbereder deg godt før du søker ved å studere virksomhetens hjemmeside og kanskje ringer til en leder for avklaringer, vil du kunne framheve din mangfoldskompetanse. Foreløpig er det svært få som har denne vrien i søknadsprosessen. Strategien kan absolutt være verd å prøve i 2024 der mangfold snart er på alles lepper.

