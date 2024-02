Arbeidsfolk har dårligere råd. Flere kontakter banken for å få hjelp

Det vi trenger aller mest er fryktelig dyrt. Dagligvarer, strøm, drivstoff og boliger.

Folk drukner i gjeld. Dyrtida tærer på økonomien. Da kan også problemene melde seg.

Mange av LOs medlemmer har kontoer og lån i SpareBank1 gjennom fordelsprogrammet LOfavør. LO og forbund eier rundt 15 prosent av SpareBank1 Østlandet.

I de nye kontorene i Økern Portal i Oslo er Monica Belinchon banksjef.

Hun sier at selv om de fleste fortsatt klarer seg bra, er det flere enn før som tar kontakt for å få økonomiske råd og veiledning.

– Dette er ikke noe unikt fenomen for LOs medlemmer, men noe som angår så å si alle. Det er tida vi lever i. Det tar tid å tilpasse seg en strammere økonomisk hverdag, sier Belinchon.

Helsesjekk og bilservice

Rådgiverne i banken bistår LOs medlemmer. De kan gå gjennom økonomien til et medlem som trenger hjelp for å se hvor det er mulig å ta grep for å få ned de månedlige utgiftene.

Dette er LO-medlemmene mest opptatt av når de tar kontakt:

Refinansiering av lånet

Avdragsfrihet på boliglånet

Forhandle om lavere rente på boliglånet

Finne ut hvilke fordeler de har som fagorganiserte

– Vi blir kontaktet av LO-medlemmer som er kunde hos oss og i andre banker. Mange vil gjerne vite mer om hvilke fordeler de har som fagorganiserte. Da er det vår oppgave å sjekke at de har det de skal ha av vilkår og betingelser, påpeker hun.

Belinchon forteller at banken også jobber aktivt med å informere tillitsvalgte og medlemmer om hvilke fordeler de har.

– Å ta kontakt med oss, som kundene oftere gjør nå i dyrtida, er som å ta en helsesjekk eller å ha bilen på service. Det handler om å sjekke at alt er i orden og få en oversikt over økonomien, sier hun.

Dobbel innboforsikring

Det er viktig å få sjekket hvordan økonomien din er satt sammen, ifølge banksjefen.

– Mange har for eksempel dobbel innboforsikring uten å være klar over det. Hovedbildet er å få en oversikt, finne ut hva som er de faste utgiftene og ta de grepene som er nødvendige, forklarer banksjefen.

Hun anbefaler å sjekke om du har en innboforsikring i tillegg til den du har gjennom medlemskapet i et LO-forbund. Du får nemlig ikke dobbel erstatning selv om du har to forsikringer.

Jobb og leilighet

For stadig flere familier som sliter med økte matpriser, strøm og raske rentehopp, strekker ikke lenger pengene til. Behovet er økende. Det gjelder like mye for folk som har både jobb og bolig.

Det bekrefter også Monica Belinchon. Flere som tidligere har hatt en grei økonomi, ønsker nå tips og råd til bedre hverdagsøkonomi.

– Flere enn før merker at hverdagsøkonomien er trangere. De klarer ikke å tilpasse seg at alt er dyrere og oppsøker oss for å få råd og veiledning, poengterer hun.

Derfor er det ingen overraskelse om kravet fra LO-forbundene i årets lønnsoppgjør vil være en kraftig forbedring av kjøpekraften. Det vil si en økning i lønna som overstiger prisstigningen.

Kjøpekraften er nesten på desimalen lik det den var for åtte år siden. Det betyr at norske lønnstakere har åtte år uten at lønna har økt mer enn prisene.

Avdragsfrihet på boliglånet er det mange som spør om når de tar kontakt med banken sin. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Betalingsproblemer

At økte renter og dyrtid har forverret betalingsevnen vår, blir også bekreftet i årsgjennomgangen til inkassoselskapet Intrum for 2023. Sjefanalytiker Morten Trasti i inkassoselskapet tror det vil bli verre.

– Vi er nå på det samme misligholdsnivået som før pandemien, men retningen er klar. Siden høsten 2022 har tallene økt måned for måned, og den underliggende trenden er stigende, sier han til TV 2.

I januar i fjor økte inkassotallene på boliglån med 20 prosent i forhold til samme måned i 2022.

Siden inkassoselskapet regner at det tar omtrent et år før rentehevninger slår ut i tallene, venter Trasti at utviklingen vil fortsette.

Styringsrenten har blitt hevet gjentatte ganger, og rett før jul i 2023 kom den 14. rentehevingen siden det historiske nullnivået i 2021.

Styringsrenten ble da vippet opp 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Rentehevningene i 2023 representeres ennå ikke i årets mislighold. Det innebærer at misligholdet vil fortsette å øke, sier Trasti.

På arbeidsplasser

SpareBank1 Østlandet er opptatt av å være en god samtalepartner for kunder som trenger hjelp.

Belinchon understreker at banken er fleksibel og håndterer henvendelsene på ulikt vis – avhengig av om kunden ønsker å ha møtet digitalt, i bankens lokaler eller på telefon.

Ved behov oppsøker også banken ulike arbeidsplasser for å hjelpe ansatte med å redusere utgiftene, holde foredrag og informere om fordelene man har som medlem i et LO-forbund.

– Vi møter forskjellige mennesker, og da er det viktig å komme med tilpassede løsninger, sier hun.

NRK, Fagforbundet på Akershus universitetssykehus og tre andre LO-forbund har nylig hatt eller skal ha besøk av kunderådgivere fra SpareBank1 Østlandet.

– Det er viktig for oss å være en god bank. Også når ting er mer utfordrende for folk. Vi ønsker å være med på å gjøre kundene mer bevisste når det gjelder egne valg, sier Monica Belinchon.

