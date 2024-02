– De andre partiene ser så snevert og unyansert på konflikten mellom Israel og Hamas. De ser ut til å ha glemt massakren i Israel 7. oktober, og de gislene som fortsatt sitter fast i Gaza. Vi må ikke glemme hvordan det hele startet, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

Hennes parti er det eneste partiet i norsk politikk som er imot at Norge fortsatt skal støtte FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

I alt 15 land har satt denne støtten på vent, etter Israels anklager om at minst 12 av organisasjonens ansatte har tilknytning til Hamas. Også KrF, som tradisjonelt har støttet Israels sak, mener Norge fortsatt bør gi penger til UNWRA.

Frp vil også sende nødhjelp til Gaza, men da gjennom andre humanitære organisasjoner, som Røde Kors og Verdens matvareprogram (WFP).

– En helt annen politikk

I de store debattene som i det siste har gått i Stortinget om krigføringen i Gaza har partier som MDG, SV og Rødt forsøkt å presse regjeringen på at Norge bør gjøre enda mer for å få stoppe Israels krigføring i Gaza. Krigføringen kommer nå til å bli ytterligere utvidet, etter at et våpenhvileforslag fra Hamas ble avvist av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Israelske militærstyrker forbereder seg nå på å rykke inn i Rafah sør på Gazastripen, der palestinske flyktninger oppholder seg. Israel fortsatte natt til fredag bombeangrepene mot området, og USA har advart om katastrofe om Israel rykker inn.

Partiene på Stortinget har siden angrepet på Israel 7. oktober vært uenige seg imellom om straffetiltak og sanksjoner mot Israel, om bruken av begrepet «folkemord» og om når Palestina bør anerkjennes som selvstendig stat. Men Aps utenrikspolitiske talsperson Åsmund Aukrust har likevel tidligere hevdet i Dagsavisen at enigheten egentlig er stor i norsk politikk i synet på konflikten mellom Hamas og Israel.

– Det er vel bare Frp som har en helt annen politikk, sa Aukrust til Dagsavisen.

– Helt grufullt

Listhaug er enig i at Frp har sitt eget syn på konflikten i Midtøsten, og at partiet skiller seg ut i norsk politikk.

– Alle syns selvsagt det er helt grufullt å se lidelsene i Gaza, sier Listhaug, fullt klar over at palestinske helsemyndigheter sier at antall drepte mennesker i Gaza nå nærmer seg 28.000.

– Men vi mener likevel at utgangspunktet for denne konflikten nå er glemt, i manges øyne. Utgangspunktet er massakren av 1200 israelere 7. oktober i fjor, og de gislene som fortsatt sitter fanget hos Hamas i Gaza. Dette var overhodet ikke en krig Israel ønsket, men som ble forårsaket av terrororganisasjonen Hamas, sier hun, og antyder at tallene på drepte er usikre, og sier at mange av dem er Hamas-krigere.

Internasjonale medier baserer seg på tall fra Gazas helsedepartement når de rapporterer om antall drepte. Rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn.

Av de 136 gislene som fortsatt holdes fanget på Gazastripen, skal 31 av dem være døde, ifølge den israelske hæren.

– De blir behandlet på en helt forferdelig måte. Det er barn der og voksne kvinner og menn, og de er glemt i altfor stor grad, mener Listhaug.

– Jeg har ikke problemer med å forstå at følelsene i norsk offentlighet blir veldig sterke når uskyldige mennesker blir utsatt for bomber. Men jeg er redd for at man glemmer det store bildet, som er svært skremmende, sier Frp-lederen.

Mørke krefter

Listhaug og Frp mener «det store bildet» handler om mørke, autoritære og despotiske krefter i land som Russland, Iran, Kina og Nord-Korea, som truer demokrati og frihet i Vesten. Hamas er en del av disse mørke kreftene, slik de ser det, og de mener Vesten er for naiv og «må våkne».

– Vi må slutte å tro at dette er helt enkeltstående konflikter, og innse at dette er verdikamper som har lange historiske røtter med ideologi som hovedskillelinje. Det er frihet mot diktatur, mener Frp-lederen.

– Det som ligger bak alt dette, er at Iran forsyner houthiene i Jemen, Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza med våpen og ressurser. Dette er de kreftene som står bak denne konflikten. Det er veldig farlig å underslå dette, rett og slett fordi denne konflikten kan bli mye større. Det handler om Iran, som ønsker å utslette Israel som stat. Det er viktig å ha dette i bakhodet, når vi ser det som skjer, fortsetter hun.

– Uskyldige kvinner, menn og barn lider under krigføringen i Gaza. Likevel er det slik at hvis Israel stopper opp nå, så sier jo militære eksperter at det som kan skje, er at Hamas omgrupperer seg og angriper Israel på nytt. Det er det stor fare for, mener hun.

I november sa USAs utenriksminister Anthony Blinken at en israelsk våpenhvile ville gjort det mulig for Hamas å omgruppere seg og utføre nye angrep. Han la til at Israel måtte gjøre alle mulige grep for å unngå sivile ofre i enklaven.

Krigen mellom Hamas og Israel har fått flere nye dimensjoner i tiden etter 7. oktober, som Dagsavisen har skrevet tidligere. Houthi-militsen i Jemen startet i november å angripe sivile skip i Rødehavet, som er en viktig transportrute. Houthi-bevegelsen, som har støtte fra Iran, har sagt at angrepene er en støtteerklæring til Hamas og palestinerne, og en protest mot Israels krigføring i Gaza. USA har gjennomført flere angrep mot houthi-mål i Jemen. Det har også vært kamphandlinger mellom Israel og den Iran-støttede Hizbollah-militsen i Libanon.

Hamas har nøkkelen

På spørsmål fra Dagsavisen om Listhaug tror at statsminister Benjamin Netanyahu vil lykkes i å utslette Hamas en gang for alle, som han har uttalt at er målet, svarer Listhaug:

– Det er selvsagt en veldig vanskelig oppgave, men de er nødt til å gjøre det de kan for å knuse Hamas og svekke dem fra å kunne gjøre nye angrep på uskyldige mennesker i Israel. De må det.

Samtidig sier Listhaug at hun selvsagt håper på en fredsløsning.

– Men er man rasjonell, tror jeg de fleste vil forstå at Israel ikke kan leve med at Hamas fortsatt skal styre i Gaza etter å ha blitt utsatt for den verste massakren på jøder siden 2. verdenskrig. Det må bli andre som skal styre på Gaza etter dette, sier Listhaug, og legger til:

– Vi vil at sivile skal spares og at det skal bli fred. Målet må være at en får på plass en tostatsløsning. Men det er Hamas som sitter på nøkkelen her. De kan overgi seg til israelske myndigheter, de kan slippe fri gislene. Da vil alt dette være over.

---

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Etter 123 dager med krig er over 100.000 mennesker drept, savnet og såret på Gazastripen, i Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Hamas-soldater fra Gaza angrep det sørlige Israel 7. oktober. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Minst 27.586 palestinere er siden drept i israelske angrep på Gazastripen. I gjennomsnitt er det dermed drept 224 daglig de siste 123 dagene.

Tusenvis er i tillegg savnet og fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger.

Rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn.

Minst 66.978 palestinere er såret i angrepene, og mange har fått skader for livet.

Minst 339 helsearbeidere, 154 FN-ansatte og 122 journalister er drept i krigen.

23 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill, resten fungerer bare delvis.

Minst 224 israelske soldater er drept i Gaza, noen i kamp, noen i ulykker og noen etter ved uhell å ha blitt skutt av medsoldater. Over 3000 israelske soldater er såret.

De israelske angrepene har drevet over 75 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt fra sine hjem.

Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk. 378.000 opplever ifølge FN katastrofal hungersnød. 939.000 andre står på randen av dette, og så å si alle i Gaza sulter.

Over 370 skoler har måttet stenge etter angrep.

Over 70.000 boliger er helt ødelagt i angrep, mens minst 290.000 andre har fått til dels omfattende skader.

Minst 381 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden siden 7. oktober, rundt hver tredje var barn. Over 4300 er såret, og over 6500 er tatt til fange.

Ti israelere er drept i angrep fra palestinere på Vestbredden og i Israel.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober.

110 er siden frigitt i fangeutveksling, men 136 andre er ikke gjort rede for. Israelsk etterretning skal ha konkludert med at 32 av disse ikke lenger er i live.

Israel hevder å ha drept rundt 9000 militante palestinere i løpet av krigen, opptil 1500 av dem under angrepet 7. oktober.

Cirka 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon.

Kilder: FNs nødhjelpskontor (OCHA), AFP, IDF, UNRWA, WHO, palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel, Al Jazeera, The New York Times.

---

