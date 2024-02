Setter ikke ned foten for AI i skolen

Denne uka har det vært en kraftig debatt om kunstig intelligens i Osloskolen. Etter at Aftenposten omtalte Utdanningsetatens innkjøp av AI-tjenester til elevene, har flere gått til kraftig angrep på prosjektet.

– Veien å gå nå, er å få slike ting UT av opplæringa, skrev for eksempel Arbeiderpartipolitiker Eivor Evenrud, som sitter i Oslo bystyre.

Samtidig har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun laget et nytt regelverk for mobiltelefon i skolen. Det skal kraftig skjerpes inn på, og som hovedregel skal ikke elever i barne- eller ungdomsskolen få lov til å ha mobil verken i klasserom eller friminutt framover.

Men kunstig intelligens, det er ikke statsråd Nessa Nordtun like knallhard mot.

Ingen kontakt mellom stat og kommune

– Vi skal være åpne og nysgjerrige på mulighetene ny teknologi gir oss, samtidig som vi må ha et kritisk blikk på hvilken plass teknologien skal ha i skolen, skriver kunnskapsministeren i en e-post til Dagsavisen.

Hun skriver at det er viktig at elevene får digital kompetanse gjennom skolen, også om kunstig intelligens.

– Bør elever ha tilgang til ChatGPT?

– Vi skal kun bruke digitale verktøy når det bidrar til at elevene lærer bedre og personvern ivaretas. Skolen skal forberede elevene på voksenlivet. Det inkluderer gode digitale ferdigheter og god digital dømmekraft. Så er det viktig å være ekstra forsiktige med tanke på de yngste barna, skriver hun.

Nessa Nordtun bekrefter at departementet ikke har vært i kontakt med Oslo kommune om deres AI-prosjekt. De har foreløpig ikke laget noen regler.

– Vi vurderer løpende balansen mellom veiledning og behovet for retningslinjer. I noen tilfeller ser vi at det er nyttig at sentrale myndigheter gir klare anbefalinger. Når det gjelder kunstig intelligens i skolen mener vi at vi må følge utviklingen i sektor over litt lengre tid for å kunne gi god veiledning, skriver hun.

De opplyser at Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å komme med faglige råd til sektor snarlig. Direktoratet skal videre denne våren utvikle tematiske veiledere om KI i skolen.

Må prioritere eksamen

Oslo kommune har tidligere fortalt Dagsavisen at de så langt har brukt rundt 10.500 kroner kunstig intelligens-lisens, og at beløpet kan bli opp mot 50.000 til 60.000 kroner mot sommeren.

– Det er fullstendig uansvarlig å overlate til foreldre, elever og lærere å regulere bruk av KI selv, sa utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen torsdag.

Julie Remen Midtgarden (H) er byråd for utdanning i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Avtalen har Oslo kommune gjort med Microsoft, som leverer mye programvare til Osloskolen, og samarbeider tett med OpenAI, selskapet bak den populære ChatGPT-tjenesten.

Torsdag sendte Oslo kommune ut en pressemelding der de etterlyste informasjon fra regjeringen om hvordan de skal forholde seg til kunstig intelligens under gjennomføringen av vårens eksamen.

Dette arbeidet har Nessa Nordtun nå bedt Utdanningsdirektoratet prioritere.

– Jeg forstår at mange lærere og elever er bekymret for om eksamen og vurderingen blir rettferdig når tilgangen på KI er så enkel. Vi har derfor bedt Utdanningsdirektoratet prioritere arbeidet med hvordan de skal tilrettelegge for en rettferdig gjennomføring av eksamen, skriver statsråden.

