Fra kanin til drage: Nå feirer Kina nyttår

Lørdag er det klart for den kinesiske nyttårsfeiringen. Forberedelsene har startet allerede en uke i forveien.

Ifølge tradisjonen skal festkaker og puddinger lages på den 24. dagen i den siste månemåneden, som i år havnet på 3. februar. Dette gjøres fordi man tror at det å spise disse godbitene vil føre til forbedringer og vekst i det kommende året, skriver CNN.

– Vårfesten er en viktig festival for det kinesiske folk. Folk er mer ivrige til å dra hjem og se familiene sine, sier Lou, som jobber i Beijing, til kanalen.

Lou var, i likhet med millioner av andre, klar for å reise tilbake til hjembyen sin denne uka. Det var ventet en stor økning i antall reisende i år, med anslag om 9 milliarder reiser i løpet av høytidsperioden, som varer i 40 dager og startet 26. januar. Årets markering av det nye året er nemlig den første der man kan reise som normalt siden før koronapandemien.

Halvor Eifring, som er professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo (UiO). (Universitetet i Oslo)

Kan få 13 måneder i året

Det kinesiske kalendersystemet er veldig annerledes enn den gregorianske kalenderen som vi bruker i Norge.

– Hvis du begynner med kalenderen så er den ganske annerledes, ja. I en måned har de fast 30 dager, forteller Halvor Eifring, som er professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo (UiO). Han legger til:

– Og da kommer man etter hvert litt på etterskudd med sola, vi har jo en ekstra skuddårsdag, men kinesere får da 13 måneder i noen år innimellom. Det fører også til at kinesisk nyttår flytter på seg fra år til år i forhold til vår kalender.

I år er første nyttårsdag ifølge kinesisk kalender 10. februar. Fram til da er det kaninens år, men den 10. februar 2024 i vår tidsregning går det over til dragens år.

[ Snart feirer du deg inn i 2024. Men ikke alle lever i samme år som deg ]

Hong Kong Lunar New Year Mange er i gang med forberedelser til nyttår i Hongkong. (Louise Delmotte/AP)

Dyr som stjernetegn

Årene i kalenderen telles heller ikke i en uendelig rekkefølge. De har en 60-års syklus. Under keisertiden fulgte årstall og datoer de ulike dynastiene. I tillegg til det er årene kalt opp etter tolv dyr.

– De tolv dyrene følger en syklus på tolv forskjellige år i denne rekkefølgen: rotte, okse, tiger, kanin, drage, slange, hest, sau, ape, hane, hund, og gris.

Eifring forteller at disse dyrene kan bety en del for kinesere.

– Mange tror egenskapene til dyrene blir overført til de som blir født det året. Altså at du har noen egenskaper når du er født i dragens år, og andre egenskaper når du er født i for eksempel apenes år. Disse egenskapene er de man mener dyret har, sier han og legger til:

– Hvis du tar dette veldig på alvor, kan det bety noe for hvem du skal gifte deg med. Mange velger å få barn etter hvilket dyre-år det er. Og dragens år er nettopp et slik år der man ønsker å føde barn, siden dragen blir sett på som noe veldig flott og stort i Kina.

Men likevel påpeker Eifring at dyre-årene er ikke den viktigste kilden til verken spådomskunst eller ekteskapsvalg. Men det er en av mange ting. Troen på dette er ikke så utbredt i det moderne Kina lenger, tror han.

– Du kan sammenligne det litt mer hvordan det er her. Det er noen som leser horoskop i ukebladene og tror på det. Og noen tar jo det på alvor, og det er kanskje litt mer tendens til å ta det på alvor i Kina som har mer sans for det som ikke bare er vitenskapelig bevist.

[ Kinas utenriksminister roser Norges regjering etter møtet med Eide ]

YE China's Back Her er bilde fra et kjøpesenter i Beijing med kinesiske lykter som man tenner på når man feirer kinesisk nyttår. (Andy Wong/AP)

Stor feiring

Eifring forteller at kinesisk nyttår kan sammenlignes med jula her i landet.

– Da kommer familien sammen og kler seg gjerne i lystelige farger og spiser god mat for anledningen. Og så kan det være sånn at det er den ene dagen i året hvor man kan tillate seg å spille om penger, for det kan man ikke ellers.

Ifølge en artikkel i CNN er menyen valgt ut nøye for å inkludere retter som forbindes med hell. Det kan blant annet være fisk, puddinger og dumplings.

Det er også en lang rekke folkeeventyr knyttet til markeringen av det nye året. Et av dem som stikker seg ut, er myten om Nian, skriver kanalen. Historien har det til at Nian var et uhyre som levde under havet (eller under fjell), og hvert år kravlet på land og angrep en landsby i nærheten. En gang, mens landsbyboerne gjemte seg, dukket en mystisk gammel man opp og insisterte på å bli værende, selv om de visste hva som skulle skje. Men til beboernes store overraskelse, kom både landsbyen og mannen fra det uskadd.

Den gamle mannen hevdet at han skremte bort Nian ved å henge røde bannere på døra, ved å tenne på kinaputter og kle seg i rødt. Det er grunnen til at å gå i rødt, i tillegg til å henge opp bannere i samme farge og tenne kinaputter eller fyrverkeri, har blitt blant tradisjonene for nyttår.

Feiringen fortsetter i 15 dager etter selve nyttår, og den siste dagen har de noe som heter lanternefest. Der tenner man på kinesiske lykter, eller lanterner, for å symbolisere at mørket fordrives og for å bringe håp for det kommende året.

Dagen markerer at vinteren går mot slutten og at vårsesongen begynner.

[ Hongkong nekter å vise Nicole Kidmans nye serie ]

Les mer om Kina

Les også: Xi og Putin anklager USA for innblanding

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen