Solskinnssjåfør med Høyre-styre

HVEM: Mudassar Kapur (47)

HVA: Stortingsrepresentant for Høyre

HVORFOR: Valgt til ny leder av Oslo Høyre

Yo! Du er ny leder i Oslo Høyre. Var det en hard kamp?

– Nei, jeg var jo enstemmig innstilt, så det gikk fint for seg. Det er en stor tillitserklæring. Nå gjelder det bare å levere.

Du er første med minoritetsbakgrunn i jobben, betyr det noe for deg?

– Jeg har ikke tenkt noe særlig på det. Samtidig har jeg med årene forstått hvilken symbolverdi det ligger i det og at man kan være et forbilde. Men det er viktig at man selv går inn i slike roller fordi man vil noe med det og er kvalifisert.

Hvordan er egentlig klassebakgrunnen din?

– For meg med minoritetsbakgrunn, har nok ikke disse tradisjonelle klasseinndelingene vært noe jeg har forholdt meg mye til. Mange kom jo til Norge med to tomme hender. Mange i arbeiderklassen hadde det jo bedre enn de som var nyinnflytta til landet. Så minoritetsbakgrunnen har nok vært viktigere for meg enn klassebakgrunnen. Det viktigste er jo alle mulighetene jeg har fått i Oslo. Gjennom skole og jobb. Så blir jo det en klassereise, selvfølgelig.

Det er mange navn på lista over Høyre-ledere som antyder overklasse, liksom?

– Jeg synes man skal være forsiktig med å putte folk i bås. Vi har alle våre bakgrunner og er individer først og fremst. Man får jo ikke tillitsverv fordi noen mener man tilhører den og den klassen.

Høyre vant Oslo-valget, hva skal dere bruke makta til?

– Vi skal styrke skolen, sørge for at folk får en god helsetjeneste, sørge for at det blir bygget flere boliger. Og lykkes med integreringen. Det er mange viktige prosjekter, men å levere på byrådsplattformen er viktigst.

Synes du det er leit at ikke Frp og KrF ble med i byråd?

– At vi har et borgerlig samarbeid er det aller viktigste. Jeg er glad for at vi har en plattform og en samarbeidsavtale. Og at vi ble enige om budsjettet.

I Dagsavisen har vi en serie om «veien videre for venstresida». Hva er veien videre for høyresida, tenker du?

– Jeg skal ikke snakke på vegne av høyresiden. Det viktigste for oss i Høyre er nettopp det vi har vist gjennom våre politiske prioriteringer. At vi har en god skole, et godt helsevesen og næringspolitikk som bidrar til å skape arbeidsplasser. Så skal vi ha et programarbeid gjennom hele 2024 og 2025. Men folk vil oppleve et gjenkjennelig parti. Vi er vel ikke der hvor vi trenger å ha en selvransakende debatt om høyresiden.

Hvorfor trenger venstresida det da?

– Det har ikke jeg sagt. De må finne ut av sine ting selv. Det innbyggerne er opptatt av er hvem som legger fram løsninger som gjør deres hverdag bedre. Men det er ingen som nå sitter med høyere strømpriser og renter, som får det bedre av at regjeringen bruker en milliard på flere kommuner, fylker og byråkrati. Det handler om politiske prioriteringer.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er vanskelig å si, forskjellige bøker har spilt sin rolle i forskjellige tider av livet. Men jeg husker at Beatles av Lars Saabye Christensen var viktig for meg.

Jøss, og så du som kommer fra Oslo Øst? Jeg har alltid tenkt på den som veldig vestkant.

– Deler du alt inn i østkant og vestkant, til og med bøker? Jeg synes det var en veldig kul og fin bok, jeg. Historien om en ungdomstid og en oppvekst som jeg kunne kjenne meg igjen i.

Greit, greit, jeg tar den. Hva gjør deg lykkelig, da?

– Å være ute i naturen. Eller å ta meg en lang, ubestemt tur på motorsykkelen.

Kjører du motorsykkel? Hva slags?

– En sånn vanlig touring-sykkel. Ikke så veldig sporty, jeg er solskinnssjåfør, og kjører når det er fint vær. Det er mitt eget sted. Av med telefonen og bare kose seg.

Hvem var din barndomshelt?

– Ingen spesiell enkeltperson, men jeg var veldig fascinert av eventyr og ekspedisjoner. Alt med Thor Heyerdahl og Roald Amundsen og sånt. Det syntes jeg var veldig spennende.

Men det har ikke blitt noen fjellklatrer av deg?

– Nei, jeg lever det ut gjennom andres fortellinger i stedet.

Og på motorsykkelen, da!

– Jeg tror ikke jeg skal sammenligne mine sykkelturer med Kon Tiki, altså.

Er det noe du angrer på?

– Ja, jeg går ikke rundt og angrer så mye, men jeg skulle tatt et friår mellom videregående skole og høyskolen. Det har jeg ofte tenkt på at jeg skulle gjort.

Sier du det til dine dagens unge, nå? Husk å ta et friår!

– Jeg tenker at de skal få lov til å bestemme selv, uten noen store moralprekener eller oppfordringer.

Ok, helt til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den siste tiden synes jeg samfunnsdebatten har blitt så hard. Veien til å tillegge hverandre sterke meninger er så kort. Så en som jobbet veldig godt for å forklare folk at bitterhet ikke må få for mye plass. Det hadde vært fint å stå i heisen med Nelson Mandela, om han hadde levd.

Han sto jo på sitt, også!

– Jo da. Det er flere kvaliteter med han som gjør at det hadde vært spennende å stå i heisen med han.

