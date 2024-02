Dommen er en av LOs største seiere noen gang, mener nestleder

LO har planer om å vinne en langvarig konflikt innen oljebransjen.

Siden mars i fjor har ni medlemmer av det daværende forbundet Industri Energi streiket i det britiske selskapet SLB UK. De streikende er hittil erstattet av annen arbeidskraft, og streiken har derfor hatt liten effekt.

Mandagens historiske dom i Arbeidsretten, slo imidlertid fast at det er fullt lovlig med sympatiaksjoner.

Det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsforhold for arbeid i Norge og på norsk sokkel også i tilfeller der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, poengterer at LO ikke ønsker konflikter. Men når konflikten er et faktum, er det kun seier som gjelder.

– Da må vi ha muskler. Når arbeidsgiver slår seg vrang, er streikevåpenet det eneste som står mellom seier og en fullstendig overkjøring, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Rederiforbundet er knappe i sine kommentarer til dommen. De svarer nederst i artikkelen.

Varsler aksjoner

– Nå kan vi i LO-familien gjennom varslede sympatiaksjoner sette atskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. Bare et varsel om mulige sympatiaksjoner kan ha stor innvirkning på spørsmålet om tariffavtale eller ikke, poengterer Krogstad.

Krogstad kaller mandagens dom i Arbeidsretten en veldig gledelig, men også svært viktig dom.

– Det er absolutt ingen tvil om at vi har organisasjonsretten og at det er norsk tariffavtale som gjelder. En skulle tro at det var en selvfølge, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Han setter dommen blant de aller største seirene LO har fått gjennom historien.

Får konsekvenser

Krogstad mener dommen blir viktig i framtida.

– Det skal fortsatt skje mye ute i Nordsjøen. Det kommer blant annet en havvindsatsing. Hadde man ikke vunnet fram her, kunne vi risikert at vedlikehold innenfor havvind ikke ville vært omfattet av norske tariffavtaler, sier Krogstad.

Dommen gjør ham sikker på at det må komme en løsning for de streikende hos SLB UK.

Det er allerede varslet sympatiaksjon hos selskapet Archer, som vil føre til direkte konsekvenser for det britiske selskapet.

Steinar Krogstad har også tro på at det britiske selskapet kan komme til å bøye av for kravet om tariffavtaler etter mandagens dom.

– SLB UK er vel foreløpig ikke en britisk versjon av Tesla-eier Elon Musk ennå, men nå får vi et svar på det. Selskapet er ikke ukjent med tariffavtaler – blant annet har de det i Danmark. Målet nå er å få tariffavtale og flere organiserte i selskapet. Det må jo også være i arbeidsgivernes interesse, mener Krogstad.

De modigste

Nestleder i IE & FLT, Ommund Stokka, kaller de ni streikende i det britiske selskapet for de modigste medlemmene i hele fagbevegelsen akkurat nå.

– Denne streiken har pågått så lenge at to av medlemmene våre har blitt fedre underveis. Det gir et sterkt inntrykk når man i samtaler med dem ser hva de står i. Alle medlemmene står fullt bak kravet om tariffavtale, sier Ommund Stokka til FriFagbevegelse.

Også han kaller dette en av de viktigste seirene LO-familien har hatt i Arbeidsretten.

LOs juridiske avdeling har uttalt at denne dommen vil bli vist til også om 100 år.

– IE & FLT er et forbund som står samlet og fjellstøtt i kravet om tariffavtale for medlemmene våre i SLB UK. Forbundsstyret har flere ganger gjort riktige og viktige beslutninger som gjør at vi fortsatt kan ta kampen. En rekke klubber bidrar økonomisk til de streikende, og medlemmene våre fikk full støtte og stående applaus på sammenslåingslandsmøtet vårt i desember, sier Stokka.

Til etterretning

Norges Rederiforbund tar dommen til etterretning. Deres to advokater i saken understreker at saken handler om tolkning av de avtalte vilkårene for bruk av sympatiaksjoner.

– Rederiforbundet anerkjenner den generelle adgangen til å nytte streik som kampmiddel for å oppnå tariffavtale, sier advokatene Thomas Aa. Rasmussen og Are Gauslaa via forbundets kommunikasjonskanal.

