300 kan miste jobben i Ringnes: – Ledelsen dolker oss i ryggen

Det er en enorm skuffelse å spore blant de Ringnes-ansatte i dag.

I over 20 år levde de med usikkerheten om at dagligvarekjedene ville ta over distribusjonen av øl og brus ut til norske butikker og utesteder. De kjempet hardt for å beholde jobbene.

I 2021 kunne de feire at dagligvarekjedene ga opp kampen. Ringnes fortsatte å bruke sine egne sjåfører.

Tirsdag kom sjokkbeskjeden om at Ringnes-ledelsen har snudd – og tatt kontakt med dagligvarekjedene.

Det setter mellom 250 og 300 Ringnes-arbeidsplasser i spill. Det utgjør i så fall nesten en tredjedel av arbeidsstokken. Ringnes presiserer overfor NNN-arbeideren at de bare «sonderer» om de vil la grossistene overta varedistribusjonen.

Både tillitsvalgte og ansatte raser.

– Det finnes ikke nok ord i ordbøkene til å beskrive det jeg kjenner på. Jeg er så forbanna. Så skuffa … Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det føles som et bakholdsangrep, tordner Kenneth Bjørnestad.

Trodde de hadde seiret

Fortsatt kan Ringnes-sjåføren smatte på gleden de kjente i 2021. Nå får han derimot en vond smak i munnen av at det er hans egen ledelse som har gått til dagligvarekjedene. Og ikke omvendt, som det har vært i de forrige rundene.

– Vi fikk leve med trygghet i 2,5 år. Så er det vår egen ledelse som nå vil ha oss bort. Et dolkestøt, sier Bjørnestad, som også er lokal tillitsvalgt for 13 Ringnes-ansatte.

Han får støtte av Erik Torkelsen, leder i Fellesklubben Ringnes. Klubben har cirka 500 medlemmer over store deler av landet, inkludert nevnte Bjørnestad i Bergen.

De aller fleste av medlemmene er tilknyttet produksjonsanlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo. Der fikk de ansatte i et allmøte tirsdag beskjed om at Ringnes har gått i dialog med dagligvarekjedene på ny.

Torkelsen legger ikke skjul på at han og kollegaene er særdeles skuffet over det som nå skjer.

– Vi trodde jo at dette var over, i alle fall på mellomlang sikt, da vi fikk avklaringen i 2021. Så snur vår egen ledelsen plutselig. Det er overraskende – og veldig skuffende, sier Torkelsen til NNN-arbeideren.

Klubbleder Erik Torkelsen i Fellesklubben Ringnes. (Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

For dyre investeringer?

Han tror også Ringnes underslår betydningen av eventuelt å gå over til grossist-distribusjon.

– Vi har stått sammen med ledelsen i viktige politiske spørsmål. Som grensehandel, rammebetingelser og avgiftspolitikk. Men det mister troverdighet når ledelsen plutselig er villig til å ofre over opp mot 300 av sine ansatte for å sikre investeringer inne i fabrikken, mener Torkelsen.

Men kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad mener grossist-alternativet må sees på, når Ringnes nå skal gjøre store investeringer i produksjonen.

«Vi har forståelse for at mange gjerne så at vi ikke gikk inn i dette igjen, at dette kan skape usikkerhet og bekymring. Størrelsen på investeringen og konsekvensene av veivalget vårt, er bakgrunnen for at ledergruppen i Ringnes har innledet en dialog med grossistene. Målet er å avklare om det er et reelt alternativ at de kan håndtere distribusjonen av våre merkevarer. Investeringene vi nå står overfor er langt høyere enn det vi la til grunn da vi avsluttet forhandlingene med grossistene i 2021. Det skyldes både endringene i markedet, med økte volum og økt kompleksitet i porteføljen. Vi møter også en kostnadsvekst i hele vår verdikjede – ikke minst innen logistikk. I tillegg ser vi at kravet til tempoet i overgangen til det grønne skiftet har økt», skriver Rostad i en e-post til NNN-arbeideren.

Mistenker kompis-forhold

Den forklaringa kjøper ikke Kenneth Bjørnestad.

Regnskapet for 2023 er ikke klart, men Ringnes har hatt et årsresultat på over 1 milliard kroner både i 2020, 2021 og 2022.

Arbeidsgiveren tjener godt nok med penger uten å måtte gi fra seg makt over egen vareflyt, samtidig som den sier opp masse ansatte, mener Bjørnestad.

– Vi vil jo utvikle bedriften, men bedriften skufler inn penger. De trenger ikke ofre en stor del av arbeidsstokken. Et dolkestøt i ryggen, sier Bjørnestad.

– Norgesgruppen har jaktet etter distribusjonen vår i lang tid, sier Kenneth Bjørnestad. (Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

Han mener derimot det lukter vennetjenester av hele greia. Ringnes fikk nemlig ny administrerende direktør november 2022. Marianne Ødegaard Ribe kom fra Norgesgruppen. Asko, som er Norgesgruppens eget grossistselskap, har tidligere vært ivrig på å få kontroll på vareflyten fra Ringnes-anlegget og ut til Norgesgruppen-butikkene.

– Vi må vel innrømme at vi tenkte at dette kunne skje da Ribe ble ansatt. Norgesgruppen har jaktet etter distribusjonen vår i lang tid, sier Bjørnestad.

Avviser vennetjenester

Det avviser Ringnes på det sterkeste.

«Dette er ikke riktig. Ledergruppen i Ringnes gjør våre vurderinger basert på hva vi mener er best for Ringnes. Det er størrelsen på investeringen og konsekvensene av veivalget vi nå står overfor som er bakgrunnen for at vi har initiert en dialog med grossistene», skriver Rostad – og understreker samtidig at de ikke har besluttet å gå grossist. Men sannsynligheten den ene eller den andre veien vil hun ikke si noe om.

«Vi er nå i en fase hvor vi sonderer om det er et reelt alternativ hos grossistene. Målet er å komme til en avklaring om veien videre i månedsskiftet mars/april i år», skriver Rostad.

Ikke gitt opp håpet

De tillitsvalgte har ikke gitt opp håpet om at arbeidsplassene på Gjelleråsen og landet ellers kan reddes.

Men de forbereder seg også på worst case-scenarioet: Nemlig at 250–300 mister jobben i løpet av relativt kort tid.

Hovedtillitsvalgt Erik Torkelsen er av den klare oppfatning at Ringnes-produktene på sikt vil tape andeler om Norgesgruppen, Rema og Coop tar over utkjøringa av varene.

– Vi mister kontakten med de enkelte butikkene og kjøpmennene. Vi gir fra oss kontrollen over egne produkter. Det er en verdi i det som er vanskelig å prissette, mener Torkelsen.

Som sammen med de tillitsvalgte vil kjempe hardt i månedene framover. Ringnes-ledelsen har det travelt og ønsker seg en avklaring allerede rundt påsketider.

– Det er mange enkeltskjebner her om vi gir fra oss distribusjonen og lager, sier en meget skuffet klubbleder.

NNN: Bidrar til kjedemakt

De ansatte i Ringnes er i all hovedsak organisert i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

LO-forbundet er overrasket over at Ringnes velger å gi mer makt til dagligvarekjedene.

Det er stikk i strid de med politiske signalene de siste par årene, der næringsminister Vestre blant annet har lansert en tipunktsplan for å bedre konkurranseforholdene.

– Regjeringen ønsker mindre kjedemakt. Men om Ringnes gjennomfører dette, vil det samle enda mer makt på distribusjonsleddet og lagrene til kjedene. På sikt vil dette gi dårligere utvalg av varer, sier Ann Elise Hildebrandt, forbundssekretær i NNN.

Hun er rystet over at Ringnes lar de ansatte betale for investeringer.

– Dette faller på sin egen urimelighet. Helt horribelt. Her har bedriften bestemt, uten ansattes involvering, at det er på tide å la grossistene få mer makt. Jeg trodde Ringnes hadde lært og ønsket kontroll over sine produkter selv, sier Hildebrandt.

På spørsmål om Ringnes nå bidrar til å samle mer makt i dagligvarekjedene, er Rostad og Ringnes ordknappe:

«Det er vi som har initiert dialogen med grossistene. Målet er å finne ut om det er et reelt alternativ at grossistene håndterer vår logistikk. Vi gjør dette for å sikre at det veivalget vi gjør er riktig for Ringnes framover.»

