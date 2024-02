USA-ekspert: - Økt sjanse for en nasjonal straffesak mot Trump før valget

Det betyr at ekspresident Donald Trump kan bli tiltalt for å ha forsøkt å omstøte valget, blant annet ved å oppfordre sine tilhengere til å storme kongressen i januar 2021. Det skriver NTB.

Donald Trump står tiltalt for 91 ulike lovbrudd fordelt på fire straffesaker, og alt dette pågår mens han kjemper for å bli gjenvalgt som president i år.

Trump har hele tiden bedt om å få immunitet, og å slippe å bli stilt for retten for anklager om at han på tampen av sin presidentperiode oppfordret en mobb til å storme Kongressen.

– Hvis han får gjennomslag, vil det sette ham og kommende presidenter over loven, skriver CNN-kommentator Stephen Collinson.

Han mener at Trumps krav om immunitet sender en kraftig beskjed om hva en ny Trump-periode kan innebære, og at Trump allerede har varslet at han kommer til å hevne seg mot de som har gått mot han.

– Var som ventet

Men i dag ble det klart at Trump ikke for immunitet for kongress-saken.

– Ankedomstolens dom var som ventet, inkludert for Trumps egne advokater, vil jeg tro. For dem handler dette først og fremst om å trenere rettsprosessene mest mulig, slik at de blir utsatt til etter valget, sier USA-ekspert ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde og legger til:

– Denne dommen øker sjansen for at den nasjonale straffesaken om Trumps kuppforsøk vil gå før høstens valg, heller enn hysjpengesaken. Det er det dagens dom først og fremst betyr rent praktisk.

– Jeg tror uansett at en av disse straffesakene starter før valget. Trump selv må håpe det blir «hysjpenger-saken», for det er den klart minst alvorlige tiltalen mot ham, sier Mjelde.

Saken om «hysjpenger» handler om at Trump skal ha utbetalt penger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

Utbetalingen skal ha skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016. Cohen har innrømmet at han skal ha utbetalt nærmere 1,4 millioner kroner til Daniels.

Den tredje saken Trump risikerer handler om brudd på spionasjeloven. Der har Trump blitt anklaget for ulovlig ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus.

Den fjerde straffesaken han risikerer å bli tiltalt for er forsøk på valgfusk i delstaten Georgia ved å forsøke å endre resultatet av presidentvalget i 2020.

Valget 2024

Mjelde mener at vi må regne med en del rettsrunder og midlertidige rettsavgjørelser.

5. november 2024 er det nytt presidentvalg i USA. Både tidligere president Donald Trump og nåværende president Joe Biden har annonsert sine kandidatur, Og Mjelde tror ikke at disse straffesakene kommer til å påvirke valget.

– Rent politisk anser jeg dem som «støy», og ikke avgjørende for høstens valg. Kun en endelig dom i en av sakene vil kunne ha det, tror han.

Glenn Kirschner som har mer enn 30 års erfaring fra amerikanske rettssaker, blant annet som assisterende statsadvokat i District of Columbia, Washington D.C. har tidligere utalt at han tror at det er stor sjanse for at Trump blir dømt. Han trekker fram nettopp Kongress-saken i et intervju med Sky News.

Tidligere har Trump sagt at alle er ute etter han, men Kirschner tror at han ikke kommer seg unna ved å si nettopp det fordi de fleste vitner i Kongress-saken mot han er fra hans egen parti.

