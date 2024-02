19-åring kjørte bil i cannabisrus

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. september i fjor, omkring klokken 23.05 kjørte han bil på Ullandhaug til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 23.43 samme kveld viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«At siktede kjørte bil under påvirkning samtidig som han hadde en passasjer i passasjersetet, er etter rettens syn straffeskjerpende. Retten er på denne bakgrunn enig i at det bør tas utgangspunkt i en ubetinget fengselsstraff i midtre sjikt av utgangspunktet for straff ved førstegangsovertredelse med promille over 1,2, altså fengsel i 21 dager», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen fengsel i 18 dager og 15.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.