Mark Zuckerberg beklager til foreldre

Under en senatshøring onsdag i USA ble flere tek- og sosiale medier-direktører grillet, mens familier som mener at barna deres har skadet seg selv eller begått selvmord som følge av innhold i sosiale medier, satt og hørte på. Det skriver BBC.

Senatshøringen var en av de mest ampre på flere år, ifølge flere medier som var til stede. Flere ganger ropte og snakket senatorene i munnen på toppsjefene, noe som høstet applaus fra andre i rommet, skriver NTB.

Senate Judiciary Committee hearing on online child sexual exploitation, at the U.S. Capitol in Washington Senator Ted Cruz stilte tøffe spørsmål til Mark Zuckerberg. (EVELYN HOCKSTEIN/Reuters)

Det er den åttende gang Zuckerberg må forklare seg i en slik høring og den republikanske senatoren Ted Cruz benyttet anledningen til å spørre ut Zuckerberg.

– Mr Zuckerberg, hva i helvete tenkte du på? spurte han, mens han viste han en Instagram-melding som advarer brukere om at de kan være i ferd med å se overgrepsmateriale mot barn, men som spør om de ønsker å «se resultatene likevel».

Ifølge Zuckerberg er den grunnleggende vitenskapen bak den meldingen om man vil «se resultatet likevel» at det ofte er nyttig – når barn søker etter noe problematisk – å lede de mot noe annet med en slik melding, i stedet for bare å blokkere det.

Ted Cruz fortsatte, og spurte om hvor mange ganger barn og unge har trykket på «se likevel», og om Zuckerberg hadde tall på det og eventuelt hva blir gjort i etterkant av dette.

Dette var Zuckerberg noe usikker på, men lovet at han skal se nærmere på dette.

På et tidspunkt under høringen skal Zuckerberg ha snudd seg mot familiene, og beklaget seg.

– Jeg beklager alt dere alle har vært gjennom. Ingen skal gå gjennom de tingene som familiene her har gått gjennom, sa han og la til at selskapet hans jobber for at slikt aldri skal skje igjen sa Zuckerberg ifølge NTB.

APTOPIX Social Media CEOs Testify Mark Zuckerberg snudde seg og snakket direkte til familier som var under kongresshøring. (Jose Luis Magana/AP)

Egne barn bruker ikke TikTok

Det var ikke kun Zuckerberg som fikk tøffe spørsmål. Også direktørene for TikTok, Snap, X og Discord fikk gjennomgå.

TikToks sjef Shou Zi Chew, som er fra Singapore, fortalte at hans egne tre barn ikke brukte TikTok da det i Singapore har en aldersgrense på 13 år.

Matt Navarra, som er sosiale medier-analytiker, sier til BBC at han har sett slike høringer ofte. Likevel har ikke disse høringene bidratt til at det har kommet en regulering av sosiale medier, forteller han til kanalen.

Flere av foreldrene som var til stede, oppfordret til at det må vedtas lover som kan holde selskaper ansvarlig.

En av dem var Joann Bogard. Hennes sønn Mason døde i 2019 etter at han hadde deltatt i en kvelningstrend på TikTok.

Hun påpekte at de fleste familier tror at de ikke vil bli påvirket av det skjer på sosiale medier, men at dette dessverre skjer ofte. Hun ønsker at det skal vedtas ny lovgivning som kan holde barn og unge trygge.

