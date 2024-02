Hastemøte om Lillebjørn-hyllest

Klokka ti torsdag morgen samler forretningsutvalget i Oslo bystyret seg for et lukket, ekstraordinært møte. Det er bare en sak på dagsorden: Markering av Lillebjørn Nilsens bortgang.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at den folkekjære musikeren ikke får begravelse på statens regning.

Vil ha minnekonsert

Blant politikerne som vil ha en storstilt markering til ære for Oslo-musikeren er Sirin Hellvin Stav i Miljøpartiet De Grønne.

– Mange sørger nå over at vi har mistet en av våre største musikere. Han var jo ikke bare hele Oslos bypoet, men barn av regnbuen i flere generasjoner har jo sunget hans sanger, sier Hellvin Stav til Dagsavisen.

Hun vil foreslå at kommunen arrangerer en stor minnekonsert som er åpen for alle, hvor Oslofolk kan komme sammen for en siste feiring av Lillebjørn Nilsen.

– Jeg synes det er synd han ikke får begravelse på statens regning. Da mener jeg det er på plass at kommunen stiller opp, sier hun.

Hun utelukker heller ikke at Oslo kommune kan ta regninga for begravelsen.

– Lillebjørn Nilsen er jo en av Norges mest folkekjære artister og uten tvil en av de største låtskriverne vi har hatt i Norge. Mange har som meg et av sine sterkeste minner i livet da 40.000 mennesker samlet seg og sang Barn av Regnbuen etter 22. juli, sier hun.

Vil foreslå æreslund

Mandag var spørsmålet om en Lillebjørn-markering oppe på det vanlige møtet i Forretningsutvalget. Der møtes toppene i alle partiene i bystyret, vanligvis hver mandag. Allerede der var tema hvordan Oslo kommune kan hedre Lillebjørn Nilsen, og ordfører Anne Lindboe pekte på at det var naturlig med dialog med familien og de pårørende.

Høyres Merete Agerbak Jensen ville se på muligheten for å holde et utendørs musikkarrangement, mens Siavash Mobasheri i Rødt ba ordføreren i dialog med familien vurdere om Nilsen kan få et hvilested i Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund.

Bjørn Falk «Lillebjørn» Nilsen døde 27. januar i år. Tidligere har han har fått Oslos høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, Oslo bys kulturpris, St. Olavs Orden og en rekke spellemannspriser.

«Ingen andre norske sangere har satt et sterkere preg på sin samtid», skrev Dagsavisens Mode Steinkjer og Geir Rakvaag i en minnetekst om artisten.

