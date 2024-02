Dagen etter mannen spiste en yoghurt, la han ut på kjøretur. Det skulle han få angre på

BERGEN (Dagsavisen): Etter en lengre kjøretur ble 22-åringens bil stoppet av politiet i Åsane i Bergen.

Bak rattet satt mannen, og ifølge en fersk dom fra Hordaland tingrett hadde ikke politibetjenten som stoppet ham, en julikveld i fjor, noe å utsette på kjøringen.

Men det ble likevel avslørt at alt ikke var som det skulle. For det ble tatt en blodprøve av ham som viste at han hadde hasj i blodet med en påvirkningsgrad tilsvarende en alkoholpromille på mellom 0,5 og 1,2.

Spiste hasj-yoghurt

Førerkortet ble beslaglagt og han ble siktet for kjøring i ruset tilstand.

Men da saken var oppe i retten denne uken, nektet mannen straffskyld. Han forklarte at han et døgn før kjøreturen hadde spist en yoghurt som inneholdt THC, som er virkestoffet i cannabis.

Ruseffekten var borte da han satte seg i bilen, fortalte han, og legen som vurderte ham etter bilturen mente han ikke fremsto påvirket.

Ingen unnskyldning

Likevel talte blodprøven sitt tydelige språk, og at han selv ikke kjente seg beruset fritar ikke fra straff. I det minste hadde 22-åringen handlet uaktsomt, mente tingretten.

Den tidligere ustraffede mannen ble derfor idømt 18 dager betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner. Han mistet også førerkortet i tolv måneder.

