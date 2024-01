Snøen falt i fjor. Den ble ikke rydda da heller

Det var et sånt bystyremøte hvor gamle løfter, gammal kritikk og gammal kjefting kom tilbake som is-boomeranger. Sånn er det nemlig ganske ofte i politikken. Og særlig noen måneder etter et valg.

– Det er ikke jeg som kjører buss. Det er ikke jeg som bestiller buss. Det er ikke jeg som er egna til å lansere disse tiltakene. Det er det Ruter som skal gjøre. På bestilling fra meg.

Det sa samferdselsbyråd Marit Kristine Vea i spørretimen onsdag. Hun låt litt som en hockeytrener som taper mye kamper om dagen. Og det gjør hun jo, på sett og vis. Samferdselsbyråden fikk stå helt aleine som hoggestabbe midt utpå gulvet i Bystyresalen på årets første bystyremøte. Hun er nemlig ansvarlig for både snø og buss. Og denne vinteren har vært kald.





Nettopp snø var det store temaet i spørretimen denne onsdagen. Og brøyting. Temaet engasjerer Oslo-politikerne så mye at første spørsmål varte en halvtime. Og jaggu handla spørsmål nummer to om omtrent det samme.

Det ble mye snø, med andre ord. For ikke å snakke om snøen som falt i fjor.

I fjor var det nemlig et helt annet byråd. Raymond Johansen var byrådsleder, Marianne Borgen var ordfører, det var en helt annen tid. Men heldigvis finnes internett, og folk kan huske hva som ble sagt.

Eirik Lae Solberg, for eksempel, som siden i fjor har blitt byrådsleder, fikk kjenne litt på akkurat det. Da Arbeiderparti-politiker Abdullah Alsabeehg trakk opp et intervju byrådslederen gjorde med Nettavisen mens han fortsatt var i opposisjon.

Da var snørydding blant områdene som skulle «bli annerledes hvis Høyre vinner valget».

– Å ha fortau som er strødd og er ryddet for snø, det har vært en for lavt prioritet, sa Lae Solberg i Nettavisen-intervjuet.

Nå er det han som styrer byen, mens fortauene fylles av snøhauger, og både gamle og unge brekker lårhalsen på byens asfalt.

[ Se opp for fareskilt og ansvarsfraskrivelse. Men hvor i huleste skal vi gå, da? ]

Men byrådsleder Eirik Lae Solberg var ikke den eneste som fikk en sur smak av gammel moro denne kvelden.

I det hele tatt var møtet en eneste lang påminnelse på hvem som gjorde hva i fjor. Når Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne hakker løs på snørydding, så er det vanskelig å ikke huske på hvordan de selv hadde ansvaret for dette forrige vinter. Og hvordan det ikke var så innmari bra da heller. De veit hvordan dette fungerer.

Når byrådet kritiseres for kvaliteten på de elektriske bussene som kjører rundt i byen, er det vanskelig å spinne forbi tanken på at bussene ble kjøpt inn allerede i 2018.

For ikke å snakke om hvordan Ruter er organisert og hvor bra eller dårlig de følger opp sine underleverandører. Her har praktisk talt alle Oslos lokalpolitikere blod på henda. Eller snø på henda, da. Det brukes som kjent aller best til å avholde snøballkrig.





[ Rekord! Desember ble tidens salt-måned for Oslo ]

Også på andre saker enn snø, kom fjorårets moro i retur.

Kommunerevisjonen har laget en rapport om Helsehus, som viser at det er ganske mye å rydde opp i. Men hele skandalen skjedde jo under forrige byråd. I det hele tatt: Nesten alt man kan kritisere det blågrønne byrådet for, er jo ting de har arvet fra det rødgrønne. Heldigvis tar sjeldent politikere sånne smålige hensyn.

Byråd Marit Kristine Vea måtte også stå til ansvar for at Ruter har økt prisene i kollektiv med litt mer enn inflasjonen skulle tilsi. I en artikkel i Dagsavisen tidligere denne uka ble hun kritisert for dette av MDG, som jo tidligere har økt kollektivprisene med omtrent det samme hvert eneste år når de har styrt.

Miljøpartiets Juni Romero y. C. Berg-Nielsen trakk opp denne historien, og påpekte en rekke saker hvor byråd Marit Vea, da hun var i opposisjon, om og om igjen kritiserte det rødgrønne byrådet for å øke prisene etter nyttår.

– Mener byråden fortsatt at det er umusikalsk og et løftebrudd å justere prisene, spurte Berg-Nielsen.

Vea gikk såpass langt som det er mulig å gå i å innrømme at hun tidligere ikke har skjønt noe som helst av hva hun har snakket om.

– Jeg skjønner godt at folk synes det er rart. At byrådet lover å kutte i prisen, og så går det noen måneder, og så øker den med femti kroner. Jeg har også stor forståelse for at folk ikke, i likhet med meg for en tid tilbake, skjønner dette med kommunal deflator, sa hun.

Kommunal deflator er, for ordens skyld, bare en kommunepolitisk måte å si «inflasjon» på.

– Så er jeg helt enig i at det er et element av å treffe seg selv i døra med de sakene. Men det er en vesensforskjell, kontret Vea.

Vesensforskjellen var at det nye byrådet nå vil sette ned prisen på månedskortet, mens det forrige byrådet bare ville sette ned prisene for barn og på enkeltbilletter. Eller noe sånt. Den døra traff bra, den.





Nei, det er nok best å begynne å glede seg til neste vinter. Da har de blågrønne fått laget seg et helt eget budsjett. Da har Eirik Lae Solberg fått av seg jakka. Da er det lenge sida forrige valg, og lenge til neste.

Da vil sjøl snøen som falt i fjor være blå.

Selv om det vel er et tegn på at noen har sølt med frostvæske.

