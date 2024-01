MDG krever full gjennomgang av brøyte-Oslo: – Det må gjøres noe

Det har vært en kraftig vinter i Oslo i år. Det har gått ut over bilister og kollektivtransport, men også gående og syklende. Nå vil Miljøpartiet De Grønne ha en full gjennomgang av Oslos brøyting.

– Situasjonen er som alle kjenner på. Det er store utfordringer med brøyting og strøing. Det er rett og slett for dårlig på mange fortau, gangveier og sykkelveier.

Det sier Sirin Hellvin Stav, bystyrerepresentant og gruppeleder for MDG i Oslo. Fram til valget i høst var hun også samferdselsbyråd, med ansvar for nettopp vinterdrift av byens veier. Stav forteller at noe av det de innførte under det rødgrønne byrådet var et prioritert veinett, hvor det skal brøytes kontinuerlig. Heller ikke på de veiene er det bra nok nå, sier hun.

– Mange forteller om syklister som presses ut og må kjøre i bilveien. I tillegg er det framkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken. Bilister feilparkerer. Alt dette tyder på at kravene ikke følges godt nok opp, sier Stav.

– Det er lett å skylde på været, men målet må jo være at man kan bevege seg utendørs om vinteren. Da må vi anerkjenne at det ikke fungerer optimalt. Det må gjøres noe, sier hun.

Ekstern gjennomgang

Nå vil hun ha tallene på bordet:

– Situasjonen er så krevende at det er fornuftig med en grundig gjennomgang av oppfylling av kravene. Og hva som kan gjøres for å stramme inn. Spesielt gjelder det sykkel og fortau, sier Stav.

Hun mener det kan være nødvendig å stramme inn kravene, men tror det viktigste er oppfølgingen. Oslos gater brøytes av private selskaper på oppdrag fra Bymiljøetaten.

Sånn har det ifølge MDG-topp og tidligere finansbyråd Einar Wilhelmsen sett ut på Østensjøi nesten to uker. (Einar Wilhelmsen/MDG)

MDG-toppen vil be om en sånn gjennomgang av byråd Marit Vea (V). Hvis ikke svaret er godt nok vil de be om en ekstern gjennomgang av brøyteregimet i Oslo.

– Du har jo selv styrt over dette. Er ikke systemene gode nok?

– Bymiljøetaten skal jo følge opp løpende når noe ikke blir levert som det skal. Det må jo være noe som ikke fungerer optimalt her. Kanskje av kapasitetshensyn. Selvfølgelig kan det skje avvik, men det er noe som ikke fungerer som det skal, sier hun.

– Har det blitt dårligere?

– Det er selvfølgelig varierende fra år til år. Og det har jo vært en krevende vinter. Men det er tydelig at denne vinteren har det vært verre, sier hun.

Stav sier også at sykkelveier enkelte steder har blitt brukt til snølagring.

– Det mener jeg er uholdbart, sier hun.

Svar fra byråden

Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg kritiserte Eirik Lae Solberg for brøytesituasjonen i Oslo i spørretimen i onsdagens bystyremøte. Han siterte opposisjonspolitiker Lae Solberg da han lovet at ting ville bli bedre om Høyre vant valget.

– Det skulle bli bedre. Hvorfor har det blitt mye verre, spurte Alsabeehg.

– Det korte svaret er at det har vært ekstreme værforhold, sier byråd Marit Vea fra talerstolen.

Marit Kristine Vea (V), byråd for miljø og samferdsel (Oslo kommune-TV)

– Jeg er også blant dem som kunne ønske at vi kunne få enda bedre drift for de mest sårbare, sa Vea,

– Det er ikke penger det står på. Alt av mannskap og maskiner ryddes inn. I det største snøfallet var det nettopp fortau og bussveier som ble prioritert. Men det finnes ikke mannskap og maskiner til å løse dette umiddelbart over hele byen, sa Vea.

Hun spurte bystyret om de hadde forslag til hvordan man kunne håndtere situasjonen.

– Krevende

Alsabeehg tok også opp situasjonen på Bjørndal i spørretimen. Der er det bare én vei inn og ut.

– I forrige uke satt bilen min seg fast på vei opp til Bjørdal. Den eneste veien inn og ut er glatt og full av snø.

– Situasjonen på Bjørndal er krevende. Det er én vei inn, og den er i tillegg veldig bratt. Det er ikke så lett å trylle opp noen alternativer, svarte Vea.

Hun legger til at kommunen holder på med en utredning for å etablere en ny vei inn til Bjørndal.

Sirin Hellvin Stav tok opp spørsmålet i spørretimen.

– Dette er ikke ment som en unnskyldning. Men det har vært ekstreme snømengder. Det vil ta noe tid å få rydda unna snøen. Det må prioriteres på en eller annen måte. Så kan vi se på den prioriteringen. Jeg har ikke noen holdepunkter for å si at dette har vært for dårlig, svarte Marit Vea.

