Unge politikere: - Vi har opplevd hersketeknikker

SKIPTVET (Dagsavisen): – Motstand og frykt for bruk av ytterligere hersketeknikker gjorde at jeg trakk meg tilbake fra debatten.

Det sier Tommy Lorang Ødegaard (25), kommunestyrerepresentant for Skiptvet Arbeiderparti i Østfold. Sammen med barndomsvennene Ludvig Anthony Engebretsen (24) og Petter Bernhard Huth (25), som begge representerer Skiptvet Høyre, valgte de engasjert å tre inn i lokalpolitikken.

– Vi tror faktisk ikke det overrasket så mange her i bygda mellom Askim og Sarpsborg at vi kom inn i kommunestyret, gliser alle tre.

Motstand og frykt

Det er snaue fire måneder siden Engebretsen, Huth og Ødegaard for første gang tok plass i kommunestyresalen. Unge lokalpolitikere uten erfaring fra politiske ungdomsorganisasjoner. Men med et stort engasjement.

Av de yngste politikerne er det foreløpig Tommy Lorang Ødegaard (Ap) og Ludvig Anthony Engebretsen (H) som har tatt ordet fra talerstolen.

– Vi hører historier om unge politikere som blir utsatt for personangrep og hersketeknikker. Har dere opplevd dette?

– Ja, det har vi nok allerede opplevd, svarer Tommy Ødegaard umiddelbart, og forklarer:

– Den største utfordringen nå er en beinhard økonomisk prioritering for å få kommuneøkonomien i balanse. For egen del tenker jeg på diskusjonene rundt årets utgave av bygdeboka. Som er en gårds- og slektshistorie, og et generelt historieverk. Jeg mener det er helt andre ting som må prioriteres. Motstand og frykt for bruk av ytterligere hersketeknikker gjorde at jeg trakk meg tilbake med ordene: «Ok, nå har i alle fall jeg sagt min mening.»

Ludvig Engebretsen støtter barndomsvenn og politikerkollega:

– Bruk av hersketeknikker er jeg bevisst på. Men samtidig tror jeg nok at vi begge vanligvis velger å gå i kampmodus. Ta igjen med samme mynt. Det er jo slik det er i politikken.

Han kikker på ordfører Cecilie Agnalt (45).

– Som ung politiker opplevde jeg selv bruk av hersketeknikker. Ikke spesielt her i kommunen, men i andre politiske fora. Jeg er bevisst på dette som ordstyrer i kommunestyresalen, sier Agnalt.

Ludvig Anthony Engebretsen (24), Petter Bernhard Huth (25) og Tommy Lorang Ødegaard (25) tar ofte en prat med ordfører Cecilie Agnalt. Hun gir gjerne råd om hvordan man som lokalpolitiker bør kommunisere på bygdas Facebook-side. (Tomm Pentz Pedersen)

Mammaer skapte engasjement

Kommunens politiske ledelse styres av Ap og Høyre i samarbeid, med henholdsvis ordfører og varaordfører. Dagsavisen treffer de unge mennene og ordfører Cecilie Agnalt (Ap) i Skiptvet kommunehus.

– Engasjementet til gutta er unikt, både i kommunestyresalen og utenfor. Eksempelvis er de nøkkelpersoner hver sommer for at den store bygdefesten blir en knallsuksess. Superviktig for oss, skryter Agnalt.

Det politiske engasjementet har tydeligvis hatt gode vekstvilkår rundt middagsbordene.

– Jeg har nok alltid hatt sterke meninger. Men ikke vært medlem av AUF. Før valget tenkte jeg at det er bedre å bidra enn å sitte på sidelinja og klage. Så er det verdt å nevne at mamma har to perioder i kommunestyret bak seg, for Arbeiderpartiet, smiler Tommy Lorang Ødegaard.

Om ikke begrepet «arv og miljø» er helt dekkende for guttas politiske engasjement, er det i alle fall noen mødre som bevisst eller ubevisst har medvirket til at alle tre nå sitter i kommunestyret.

Ludvig Anthony Engebretsen ler:

– Moren min har også vært engasjert i lokalpolitikken.

Hvorpå Petter Bernhard Huth følger på:

– Det var moren til Ludvig som fikk meg engasjert.

Skole, oppvekst og tilflytting

Oppvekst, skole og tilflytting er tre nøkkelord for de unge politikerne. Ap-politiker Tommy Lorang Ødegaard, som selv har jobbet i skolen, har et spesielt fokus på barn og ungdom.

– Bemanning og kompetanse i skolen er en av mine fanesaker. Jeg er medlem av hovedutvalget for oppvekst, noe som er midt i blinken. Om jeg når fram med mine tanker? Det er litt tidlig å si, mener han.

---

SKIPTVET KOMMUNESTYRE, ØSTFOLD 2023 - 2027

Arbeiderpartiordfører Cecilie Agnalt (45). (Tomm Pentz Pedersen)

Skiptvet kommune har 3.923 innbyggere (SSB. 3. kvartal 2023). Kommunestyret består av 21 medlemmer. Fordelt på 12 menn og 9 kvinner. Følger man Statistisk sentralbyrå (SSB) sin aldersinndeling, ser det slik ut i Skiptvet kommunestyre:

Tre i aldersgruppa 18–29 år, fire i 30–39 år, tre i 40–49 år, seks i 50–59 år og fem i gruppa 60 år eller eldre. Noe som er en betydelig flatere utjevning enn i landet ellers.

---





For Høyre-politikerne Ludvig Anthony Engebretsen og Petter Bernhard Huth er økt tilflytting en viktig sak. Førstnevnte er medlem i hovedutvalget for plan, landbruk og teknikk.

– Vi må få flere yngre til å bosette seg i kommunen. Løfte bedriftene vi allerede har, og tilby flere attraktive boligtomter. Legge til rette for utbyggere. Som ordfører Cecilie Agnalt ofte sier: «Vi skal være en ja-kommune, som sier ja når vi kan, og bare nei når vi må». Det er veldig viktig. Kommunen skal ikke stå i veien, det må i så tilfelle være regelverket som blir hinderet, mener Engebretsen.

Svømmehall på dagsorden

Selv om det har gått kort tid siden politikerne i tjueåra gikk inn i Skiptvets lokalpolitikk, er de enige om at det politiske miljøet generelt er godt – og at det skilles mellom sak og person. Foreløpig har ingen av dem blitt stoppet på butikken med ønske om å fremme noen spesielle saker.

Diskusjonen rundt inntreden i storkommunen Indre Østfold, har også Skiptvet Høyre lagt bak seg, forteller Ludvig Anthony Engebretsen.

– Før valget i 2019 gikk vi i Høyre inn for å bli en del av storkommunen Indre Østfold, nå gikk vi til valg på at Skiptvet skal være en egen kommune. Folket har bestemt, det er dette innbyggerne ønsker, sier han og legger til:

– Om man er enig eller ei i ulike saker, de fleste innbyggere får svar. I en liten kommune blir alle sett og hørt. En klar fordel.

– Engasjementet til gutta er unikt, både i kommunestyresalen og utenfor, sier ordfører Cecilie Agnalt - omkranset av Tommy Lorang Ødegaard (25), Ludvig Anthony Engebretsen (24) og Petter Bernhard Huth (25). (Tomm Pentz Pedersen)

Frivillighet og dugnadsånd, det er Engebretsen, Huth og Ødegaard enige om må være til stede i en liten kommune. Selv med kraftinntekter er Skiptvets kommuneøkonomi nå anstrengt. Alle tre håper hard kostnadsstyring får kommuneregnskapet i balanse, og nye investeringer kan gjennomføres. Det store prosjektet er bygging av ny svømmehall.

– Vi har allerede en nyrestaurert skole, nå trenger vi sårt ny svømmehall med tilhørende fasiliteter, konstaterer Arbeiderpartiets Tommy Lorang Ødegaard (25).

– Økt tilflytting gir økte inntekter, kontrer Høyres Ludvig Anthony Engebretsen (24), som raskt får en kommentar fra Ødegaard:

– Da må også kommunen være rigget til å ta imot flere innbyggere. Både innen skole og eldreomsorg.

Petter Bernhard Huth (25) Høyre, parkerer debatten mellom barndomskameratene og lokalpolitikerne:

– Nå må vi først få kommuneøkonomien på stell for å få handlingsfrihet.

[ Silje (23) lurte døden: – Tiden etter oppvåkning ble brutal ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen