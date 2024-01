Nytt sparetiltak i SAS får LO til å rase

Kabinansatte i SAS er organisert i to forskjellige fagforeninger: Norsk Kabinforening som er en del av LO-systemet eller Parat-foreningen SAS Norge Kabinforening i YS-familien.

Norsk Kabinforening er den desidert største fagforeningen blant kabinansatte i SAS, og også den største fagforeningen i SAS.

Nå kan en praktisk arbeidsfordeling i kabinen i verste fall føre til utmeldinger av LO-organiserte kabinansatte, mener Norsk Kabinforening.

Forskjellsbehandling

SAS har nemlig bestemt at kun de som er organisert i LO-tilknyttede Norsk Kabinforening, skal gjennomføre rydding og lett renhold i kabinen.

Medlemmene i Parat skal imidlertid slippe unna.

– Det er en gedigen forskjellsbehandling av organisasjonene, hvor den minste fagforeningen forfordeles overfor den største, sier Elin Roverudseter, som er forbundsleder i Kabinansattes Forbund i LO.

– Dette er rett og slett fagforeningsknusing og en trussel mot organisasjonsfriheten, legger hun til.

Meldingen om dette ble sendt ut av SAS-ledelsen i et ukentlig informasjonsbrev til alle ansatte sist torsdag. Det skal innføres allerede 1. februar, om SAS får det slik de vil.

– Og det uten at en reell risikovurdering er gjennomført i henhold til AMU-vedtak, sier leder i Norsk Kabinforening, Bjarte Stedje til FriFagbevegelse.

Det er snakk om en utvidelse av rydde- og renholdsarbeidet om bord som SAS har valgt å kalle «Cabin Tidy», for samtlige flyginger i Europa på under tre timer og fem minutter.

LO-tilsluttede Norsk Kabinforening har varslet at de vil kjempe mot dette med alle mål og midler for det de kaller en ensidig ødeleggelse av sine arbeidsplasser og sitt arbeidsmiljø.

– Denne svært lite gjennomtenkte prosedyren vil ikke gagne SAS i forbindelse med vårens tarifforhandlinger, sier Stedje.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier at endringen handler om å effektivisere driften, og at SAS står ved denne ordningen.

– Det såkalte «Cabin Tidy»-konseptet handler ikke om å skape skiller, men å redusere antall eksterne leverandører som skal inn i flyet under bakkestopp, skriver Sund i en e-post til FriFagbevegelse.

Les hele svaret fra SAS lenger ned i saken.

Innsparingsprogram

Tiltaket fra SAS-ledelsen skjer i forbindelse med innsparingsprogrammet SAS Forward.

SAS-ledelsen mener å ha funnet et smutthull i avtalen med de kabinansatte som er LO-medlemmer, om at de i prinsippet kan settes til rydding og vask av kabinen på bakkestopp i forbindelse med europeiske flyginger på under tre timer og fem minutter.

Avtalen til de som er medlem av Parat skal ha en annen ordlyd, som gjør at de ikke kan tvinges til det samme.

I verste fall kan det få som konsekvens at i en besetning på fire i et fly, kan tre av de kabinansatte sitte å se på at den fjerde rydder og vasker alene etter at passasjerene har gått av.

– Dette skaper et ekstremt dårlig arbeidsmiljø i et yrke hvor de ansatte allerede føler på en ekstrem arbeidsbelastning fra før, sier Elin Roverudseter.

FriFagbevegelse har tidligere skrevet om en arbeidshverdag for kabinansatte preget av høyt arbeidspress, lange dager og få pauser.

– Vi snakker om et arbeidsmiljø på en arbeidsplass 10 000 meter over bakken hvor primæroppgaven til de kabinansatte er å ivareta sikkerheten til passasjerer og mannskap, ikke å vaske og rydde fly, legger hun til.

Ifølge et brev ansatte i SAS skal ha fått om dette, tolker Stedje det slik at SAS er forberedt på at dette kan skape furore blant de ansatte.

Det skal komme retningslinjer som omhandler hvordan de ansatte skal forholde seg ved en uenighet rundt dette i kabinen.

Derfor mener Stedje dette kommer til å bli ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis.

LO tar saken

Både forhandlingsavdelingen og den juridiske avdelingen i LO er nå satt på saken.

Leder av forhandlingsavdelingen i LO, Tone Faugli, sier til FriFagbevegelse at begge avdelingene har begynt å jobbe med saken, men at det foreløpig er umulig å konkludere om hvordan saken vil bli fulgt opp.

I tillegg har Norsk Kabinforening og Kabinansattes Forbund henvendt seg både til Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet og Transportstyrelsen i Sverige om denne saken som de mener er en trussel for arbeidsmiljøet om bord i flyet.

Samle avfall

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, poengterer overfor FriFagbevegelse at kabinansatte ikke skal vaske i kabinen.

– Oppgavene inkluderer å samle synlig avfall som for eksempel kaffekrus i kabinen, og hvis behov tørke vann av overflaten rundt vaskene om bord. Dette har man gjort på langdistanseflygninger i over 30 år, samt i mange år på innenriks. Det ble også utvidet til flyginger innenfor Skandinavia for en tid tilbake. Her er det ingen forskjell. Forskjellen oppstår på en liten andel av SAS sine totale antall flyginger utenfor Skandinavia, skriver Tonje Sund i en e-post til FriFagbevegelse.

Hun poengterer at dette er vanlig praksis hos mange flyselskaper som SAS konkurrerer mot, og at det derfor er viktig at også SAS tilpasser seg markedet.

– Ved ekstraordinære behov, er det rutiner for å tilkalle rengjøringsbistand på flyplassen, legger hun til.

Arbeidsinstruksen sier at det aller meste av disse oppgavene om bord skal gjøres mens flyet er i luften, forteller Sund.

– Der er det ingen forskjell på fagforeningene. Flyet er definert i luften fram til fest setebeltet-skiltet skrus på, og inntil da skal alle kabinansatte – uavhengig av fagforeningstilhørighet – hjelpe til å samle inn. Det er dermed kun de siste restene, når man er på bakken, som kun kan samles inn av de som er tilknyttet foreningene Norsk Kabinforening og tre andre.

– Vi har tillit til at denne jobben organiseres på en tilfredsstillende måte. Det gjelder også å sikre samarbeid og arbeidsmiljøet om bord. Som nevnt gjelder samme arbeidsinstruks i luften uavhengig av fagforeningstilhørighet. «Cabin Tidy» har eksistert i en årrekke på langdistanse og innenriks, slik at det bør kunne utvides til andre strekninger uten større utfordringer, skriver Tonje Sund.

Det siste tilbakeviser Norsk Kabinforening. På langruter har det ikke vært tilsvarende tiltak, i følge kabinansatte.

– Vi har aldri hatt «Cabin Tidy» på langrute, og Cabin Tiudy ble føst innført i Skandinavia i 2023, sier Bjarte Stedje.