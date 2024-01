Aksjonerer med blod mot paljetter og likegyldighet

Sterke virkemidler er blitt en gjenganger blant demonstrantene i Aksjonsgruppe Palestina. Tidlig på dagen i går demonstrerte de utenfor NRK-huset på Marienlyst, avkledd og knelende som et symbol på de pågrepne palestinerne som ble avkledd og bortført av israelske soldater. Og da NRK åpnet dørene til tredje delfinale i MGP i kveld ble publikum møtt av 200 mennesker som på ulike måter forestilte drepte helsearbeidere fra Gaza. Det var en stille aksjon hvor deltakerne respektfullt ville ære helsearbeiderne i Gaza.

Demonstrantene krever at NRK råder EBU til å utestenge Israel fra Eurovision 2024.

Synet som møtte folk utenfor NRK før 3. delfinale i MGP lørdag kveld: en skarp kontrast til pop og underholdning. (Terje Grimen)

– Vi vil rette oppmerksomheten på de over 400 helsearbeiderne som til nå er drept av Israel. Israel har siden 7. oktober systematisk angrepet og ødelagt hele det palestinske helsevesenet, og vi ønsker å ære helsearbeiderne som har gått blodvakta i over tre måneder med eget liv som innsats, sier Charlotte Qvale, talskvinne for Aksjonsgruppe Palestina til Dagsavisen.

Hun minner om at ifølge en fersk meningsmåling i VG, mente over nitti prosent av leserne at Israel skal ut av Eurovision. Og at over 19000 nordmenn har signert et opprop som krever det samme, og nesten 300 norske artister har signert et eget artistopprop.

– Island vurderer å trekke seg fra Eurovision, og sterke stemmer i Sverige, Finland og Irland jobber for det samme. Er det på tide for NRK å få foran med et godt eksempel og vise litt god, gammeldags ryggrad? sier Charlotte Qvale.

Grotesk kontrast

Og kontrasten mellom det som skjer i Gaza og det stjernespekkede Eurovision-sirkuset, som en gang i tiden ble startet som en vennskapskonkurranse mellom land med formål å forene nasjoner på tvers av grenser og kulturer, kunne ikke vært større. Aksjonsgruppas krav er at Israel blir boikottet fra å delta i Eurovision Song Contest, et krav som støttes av mange nordmenn.

– Synet av israelske flagg omringet av paljetter under den store folkefesten i Malmö vil stå i grotesk kontrast til det pågående folkemordet i Gaza, sier hevder aksjonistene, som demonstrerte først tidlig på dagen utenfor NRKs TV-hus på Marienlyst.

Underholdningssjef Charlo Halvorsen har sagt han mener en boikott er det opp til politikerne å bestemme.

– Vi har stor respekt for at folk demonstrerer, som det er blitt gjort utenfor NRK de siste lørdagene. Men det står ved lag at norsk utenrikspolitikk og beslutning om norsk kulturboikott ligger hos storting og regjering – ikke en allmennkringkaster, uttalte Halvorsen til Dagsavisen i går. Demonstrantene ser ikke hvordan en eventuell boikott i Eurovision skiller seg fra andre offisielle sanksjoner og blokader Norge har:

– Norske myndigheter har i dag offisielle sanksjoner og blokade mot 29 land, men vil ikke innføre dette mot Israel, grossist i krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd og ulovlig, ekspansiv okkupasjon. Da må vi ta i bruk andre virkemidler, og boikott er et sivilisert svar på usivilisert maktbruk, sier Charlotte Qvale.

Utestengte Russland

– Vi kan ikke være med på kulturhvitvasking av en apartheidstat som bryter folkeretten og myrder 129 barn i døgnet. Kringkastingssjefen uttaler i møte i kringkastingsrådet 18. januar at Russland ble utestengt fra Eurovision i 2022 fordi den russiske allmennkringkasteren ikke lenger oppfylte EBUs medlemskrav. Dette er ren løgn. EBU valgte først å utestenge Russland etter at NRK og en rekke andre medlemsland rådet dem til å gjøre det, Charlotte Qvale.

Aksjonistene rette søkelyset mot helsearbeiderne i Gaza kjemper hver dag med livet som innsats. (Terje Grimen)

– Haugen sier i samme møte at NRK ikke har tradisjon for å ta initiativ til boikott. Kanskje ikke tradisjon, men å påstå at NRK konsekvent avstår fra å drive utenrikspolitikk fremstår også som en klar løgn når det nettopp var det de gjorde ved å legge press på EBU i 2022. I tillegg sier Haugen at en kulturboikott av Israel for NRKs del vil svekke deres troverdighet som nyhetsformidler. Da blir jeg forvirret. Har NRK fått nye troverdighetskriterier siden 2022? Dette må kringkastingssjefen gjerne redegjøre for, sier Qvale til Dagsavisen.

