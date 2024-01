Krever prisfrys på kollektivtransport: – Ellevill prisøkning

Søndag øker prisene på Oslos kollektivtransport. Buss, trikk, bane, båt og alt sammen blir litt over 5 prosent dyrere. Månedskortet for voksne øker med nesten en femtilapp.

Det til tross for at Høyre-Venstre-byrådet i Oslo har lovt at prisene skal ned. Fra 1. september skal prisen senkes med 150 kroner. Men først altså: Opp med nesten en tredel. Det reagerer den forrige samferdselsbyråden, MDGs Sirin Hellvin Stav, kraftig på.

– Det blir jo en ellevill prisøkning, ikke bare en prisjustering, sånn som prisene øker på andre varer. Jeg tror ikke det var dette velgerne ønsket seg, sier Stav til Dagsavisen.

Hun ber nå byrådet om å fryse månedskortprisen, fram til det skal bli billigere i september.

– Det er litt vanskelig å forstå at man skal øke kollektivprisen mer enn prisen på alt annet i samfunnet, sier hun.

Byrådet har altså vedtatt å senke månedskortprisen med 150 kroner. Det vil i prinsippet være fra det øverste nivået som nå blir innført, men Dagsavisen får bekreftet fra byrådet at de jobber med innretninga på kuttet i samarbeid med Akershus.

Stav mener det er et paradoks at det er nettopp Venstre-politiker Marit Kristine Vea, nå samferdselsbyråd, som øker prisene mer enn den såkalte «kommunale deflatoren» tilsier. Vea har nemlig flere ganger rast mot det rødgrønne byrådet, når de har satt opp prisen i tråd med inflasjonen.

«Dette er direkte umusikalsk», skrev Vea i Vårt Oslo da månedskortprisen økte med 19 kroner i 2022.

«Å heve prisene samtidig som kundene rømmer er det samme som å be dem om å sette seg i bilen», fulgte hun opp i Avisa Oslo litt senere.

I 2023 økte månedskortprisen med 39 kroner. «– En månedsbillett blir nesten førti kroner dyrere. Det er ekstra kjipt når vi vet at mange har dårlig økonomi – høye leiepriser, boligpriser økte utgifter» sa Vea til Avisa Oslo den gangen. «Byrådets løfter om å kutte i billettprisene bare er tomme ord», la hun til.

Etterslep fra i fjor

Men nå er det altså Vea selv som øker prisene. Bare denne gangen litt mer enn inflasjonen. Ruter begrunner prisøkningen med et etterslep fra 2023. At de må legge til 0,8 prosent for å få dekket inn de reelle kostnadsøkningene.

– Det er ikke store forskjellen?

– Det er jo høyere enn vi har prisjustert hvert år. Vi har gjort det man gjør på alle varer og tjenester i kommunen. Høyre-Venstre-byrådet gjør det på en måte som øker prisene enda mer. Det svarer ikke til forventningene de har skapt, sier Stav.

Hun mener byrådet går ett skritt fram og to tilbake: Riktignok senker de prisen på månedskort fra september. Men de øker prisen først, og dessuten har de varslet kutt i Reis-ordningen som gir billigere enkeltbilletter.

– Byrådet bør dra i nødbremsen, sier hun.

I oktober 2023 overlot Sirin Stav (til høyre) samferdselsbyrådskontoret til Marit Vea. (Aslak Borgersrud)

Stav var samferdselsbyråd under Raymond Johansens byråd. Dermed er det et budsjett hun har laget, som ligger til grunn for Ruters budsjett i dag.

– Er det ikke du som har laget dette budsjettet?

– Det er jo byrådet og det nåværende bystyreflertallet som har budsjettert for 2024. De hadde et rekordstort økonomisk handlingsrom, men byrådet valgte å bruke nesten fire hundre millioner på å senke eiendomsskatten i stedet, sier hun.

– Det henger jo ikke på greip. Vi har lagt fram et alternativt budsjett som viser at det er mulig å kutte prisene på månedskort uten å kutte Reis, sier hun.

Skal kutte priser i september

Marit Vea (V) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun peker på at dette ikke er politisk avgjørelse.

– At billettprisene lønns- og prisjusteres, har skjedd hvert år siden Ruter ble opprettet og er ikke noe vi politikere har bestemt. Ruter har fullmakt til å øke prisene i likhet med alle andre virksomheter, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Det er derfor spesielt at den tidligere miljø- og samferdselsbyråden hevder at det er byrådet som øker billettprisene. Til forskjell fra det forrige byrådet så skal vi i år gjennomføre et skikkelig priskutt som gjør månedskortet billigere for folk. Det har vi lovet at kommer den 1. september, skriver hun.

Men hun lar ikke muligheten til å komme med et ørlite stikk tilbake til den tidligere byråden fra MDG.

– MDG-byrådet lot prisen på månedskortet bli skyhøy og kuttet ikke en eneste krone i løpet av åtte år, så jeg synes ikke denne kritikken er veldig treffende, skriver hun.

For øvrig: Om man hadde økt prisene i tråd med «kommunal deflator», som det rødgrønne byrådet pleide å gjøre, ville det fortsatt gitt høyere pris på månedskortet. Etter Dagsavisens beregning ville prisen da blitt på 890 kroner, en økning på 37 kroner. I stedet øker månedskortet nå med 44.

