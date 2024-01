Skrekkferie: – Skitt, tyveri, trusler og politiavhør

BERGEN (Dagsavisen): I august var bergenserne på en ukestur til badebyen Alanya i Tyrkia. De skulle bo på et hotell i sentrum og hadde betalt i underkant av 11.000 kroner for et dobbeltrom med balkong og frokost.

Men hotellet svarte ikke til forventningene, og allerede fra ankomst skar det seg helt. Ifølge parets klagebrev til Transportklagenemnda ble de møtt av en «sur» betjening, hotellrommet var som en bakerovn, med mugg i dusjen og skittent sengetøy. På veggene var det angivelige døde insekter. Klimaanlegget virket tilsynelatende ikke.

Svært skuffet kontaktet de to reisebyrået Tui for å få hjelp, og de fikk tilbud om å bytte rom neste dag. Men ifølge bergenserne var det nye rommet verre enn det første.

Tok fra dem fjernkontroll

Den dårlige starten ble ikke bedre utover uken. Kranglingen med personalet fortsatte, og en kveld gikk en ansatt inn på rommet deres og konfiskerte fjernkontrollen til klimaanlegget. Årsaken var at paret nektet å betale døgnavgiften på seks euro, fordi de hevdet anlegget ikke fungerte som den skulle.

Episoden eskalerte til en heftig disputt som kulminerte med det som paret hevdet var drapstrusler fra personalet.

To dager senere toppet det seg da de to kom hjem fra en utflukt. En lommebok med 2.000 tyrkiske lire var forsvunnet fra hotellrommet. Mistanken deres falt på personalet da en av dem fant lommeboken tom for penger, og ny krangling brøt ut. Denne gangen ble det så ampert at bergenserne ringte politiet.

En patrulje kom til stedet og forsøkte å roe gemyttene mens bergenserne pakket koffertene sine. Politiet eskorterte dem ut og kjørte dem til politistasjonen, der de ble værende i flere timer i avhør. Også hotellsjefen og resepsjonisten måtte avgi forklaring. Politiet konkluderte med at truslene fra hotellpersonalet hadde vært «tomme», og forfulgte ikke saken videre.

– Godt rykte

Bergenserne hadde imidlertid fått nok og fant selv et annet sted å bo de siste dagene av ferien. Vel hjemme krevde de tilbakebetaling fra Tui for hele oppholdet, i tillegg til utgiftene de hadde for det alternative bostedet.

Denne uken ble klagesaken behandlet i Transportklagenemnda. I sitt tilsvar fortalte Tui at deres guider hadde hjulpet paret underveis, blant annet med å bytte rom. Reisebyrået påpekte at tostjerners-hotellet har et godt rykte, kjent for sitt vennlige og gjestfrie personale. De fant det derfor vanskelig å gjenkjenne parets beskrivelser av de ansattes oppførsel.

Samtidig hadde de registrert samtlige hendelser og dialog med paret i sin logg. I ettertid har reisebyrået refundert utgiftene til boligen paret flyttet til, og gitt dem et gavekort på 8.000 kroner.

Avvik

Nemnda ville ikke ta stilling til hva som hadde hendt mellom paret og personalet.

«Vi skal kun vurdere hvorvidt det foreligger et avvik mellom det som er bestilt og det som er levert. Etter nemndas vurdering bør det kompenseres med et mindre prisavslag for dårlig rengjøring og aircondition i noen dager.» heter det i avgjørelsen.

Ettersom paret allerede hadde fått gavekort og dekket boutgifter, mente nemnda at saken var løst, og de fikk avslag på ytterligere kompensasjon.

