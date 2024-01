Finn.no lanserer tjeneste for sammenligning av lønn

Er du en av dem som har irritert deg over at svært få stillingsannonser opplyser om forventet lønn? Da er du ikke alene – temaet blir relativt hyppig diskutert i sosiale medier, som for eksempel på Reddit.

Årsaken er at lønn i privat sektor er ansett som privat informasjon. Samtidig er forventet lønn viktig for arbeidssøkere, kanskje nå mer enn tidligere.

Så hvorfor opplyser ikke arbeidsgiver hvilken lønn du kan forvente å få, i stillingsannonsen?

Ifølge Finn.no er det fordi de ikke må.

– Per i dag er det ikke noe krav å opplyse om lønnsramme når man lyser ut en stilling i Norge, såframt stillingen ikke er offentlig. Finn.no følger norske lover og regler, derfor er det også slik på Finn jobb, forklarer Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder i Finn jobb.

Ønsker mer åpenhet

Annonse-giganten tror likevel det er bra med større åpenhet i stillingsmarkedet, også fordi det er en tidkrevende prosess for både den som søker på stillingen, og de som lyser den ut.

– Tror dere at begge parter kan bli spart for unødig tids- og ressursbruk, dersom det ble obligatorisk å opplyse om lønn?

– Ja, vi tror det kunne være gunstig for både kandidater og rekrutterere om det hadde vært mer transparens rundt lønn i stillingsutlysningene. Vi tror dette ville bidratt til et mer velfungerende arbeidsmarked, mener Ringvold.

Derfor jobber de nå med en ny funksjon, som er ment å bidra til nettopp større åpenhet i lønnsspørsmål.

Nyttig verktøy

Funksjonen skal samle lønnsdata for sammenligning, og skal etter planen være klar om noen måneder.

– Tenker dere at åpenhet i lønnsspørsmål vil kunne bidra til å redusere forskjeller i lønnsnivå mellom for eksempel kjønn eller andre diskriminerende forhold?

– Ja, vi i Finn heier på transparens når det kommer til lønn. På Finn jobb vil vi i løpet av de neste månedene lansere en tjeneste for sammenligning av lønn for å kunne bidra til nettopp dette. Vi tror dette vil bli et veldig nyttig verktøy for kandidater og rekrutterere.

I den nye funksjonen kan brukerne selv legge inn egne lønnsdata som knyttes til brukerens jobbprofil på nettsiden.

– Dataene presenteres så anonymt i en lønnssammenligning, hvor kandidaten kan sammenligne seg selv med andre i tilsvarende rolle, erfaring og sektor. Vi håper å få dette på plass i løpet av de neste månedene, men så fort det er lansert er vi avhengige av en skikkelig dugnadsjobb i befolkningen for å få Norges beste tjeneste for lønnssammenligning på plass, sier Ringvold.

