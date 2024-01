Etter nok en dag med kollektivkaos har SVs samferdselspolitiske talsperson fått nok.

– Samfunnet er helt avhengig av at vi kommer oss på jobb og skole. Kort sagt – skal samfunnet gå rundt må hjulene på bussen gå rundt, sier Fagerås.

Buss- og togkaos

Onsdag 24. januar klokka 10.39 rapporterte NTB følgende om dagen så langt:

«Glatte veier førte onsdag til busskaos i Oslo og Akershus, men Ruter forventer at busstrafikken gradvis kan gjenopptas som følge av salting av veiene.»

Så, klokka 13.15, kom NTB med en ny sak om samme tema:

«Store problemer i busstrafikken i Oslo og Bærum. Nesten alle busslinjer i Oslo og Bærum er innstilt, opplyser Ruter til NRK.»

Disse sakene føyer seg inn i en lang rekke av lignende saker så langt i år. Jernbanen har heller ikke sluppet unna. Her er noen eksempler hentet fra nettsidene til Bane Nor:

Ekstreme snømengder byr på store utfordringer. Snøværet stengte Arendalsbanen. Det gikk heller ikke tog på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.»

Mye snø påvirker togtrafikken i sør og øst. Store snømengder og kraftig vind fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken.

Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av værforholdene.

Rydder opp i øst – gjør klar for snøstorm i vest.

Fjerning av parkeringsplasser kan være ett aktuelt tiltak for å sikre at kollektivtransporten kommer seg fram, mener SVs Mona Fagerås. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Sårbar kollektivtransport

– De siste ukene har vist oss hvor sårbar kollektivtransporten er, konstaterer SVs Mona Fagerås.

– Mange steder i landet er folk fullstendig avhengig av bussen for å komme seg til jobb. Det må derfor tas grep for å ruste opp kollektivtransporten i møte med mer ekstremvær, fortsetter hun.

– Men er det mulig å ruste opp kollektivtransporten til å unngå problemer på grunn av store snømengder og glatte veier?

– Å unngå alle konsekvensene av klimaendringene blir nok vanskelig, men vi må gjøre det vi kan for å hindre at kollektivtransporten selv bidrar til klimaendringer og ekstremvær, og for å ruste opp kollektivtransporten i møte med dette.

SV vil derfor be Samferdselsdepartementet gå i dialog med transportvirksomhetene for å utarbeide flere tiltak for å møte ekstremværet.

– Hvilke tiltak mener du kan være aktuelle?

– SV har fått innspill om at å fjerne parkeringsplasser for å sikre at kollektivtransporten kommer fram ved store snømengder, noe vi mener er et godt tiltak, svarer Fagerås.

– Er ikke en utgift

– I tillegg trengs det en større satsing på sanntidsinformasjon for å gi folk beskjed når buss og trikk ikke går, fortsetter Fagerås.

– Dette er nødvendig for at folk skal fortsette å benytte seg av kollektivtransporten. Folk tar den transporten som er tilgjengelig og til å stole på.

– Utover dette må vi la fagfolk få utarbeide de tiltakene som må på plass for å sikre oss mot mer ekstremvær. Men det er helt sikkert at flere tiltak er nødvendig.

Til våren kommer Nasjonal Transportplan som skal legge føringer for transporten i Norge de neste 12 årene.

– Nasjonal Transportplan må ta høyde for mer utfordrende trafikkforhold i årene som kommer. Lokalt trenger man mer penger til å ruste seg for tider med mer vær, sier Fagerås.

– Midler til å klimasikre kollektivtransporten er ikke en utgift, men en nødvendig samfunnsinvestering i møte med mer ekstremvær.

Klokka 13.53 kom så den tredje meldingen fra NTB om onsdagens busstrafikk. Denne gang med godt nytt:

«Bussene i Oslo og Bærum har begynt å gå igjen.»

Også de nærmeste dagene vil det veksle mellom varmegrader og kuldegrader i hovedstadsområdet, varsler Yr.no.

