Kollektivtransporten i Oslo rører så smått på seg igjen

Onsdag ettermiddag var det igjen en rekke innstillinger og forsinkelser i Oslo og Bærum, men trafikken har nå så smått kommet i gang igjen. Januar har vært et eneste langt mareritt for Ruter, Bane NOR, T-banen og trikken. Selv om ting har gått på skinner, så har det ikke gått på skinner likevel.

Det har vært innstillinger og forsinkelser over det hele, og de som kunne ble mandag oppfordret til å ha hjemmekontor, for å ikke belaste kollektivtransporten unødig.

Små avvik

«Kollektivtransporten går stort sett som den skal i Oslo og Akershus, med noen få avvik. De fleste bussavganger går slik de skal, men enkelte steder er det glatt og vanskelige kjøreforhold. Dette kan føre til enkelte innstillinger og delinnstillinger på noen bussavganger på morgenen i dag», sto det i nyhetsbrevet som Ruter nå sender ut hver morgen.

Vi beklager overfor folk som har stått og ventet på en buss som ikke kommer, og forstår at dette skaper problemer. — Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter

Men slik gikk det altså ikke, og på formiddagen var dette budskapet fra Ruter:

«Mange busslinjer i Oslo og Akershus er innstilt onsdag formiddag på grunn av veldig glatt føre».

– Vi beklager overfor folk som har stått og ventet på en buss som ikke kommer, og forstår at dette skaper problemer. Vi vil også takke sjåførene som har en vanskelig jobb på svært glatt føre, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter i pressemeldingen.

Årsaken til de glatte forholdene er manglende salting natt til onsdag, og at saltet rant unna i regnværet.

– Etter det kraftige regnværet i natt ble det brått glatt mange steder på morgenkvisten. Vi har satt på alle saltbiler som normalt benyttes, og vi supplerer med traktorer som bistår med salting av hovedveier slik at trafikken kan komme i gang igjen så raskt som mulig, sier Joakim Hjertum, seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten i Oslo kommune til NTB.

– Effekten av salt reduseres kraftig under regnvær. Salting under kraftig regnvær har ingen effekt. Vi måtte avvente til nedbørintensiteten avtok før vi fikk effekt av saltet, sier Hjertum.

Da Dagsavisen var i kontakt med Ruter onsdag ved halv to-tiden, sa kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter at flere linjer var i gang igjen.

– Dette gjelder blant annet linjene 20,21, 23 og 76. 31-bussen er også i gang igjen, men går ikke oppom Tonsenhagen. Den tar Trondheimsveien fra Linderudsletta til Grorud, sier hun.

– De fleste linjene i Bærum skal nå også være i gang, sier hun.

Fortsatt er oppfordringen er å benytte seg av skinnegående transport, og følg med på Ruter-appen og ruter.no for informasjon.

Startet opp

Unibuss er den største bussoperatøren i Oslo, og har 258 busser. Onsdag stod mange av dem rolig, men ut over ettermiddagen begynte trafikken igjen å rører på seg.

Vi setter i gang så fort veiforholdene tillater det. Vi har egne folk ute hele tiden, som vurderer de traseene vi kjører i. — Fredrik Jergmar, Unibuss

– Vi hadde store problemer tidligere i dag. Da stengte vi noen linjer på grunn av vanskelige kjøreforhold. Men nå er mye av trafikken i gang igjen, sa driftssjef ved Unibuss’ anlegg på Brubakk, Fredrik Jergmar til Dagsavisen ved 13-tiden onsdag.

– Vi setter i gang så fort veiforholdene tillater det. Vi har egne folk ute hele tiden, som vurderer de traseene vi kjører i, sier han.

– Ville det hjulpet om alle bussene var skodd med piggdekk?

– Sannsynligvis ikke. Veiforholdene varier veldig fra sted til sted og Oslo er en stor by med store forskjeller på føret, sier driftssjefen.

En annen utfordring er at mange av bussene står på verksted for å rette opp småskader, som er forårsaket på grunn av vanskelige kjøreforhold.

– Det dreier seg om småskader som ødelagte speil og lykter. Men det må fikses, og bussgarasjene har oppbemannet for å ta unna reparasjonene, sier driftssjefen i Unibuss sitt anlegge på Brubakk, Fredrik Jergmar.

