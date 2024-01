Hurtigruten flagger hjem før loven endres – tar saken i egne hender

MS Otto Sverdrup har skiftet operatør fra Hurtigruten Expeditions til Hurtigruten i Norge, og er flagget inn til det ordinære, norske skipsregisteret.

Rundt 400 passasjerer er nå på vei fra Hamburg til Nordkapp – med norsk besetning.

– Dette er en kjempesak og ingen selvfølge at det skjer. Hurtigruten kunne fortsatt med to ulike havner og med NIS-flagg. At de likevel flagger om betyr veldig mye for oss. I stedet for å ha 10–15 norske ansatte ombord blir hele besetningen norsk, sier Jørn Lorentzen til FriFagbevegelse.

Han er hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Hurtigruten, og er stolt over at rederiet tar inn over seg å ha norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge.

Hurtigruten ansetter nå 179 nye sjøfolk i forbindelse med omflaggingen, og skal i tillegg ha 12 lærlingplasser.

Hjemflaggingen fører altså til at skipet får norsk mannskap og tariff.

Det skjer i påvente av at regjeringen kommer med sitt lenge lovede lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel.

Venter på ny lov

Hurtigruten, LO og sjømannsorganisasjonene har lenge jobbet for å få innført denne loven.

Hurdalsplattformen til dagens regjering sier også at en slik lov skal på plass. Nyheten om dette ble proklamert allerede i mai 2022 av daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Jørn Lorentzen er hovedtillitsvalgt i Hurtigruten. (Helge Rønning Birkelund)

Administrerende direktør i Hurtigruten, Hedda Felin, er på ingen måte imponert over framdriften til regjeringen i dette spørsmålet.

– Tempoet er ikke akkurat høyt. Derfor føler vi at vi må ta saken i egne hender. Vi vet at det vi mener er riktig. Derfor vil vi seile med norske flagg, sier Hedda Felin til FriFagbevegelse.

Hun opplever at mange er enig i prinsippene.

– Men det ser ut til å våre vanskelig å gjennomføre. Vi har gitt våre innspill. Regjeringen lytter og forstår. Men når det kommer til å gjennomføre blir det vanskelig, sier hun.

Bærekraftig alternativ

Det er flere grunner til at Hurtigruten flagger om, fra internasjonalt til norsk flagg.

– Hvis vi vil unngå at gigantiske cruiseskip seiler inn til norske fjorder og byer uten å legge igjen noe særlig lokalt, må det stilles strengere krav til lokale arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Det gjennomfører vi nå i praksis ved å flagge MS Otto Sverdrup «hjem» til Norge, sier administrerende direktør i Hurtigruten, Hedda Felin, i en pressemelding.

Hurtigruten mener imidlertid at lovforslaget, som altså regjeringen ennå ikke har sendt til Stortinget, ikke går langt nok i forhold til cruisenæringen.

Hedda Felin er administrerende direktør i Hurtigruten. (Espen Mills / Hurtigruten Norge.)

Utfordringen ligger blant annet i at det fortsatt vil være enkelt for utenlandske cruiseselskap å omgå kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Måten kravet er satt på, vil nemlig gjøre det enkelt for internasjonale aktører å tilpasse seg gjennom å gå utenfor norsk territorialsone på 12 nautiske mil ved seiling mellom havner for å komme under 50-prosentkravet.

Vil tette hull

– I praksis vill det bare forverre konkurransesituasjonen for Hurtigruten og våre norske sjøfolk, samtidig som de store utenlandske aktørene kan fortsette tilnærmet som før, påpeker hun.

Hurtigruten ønsker at lovforslaget innrettes med en tekst som innebærer at det innføres «norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann, slik at norske vilkår gjelder fra et cruiseskip forlater første norske havn til det anløper siste norske havn, uavhengig om man forlater territorialfarvannet i perioden eller ikke»

Hurtigruten etterlyser i tillegg fortgang i prosessen knyttet til lovforslaget.

Det skal være en intern strid i regjeringen som fører til at den stadig ligger på vent. Mange frykter at en utsettelse og et eventuelt regjeringsskifte kan gjøre at hele lovforslaget ryker.

– Nå må det komme strengere regler på plass som gagner den maritime næringen i Norge, slik at vi og andre kan oppbemanne med enda flere norske arbeidsplasser, mener Felin.

400 flere ansatte

De siste par årene har Hurtigruten i tillegg oppbemannet med rundt 200 nye sjøfolk til skipet MS Trollfjord.

Selskapet har nå i underkant av 400 flere ansatte på sine skip enn i 2021, det første året i det nye kystruteanbudet.

Jørn Lorentzen kan også fortelle om en stadig økende organisasjonsgrad i Hurtigruten. På 11 skip var det tidligere under 700 medlemmer. Nå er det litt flere medlemmer på ni skip.

I tillegg til Norsk Sjømannsforbund har både Norsk Sjøoffisersforbund og Maskinistforbundet medlemmer i Hurtigruten.

– Ikke bra

Leder for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Grøthe, sier til FriFagbevegelse at alle arbeidsplasser som går fra NIS til NOR er bra.

– Det er fint at aktørene forskutter loven, men samtidig er det trist at det tar så lang tid, sier Stian Grøthe til FriFagbevegelse.

Han viser til at Hurdalsplattformen sier at det skal innføres norske lønns- og arbeidsvilkår på norske farvann og norsk sokkel og legger til at hvis regjeringen skal komme i mål med dette, haster det.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at lovforslaget vil bli sendt til behandling i Stortinget i løpet av 2024 og at hun forsikrer om at dette er en sak både hun og regjeringen har en tydelig ambisjon om å sluttføre.

