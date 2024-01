Dette krever LO for å godta økt pensjonsalder

Under Stortingets høring om pensjonssystemet sa LOs nestleder, Steinar Krogstad, at LO ønsker seg et bredt forlik om pensjonssystemet.

Men en forutsetning for at LO skal være med, er at det kommer på plass en sliterordning.

Pensjonsreformen har gjort at en blir kraftig premiert med høyere pensjon hvis en orker å jobbe lenge. De som er utslitt etter et hardt arbeidsliv, er taperne.

En sliterordning skal rette opp i denne skjevheten.

Det eksisterer allerede i dag en ordning, men ytelsene derfra er minimale i forhold til det LO mener at en sliterordning bør gi.

Ikke jobbe lenge

Det mest kontroversielle forslaget i pensjonsmeldingen fra regjeringen er at pensjonsalderen heves.

I dag er aldersgrensa for å få alderspensjon fra folketrygden 67 år. Hvis regjeringen får flertall for sitt forslag, vil denne aldersgrensa øke i takt med levealderen.

Dette har LO sagt ja til.

Krogstad sa at å heve pensjonsalderen ikke er noe sterkt krav fra LO, men at de har gått med på det under forutsetning av at det kommer en sliterordning.

– Vi registrerer at blant våre medlemmer er det folk som kan jobbe lenger. Bekymringa er for dem som ikke er i stand til å jobbe. Vi er nødt til å ha løsninger for dem. Slik det ligger an per dags dato, er dem som vil bli de store taperne framover. Derfor har en sliterordning vært den viktigste saken som vi har spilt inn, sa Krogstad og fulgte opp med å understreke at en slik ordning er en forutsetning for at LO skal støtte pensjonsforliket.

LOs nestleder Steinar Krogstad på høring i Stortinget om pensjonsmeldinga. (Skjerdump fra Stortingets strømming av høringen)

Sliterutvalget kommer snart

Hva ordningen skal inneholde, og hvordan den skal utformes er derimot svært uklart.

I sitt høringsbrev til pensjonsutvalget skisserer LO at en ordning knyttet til folketrygden kan utformes slik at den supplerer folketrygden og ikke motvirker den.

De mener også at andre løsninger er mulig, for eksempel opptjening basert på antall år i arbeid, ikke bare inntekt.

Arbeidsminister Tonje Brenna varslet før jul at hun vil sette ned et eget utvalg som skal se på sliterordningen.

Arbeidsdepartementet opplyser til FriFagbevegelse at det snart vil bli fastsatt et mandat for arbeidet, hvem som skal delta og tidsplan for utvalgets arbeid.

Rekkefølgen

Krogstad presiserte at fra LOs side er det et krav om at dette utvalget ikke skal utrede om det er mulig å innføre en sliterordning, men hvordan en slik ordning skal utformes.

LOs ultimatum gjorde at det ble et spørsmål om rekkefølgen på vedtakene.

Er det mulig å vedta å heve pensjonsalderen uten at sliterordningen er på plass?

Når det gjaldt utformingen av en sliterordning viste Krogstad til at AFP-ordningen er en god og velfungerende ordning.

– Så det er ikke sikkert at det er nødvendig å finne opp noe helt nytt, sa Krogstad. Han pekte også på at det kan være at en sliterordning kan gå på enkeltpersoner og ikke på grupper.

NHO med åpne øyne

Sammen med LO var også NHO, ved direktør Nina Melsom. Hun kommenterte også sliterordningen, og pekte på det samme som Krogstad.

– Det er veldig krevende å definere hvilke grupper som tilhører sliterne, sa hun. Melsom lovte at NHO ville gå med åpne øyne inn i utvalgsarbeidet for å lete etter løsninger for hvordan en sliterordning kan utformes.

