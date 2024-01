Borch om etterfølgeren: – Rett mann på rett plass

– Det er litt rart for meg å ønske deg velkommen hit, for du har jo vært min viktigste støttespiller her, sa avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) når hun ga fra seg statsrådsnøkkelen til sin tidligere statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet mandag ettermiddag. Borch la til, før hun forsvant ut døra uten å svare på spørsmål:

– Men det er jo ingen tvil om at du er rett mann på rett plass. Nå er det du som styrer sjappa!

Doktor og professor

Borch ga fra seg nøkkelen nærmest på dagen seks måneder etter at hun selv fikk den overrakt av sin forgjenger Ola Borten Moe 21. juli i fjor.

Han måtte gå på grunn av sin habilitets- og aksjesak, hun fordi hun har innrømmet å ha gjort feil i en masteroppgave i rettsvitenskap. Den nye statsråden for forskning og høyere utdanning har ikke bare en masteroppgave bak seg - han har også doktorgrad i historie og hadde et professorat fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) da han ble statssekretær i 2021.

Like etter nøkkeloverrekkelsen sa Hoel til NRK at han er «rimelig sikker» på at alt er i orden i hans tidligere akademiske arbeider.

– Svin på skogen

Dagsavisen spør lederen for Oslo vitensenter hva det er med forsknings- og høyere utdanningsposten som gjør den så utsatt for skandaler og brå statsrådsavganger.

– Dette har nok ingenting med selve posten å gjøre, sier Safina de Klerk til Dagsavisen.

– Det er nok mer det at mediene har blitt flinkere til å grave. Graver du lenge nok, finner du alltids noe dritt, for de fleste av oss har jo svin på skogen. Pressen har bare blitt flinkere til å finne dem, sier de Klerk, som likevel også føler seg rimelig sikker på at tidligere statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel har sitt på det tørre.

Hun er svært godt fornøyd med valget av ham som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Jeg holdt faktisk en knapp på ham allerede i sommer, da Sandra Borch ble utnevnt, sier de Klerk, som den forbindelse uttalte til VG: «At Sandra Borch blir forsknings- og utdanningsminister etter Borten Moe er som å bli friskmeldt etter pest og en uke etterpå få kolera».

– Det blir ikke noe «pest eller kolera»-snakk fra meg nå, jeg synes statsministeren har gjort et veldig godt valg denne gangen. Alle gode ting er tre! Hoel kjenner feltet, har vært en dyktig statssekretær og er selv akademiker. Det lover godt, sier de Klerk til Dagsavisen, og legger til:

– Når Frps leder Sylvi Listhaug kaller dette «en skandaleregjering», syns jeg hun først bør feie for egen dør.

– Et klokt valg

Også Forskerforbundets leder Guro Lind er svært fornøyd med Støres tredje valg som forskningsminister på seks måneder, spesielt siden han kommer rett fra stillingen som statssekretær for både Ola Borten Moe og Sandra Borch.

– Dette syns jeg var et veldig klokt valg. Dette sikrer kontinuitet i det videre arbeidet, i en tid der det pågår så mange viktige prosesser i departementet som har stor betydning for feltet. Jeg vet at Oddmund Løkensgard Hoel kjenner feltet godt som statssekretær i samme departement, og har hatt med ham å gjøre flere ganger. Jeg syns også det er positivt at han selv er akademiker, og har så god faglig bakgrunn, sier Lind til Dagsavisen.

Lønnsoppgjør i staten Leder Guro E. Lind i Forskerforbundet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Hun har ingen kommentar til at Kunnskapsdepartementet nå får sin tredje forskningsminister på et halvt år, og sier hun «helst vil se framover». Hun regner også med at alt er i orden med Hoels mastergrad. Hun viser også til doktorgraden i historie, og professoratet ved HVL.

– Det skal noe til å oppnå et professorat i Norge, så han er grundig evaluert underveis. Ikke minst da han tok doktorgraden sin, sier Lind, og legger til:

– Jeg både tror og håper at Hoel blir den forskningsstatsråden som sitter regjeringsperioden helt ut, og følger opp det som står om forskningspolitikken i Hurdalsplattformen.

Studentene har troen

Oline Sæther leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) er også fornøyd med statsråd nummer 3.

Sæther kjenner til den nye statsråden fordi hun har hatt kontakt med ham som statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

– Vi kjenner ham godt og opplever at han er kunnskapsrik og opptatt av å legge kunnskap til grunn når han utvikler politikk. Han er absolutt sterkt på alle de faglige utfordringene vi står overfor nå, sier hun til Dagsavisen.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Oline Marie Sæther. (Frederik Ringnes/NTB)

Sæther mener det skaper ustabilitet når to ministere blir erstattet på såpass kort tid.

– Det er jo ikke noe vi har ønsket oss. Derfor håper vi at den nye ministeren fortsetter med full gass. Han har mye å ta fatt på og vi studenter har troen på han, sier hun.

