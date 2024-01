Barista Anniken i Erlik Kaffe håper Christian Ringnes og Petter Stordalen kan bistå

– Det er forferdelig trist at kaffebaren vår i Akersgata blir stengt. Kafeen har gitt meg mestringsfølelse. Vært en trygg plass. Men nå velger jeg å se fremover. Håpet er å få en prat med Christian Ringnes og Petter Stordalen. Begge forstår begrepet sosialt entreprenørskap, og kan hende bidra til etablering på et nytt sted i Oslo sentrum, sier tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen.

Graving, brann og leiepriser

=Kaffe er heleid av Stiftelsen Erlik, og har siden åpning i 2017 gitt over 30.000 lønnede arbeidstimer fordelt på over 50 baristaer og tre avdelinger, ifølge Erliks nettside.

28. juni 2017 åpnet den første avdelingen – i Akersgata. 31. januar stenges dørene. Årsaken sammensatt, forteller Maria Waage, fungerende daglig leder.

– Driften av kaffebaren i Akersgata har vært utfordrende i lang tid, av flere grunner. Etter pandemien har det vært graving i gata utenfor, helt fram til nå. I tillegg ble vi stengt i en lang periode i sommer, på grunn av brann i nabobygget. Leieprisene for serveringslokaler i Oslo sentrum er høye. Marginene for en kaffebar som vår blir veldig små. Det skal lite til for å «velte lasset», sier Waage til Dagsavisen.

Mestringsfølelse

I dag har Erlik Kaffe rundt 20 baristaer tilknyttet virksomheten. Vi får stadig inn søknader om å delta, forteller Waage.

Anniken Nordengen har vært med fra åpningsdagen i 2017.

– Etter å ha blitt rusfri trengte jeg noen rutiner i hverdagen. Erlik Kaffe ga meg mestringsfølelse og verdien av å bety noe for folk, sier Nordengen og legger til:

– Erlik Kaffe i Akersgata er mer enn en «vanlig» kaffebar. Her har alt fra enslige og mannen i gata, til kronprinsparet vært innom. Alle samfunnslag. En kaffebar hvor folk gjør plass til hverandre, både fysisk og mentalt.

Maria Waage støtter Anniken Nordengens utsagn:

– Erlik Kaffe betyr mye for mange. Mestring, økt selvtillit, mer arbeidserfaring og økt kompetanse. En mer meningsfull hverdag og et verdigere liv. Det å tilhøre en gruppe, få ta del i noe i hverdagen er viktig, sier hun.

Ikke slutten for Erlik Kaffe

Etter at dørene stenges i Akersgata, blir det tre kaffebarer Erlik Kaffe drifter i Oslo. En som er åpen for allmennheten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og to i bedrifter, hos Advokatfirma Thommessen og DLA Piper.

– Det blir en avdeling mindre i forhåpentligvis en kort periode, men det er ikke slutten for Erlik Kaffe. Målet fremover er å starte opp på et nytt sted i sentrum. Det skal vi jobbe hardt for å få til. Her leter vi etter gode samarbeidspartnere, særlig innen eiendom, presiserer Maria Waage, fungerende daglig leder.

– Jeg håper Christian Ringnes eller Petter Stordalen, eller begge to, vil ta en prat med meg slik at jeg får fortalt hva Erlik Kaffe betyr for oss. Jeg er sikker på at de kan bidra, avslutter baristaen Anniken Nordengen.

