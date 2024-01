---

Hvem: Borgar Olsen Tormodsgard (36).

Hva: Ambassadesekretær, per nå utestasjonert ved den norske ambassaden i Madrid.

Hvorfor: Mens store deler av Norge har snødd ned og knuges av kulde, har mange nordmenn gode og snøfrie dager i Spania.

---

Hvordan er været i Spania akkurat nå?

– I dag er det halvskyet og rundt 10-12 grader i Madrid. Temperaturen vil nok falle litt utpå ettermiddagen og kvelden. Det er høyere temperaturer om man drar til Middelhavskysten, Balearene eller Kanariøyene.

Hvordan er værutsiktene?

– Det blir vekslende vær og litt kaldere om kveldene i Madrid. Finere vær på kysten. Tidligere i uka var det over 20 grader i Valencia.

Har dere hatt noe snø eller kuldegrader så langt i vinter?

– Enkelte dager denne vinteren har det vært rundt null grader i Madrid og snø i fjellene, men dette er heller unntaket enn regelen. Lenger sør, ved Middelhavskysten og på øyene, er det hakket varmere og snøfritt.

Slik så det ut i Salobreña, om lag åtte mil fra Malaga, torsdag 18 januar. Da var det 18 sommerlige varmegrader der. Solbriller var «obligatorisk» og enkelte gikk i shorts, ifølge rapportene. (Foto: Geir Gjermstad)

Og slik så det ut i Oslo, onsdag 17. januar. Da var det like kaldt i hovedstaden som det var varmt enkelte steder i Spania. (Foto: Tor Sandberg)

Det er vel ikke så mye som tilsier at du må fram med snøskuffa før vinteren er over?

– Snøstormen «Filomena» i 2021 viste at snømåking i blant må til også i Madrid. Likevel er det foreløpig lite som tyder på at man må fram med snøskuffa i Madrid i år.

Hvor mange nordmenn er bosatt i Spania nå?

– Vi har ikke noe eksakt tall på dette, men et stort antall nordmenn reiser til Spania hvert år.

I hvor stor grad tror du været er avgjørende for at nordmenn flytter til Spania?

– Jeg tror været og ikke minst varmen er blant de viktige grunnene til at nordmenn flytter til, eller oppholder seg i Spania. Samtidig har Spania veldig mye annet å by på for tilreisende nordmenn.

Tror du flere nordmenn vurderer å flytte til Spania nå, etter all den kulda og snøen vi har opplevd i vinter?

– He he, det er et godt spørsmål, men jeg tror vel at været bare er én av mange faktorer man vurderer ved flytting til utlandet.

[ – Dagligvarebransjen har et psykologisk overtak på forbrukeren ]

Hva bør man tenke på før man eventuelt flytter til Spania?

– Spania er stort med ulikt klima i ulike deler av landet. Jeg tenker derfor at det er fint å bruke litt tid på å lese seg opp på regionen der man tenker å oppholde seg. Det fins også en del generell informasjon på Utenriksdepartementets landsider om Spania. Og så anbefaler vi selvsagt alle nordmenn som oppholder seg i Spania om å laste ned og registrere seg i appen «Reiseklar».

Samtidig kan det vel bli for varmt i Spania også?

– Særlig juli og august er varme måneder i Spania. Man må derfor være påpasselig med å oppholde seg i solen, kanskje kjøpe seg en sombrero, få i seg rikelig med vann og smøre seg godt med solkrem i disse månedene. Samtidig er Spania godt tilrettelagt for opphold også på denne tiden av året. Aircondition og vifter innendørs bidrar til at heten er levelig. Avhengig av været der du oppholder deg, kan disse tipsene være nyttige å følge også øvrige deler av året.

Hvordan står det til med hjemlengselen? Snø og kulde i Norge demper kanskje den?

– Som utestasjonert halling fikk jeg min dose snø og snømåking da jeg var hjemme i Norge i romjula. Som norsk diplomat er det viktig å bevare kontakten med hjemlandet. Selv om kanskje ikke snømåking er den mest spennende aktiviteten, håper jeg på muligheten til å ta flere skiturer i Norge i løpet av vinteren. Ellers har vi det veldig fint i Spania, vinter som sommer. Dersom hjemlengselen skulle bli for stor, tar jeg ut den norske sjokoladen fra kjøleskapet.

Enkelte har tatt oppfordringene om å la bilen stå på grunn av snøværet i hovedstaden, på alvor. Hvis da ikke eieren er i Spania for tida, som så mange andre nordmenn. (Foto: Tor Sandberg)

Andre synes å ha gitt opp helt i kampen mot snøen. Denne spaden er iallfall ikke blitt brukt på en stund. (Foto: Tor Sandberg)





Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ingen stor lesehest, dessverre, men «Drageløperen» av Khaled Hosseini gjorde inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å tilbringe tid med de jeg er glad i er viktig for meg.

[ Ulvejeger om ulvejakta: – Minstemålet må være at alle forholder seg til norsk lov ]

Hvem var din barndomshelt?

– Det må vel nesten ha vært en fotballspiller. Siden jeg heier på Manchester United, så tenker jeg kanskje Ole Gunnar Solskjær.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Skulle ønske at jeg var mindre distré. Det ville nok spart meg for mange bekymringer.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Med McDonalds rett nedenfor leiligheten, blir fristelsen noen ganger for stor.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Flere ting. Fred, kampen mot urettferdighet og likestilling er bare noen av sakene det er verdt å gå i demonstrasjonstog for.

Er det noe du angrer på?

– Helt sikkert flere ting, men jeg skulle for eksempel ønske at jeg så mer av Australia da jeg studerte der.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville fortrinnsvis unngått å stå fast i heisen i det hele tatt. Dersom jeg først stod fast, ville jeg kanskje sagt at kona, familie eller gode venner er gode heisfastkompanjonger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen