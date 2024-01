Ap og SV beskylder Solberg for løftebrudd

– Byrådslederen var høy og mørk i valgkampen, om hva de skulle få til bare på en uke. Men det er ikke så enkelt, sier Marthe Scharning Lund, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti på rådhuset.

Hun reagerer på en artikkel i Dagsavisen torsdag. Der gikk Høyres byrådsleder Eirik Lae Solberg gjennom 21 løfter han ga før valget. Alt skulle han ha gjennomført nesten før han tok av seg jakka, hvis han ble byrådsleder. Nå har det gått nesten tre måneder siden Solberg vant valget og ble byrådsleder.

– Jeg håper for alle rundt han sin skyld at han har bytta jakke i løpet av de ukene, sier Marthe Scharning Lund.

Grunn til å føle seg skuffa

Campus Ekeberg er en av sakene Lund reagerer på. Før valget var Høyres Eirik Lae Solberg klokkeklar på at kommunen raskt kunne gi det store skole- og idrettsprosjektet på Ekebergsletta grønt lys. Det var første punkt på lista til Eirik Lae Solberg. Etter snart tre måneder er problemet fortsatt uløst.

– Campus Ekeberg var en stor og viktig sak i valgkampen. Dette skulle fikses nærmest med et pennestrøk. Vi advarte, og sa at dette var en vanskelig sak, sier hun.

– Dette er et løftebrudd, og flere har grunn til å føle seg skuffa, sier Lund.

Arbeiderparti-toppen presiserer at hun mener det fortsatt ganske ferske byrådet skal få tid til å jobbe med viktige saker. Hun mener de virkeligste utfordringene, som eldreomsorg, klima, kriminalitet og utjevning av forskjeller, er det de skal måles på til slutt.

– Men når noen av grepene de har gjort så langt er å kutte 150 millioner til kompetanseløft i eldreomsorgen, forsøk på å utsette innflytting på nytt sykehjem og trekke strategien for å redusere forskjeller, så jeg synes ikke starten har vært veldig oppløftende, legger hun til.

Komplisert og vanskelig

– De har krysset av mange saker på lista?

– Ja, for eksempel har de sendt et brev om at skoler skal bli dysleksivennlige, men ikke lagt inn penger til det. Det er bra at de har gjort flere av sakene de har sagt de skulle gjøre, men det har ikke vært særlig vanskelig.

– I valgkampen var de opptatt av at de store sakene var enkle å gjøre. Så har de likevel ikke gjort det. Det er jo en villedning overfor velgerne, sier hun.

– Hva er dommen din over den første tida til byrådet?

– Jeg har ikke behov for å gi noen karakter. Men jeg vil si at dette viser helt klart at man lovet velgerne ting i valgkampen som man ikke har klart å holde. Så har jeg respekt for at ting er komplisert og vanskelig. Men byrådslederen lovet velgerne at det ikke var det.

Også SV reagerer

– Ikke bare har han jakka på, men han har møtt seg selv noe så voldsomt i døra. Han er ikke i nærheten i å levere på den største saken, Campus Ekeberg. Eirik Lae Solberg burde visst at dette var en kompleks sak å løse, likevel gikk han rundt i valgkampen og lot som om han kunne gjøre det i en håndvending. Han har ført velgerne bak lyset, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleder.

– Lae Solberg skal være glad for at han ikke lova som Harald Hårfagre gjorde, hvem vet når han hadde fått klippa seg igjen.

– Det blir spennende å se alle de andre fine jakkene til Lae Solberg, men det jeg og Oslos innbyggere er mer spent på, er å se om byrådet klarer å levere en politikk som faktisk gjør livene deres bedre. Folk trenger en politikk som gir dem mer i lommeboka og gjør Oslo til en grønnere og mer rettferdig by. Det finner jeg ikke på denne lista.

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll. (Annika Byrde/NTB)

– Begynte på bar bakke

Byrådsleder Eirik Lae Solberg tar kritikken fra Ap og SV med knusende ro.

– Jeg tror folk i Oslo lever fint med at vi bruker mer enn sju dager på å få Campus Ekeberg-prosjektet opp av grøfta igjen etter at Ap-byrådet brukte sju år på å rote det til og til slutt vraket det. En av de tingene som virkelig har overrasket meg etter at vi overtok, er hvor lite Ap og SV har jobbet med prosjektet og hvor lite har de gjort for å få det til. Vi begynte i praksis på bar bakke, sier byrådslederen.

Han sier det er både overraskende og gledelig at Ap og SV tilsynelatende er blitt utålmodige etter å gjennomføre Høyre-politikk.

– Byrådet har store ambisjoner på vegne av byens innbyggere. Vi har fått fire år på oss til å styrke byens blågrønne profil, og vi skal føre en politikk som særlig hjelper de som trenger det mest, sier Solberg.

Høyres Eirik Lae Solberg lovte velgerne å gjennomføre 21 ting, nesten før han tok av seg jakka. Nå er jakka nesten av, etter snart tre måneder i byrådslederstolen. (Aslak Borgersrud)

