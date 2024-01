Nå kommer filmene om de store kvinnelige artistene

Nylig ble det kjent at Selena Gomez skal spille hovedrollen som Linda Ronstadt i en kommende spillefilm om den amerikanske sangeren som toppet hitlistene på syttitallet. Ifølge Variety er det «Walk the Line»-produsent James Keach som skal fortelle historien og John Boylan, Ronstadts manager som skal produsere. Nylig lekket Gomez bilder av Ronstads biografi på sin instagramkonto, og på Boylans hjemmeside står det at Gomez og Ronstadt, som begge har mexicansk bakgrunn, nylig tilbrakte flere timer hjemme hos Linda for å diskutere prosjektet og bli kjent.

Chick-singer

Linda Ronstadt vokste opp i Tucson, Arizona, men søkte seg tidlig til Sør-California på 1960- og 70-tallet. I memoarboka «Simple Dreams» som kom ut i 2013 – ankom hun Los Angeles akkurat da folkrock-bevegelsen begynte å blomstre, noe som la grunnlaget for utviklingen av countryrocken. Sammen med en rekke artister som spilte på den berømte klubben Troubadour i West Hollywood, var hun med på å definere musikkstilen som dominerte amerikansk musikk på 1970-tallet.

Selena Gomez (t.v) skal spille rollen som syttitallets folkrock-dronning Linda Ronstadt i en ny film. (Scanpix)

Hun ble en av de største musikkstjernene i USA på 1970- og 80-tallet, og en sjelden kvinne i en mannsdominert rockescene. Hun hadde seks platinaalbum på rad, inkludert «Simple Dreams» og «Heart Like a Wheel» og singelen «You’re No Good» toppet også den amerikanske hitlisten.

Ifølge The Guardian måtte hun jobbe hardt for å hevde sin plass i en mannsdominert og ofte sexistisk musikkbransje, og ifølge samme avis fortalte hun åpenhjertig om fremmedgjøringen hun opplevde: «De har ikke funnet opp et ord for den ensomheten som alle opplever på veien», skal hun blant annet ha sagt.

Da backingbandet hennes The Stone Poneys ble oppløst, oppfylte Ronstadt kontrakten med Capitol Records ved å sette sammen et backingband som inkluderte noen av medlemmene i det som senere skulle bli Eagles. I et intervju i magasinet Fusion i 1969 skal hun, ifølge memoarene ha bemerket hvor vanskelig det var å være den eneste «chick singer» med et backingband bestående utelukkende av menn. Ifølge Ronstadt var det vanskelig å få samlet et fast band fordi bare få musikere ønsket å bli stemplet som backing-musikere for en kvinnelig sanger.

[ Hva er ungdom opptatt av? Jo, pupper, katter og skateboard ]

Stemmen stilnet

Gjennom karrieren har Ronstadt vunnet en lang rekke priser, blant dem 11 Grammy-priser og en Golden Globe-pris, en Latin Grammy Lifetime Achievement Award i 2011 og Grammy Lifetime Achievement Award i 2016. Og i 2014 ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Alt i 2011 hadde hun annonsert at hun trakk seg tilbake fra scenen. Senere avslørte hun at hun ikke lenger var i stand til å synge, etter at hun ble diagnostisert med PSP (Progressiv supranukleær parese), en ekstremt sjelden sykdom som blant annet påvirker finmotorikk og opprinnelig ble forvekslet med Parkinsons sykdom. Hennes siste opptreden var tre år tidligere, i San Antonios Municipal Auditorium.

Music-Linda Ronstadt Linda Ronstadt på den årlige Country Music Association Awards Show i Nashville i oktober, 1986. (Scanpix/AP)

Nyere biografier om folk som Queen, Elton John, Mötley Crüe og Elvis Presley har introdusert musikken deres for en helt ny generasjon. Magasinet Rolling Stone mener det virker sannsynlig at det samme vil skje med Linda Ronstadt når denne filmen etter hvert kommer på kino.

Omstridt Winehouse-film

Med Sofia Coppolas biografi om Priscilla Presley på kino, og livet til popstjerner som Britney Spears som granskes på nytt, er det tydelig at historier om kvinnelige kjendiser som opplever misbruk eller motgang er populære. Og det har vært mye snakk om å lage en biografisk film om britiske Amy Winehouse, spesielt etter at Asif Kapadias dokumentarfilm «Amy» vant Oscar i 2015. Og nå kommer altså snart kinofilmen om livet til Winehouse, som døde 23. juli 2011, 27 år gammel.

Men hva betyr en slik dramatisering for Amy Winehouses ettermæle? skriver BBC og reflekterer over hvorvidt den nye filmen er laget for å hedre et generasjonstalent av en kunstner, eller om den kun vil bidra til at Winehouse vil bli husket som en tragisk skikkelse ved å gjenopplive den mest nedverdigende støyen som omga henne.

"Back to Black"-regissør Sam Taylor-Johnson instruerer Marisa Abela, som spiller Amy Winehouse, på filmsettet. Foto: Focus Features / presse (NTB kultur)

Filmen, som har tittelen «Back to Black» er laget av Sam Taylor-Johnson, regissøren bak «Fifty Shades of Grey» og manusforfatter Matt Greenhalgh. Filmen er laget med støtte fra Winehouses dødsbo, noe som gjør at vi kan forvente at mye av sangerinnens musikalske katalog kommer med i filmen.

Ris og ros

En plakat for filmen, som viser Marisa Abela som Winehouse på scenen, ble sluppet i begynnelsen av januar, sammen med en teaser-trailer som gir en forsmak på hva filmen kommer til å handle om: starten på Winehouses karriere, møtet med hennes fremtidige ektemann, Blake Fielder-Civil, og paparazzi-innbruddet som forfulgte livet hennes.

– Jeg skriver ikke sanger for å bli berømt. Jeg skriver sanger fordi jeg ikke vet hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke gjorde det. Jeg vil at folk skal høre stemmen min og bare glemme problemene sine, sier Abela, i rollen som Winehouse.

Tegneseriefigur

Ifølge magasiner som Harper’s Bazaar og VOGUE roses Abela for sin fysiske likhet med Winehouse, mens fansen slakter stylingen og Abelas fremtoning i rollen. Avisen The Guardian skriver at den første visningen av «Back to Black» har vakt harme fordi mange hevder den fremstiller den avdøde sangeren som et tegneserieaktig vrak, og stiller spørsmålet: er det mulig å lage en film om en misbrukt artist uten å gjenta historien?

Og da de første bildene av Marisa Abela og Eddie Marsan i rollene som Amy og faren Mitch Winehouse spredte seg på Twitter var kommentarene utelukkende negative og karakteriserte Marisa Abels styling som motbydelig og et Halloween-kostyme.

[ Kate Moss er vår tids største moteikon. Nå fyller hun 50 år. ]

Da Asif Kapadias Oscar-vinnende dokumentarfilm «Amy» hadde premiere i 2015, ble det spekulert i når – eller til og med om – det ville komme en biografisk film om Amy Winehouse, som døde av alkoholforgiftning bare 27 år gammel. Mange, inkludert fansen, mener at arven etter henne burde forbli urørt – særlig på grunn av kontroversene rundt hennes senere år, som kom så tydelig fram i Kapadias dokumentar.

Tragisk symbol

Det er vanskelig å bedømme en film før den er offisielt lansert, men det er forståelig at stillbildene traff en nerve, skriver The Guardian.

Amy Winehouse fotografert i 2006 - da hun slapp gjennombruddsplaten "Back to Black", som også ble hennes siste. Foto: IPC Media / Tom Oxley / Norsk FIlmdistribusjon (Tom Oxley/NTB)

De siste årene av Winehouses problematiske liv og hennes død, som kunne vært unngått, er blitt et symbol på hvordan underholdnings- og mediebransjen svikter unge stjerner. Winehouse var talentfull, men omgitt av mennesker som var mer opptatt av å profittere enn å beskytte stjernens fysiske og mentale helse. «I juli i år er det 12 år siden hun døde, og i løpet av den tiden har musikkbransjen neppe blitt et mer gjestfritt sted for kvinnelige musikere» skriver The Guardian.

Filmen har premiere i mai.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen