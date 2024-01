Traktor dyttet bil i grøfta: Mistenker rus

Oslopolitiet melder på X om et mindre trafikkuhell i Frysjaveien torsdag morgen, da en traktor skal ha krasjet med en personbil:

#Oslo Det var et mindre trafikkuhell som involverte en traktor og en personbil på Frysja i morgentimene. Traktoren skjøv personbilen inn i en snøfonn, men ingen personer ble skadet.



Vi mistenker at sjåføren på traktoren er ruset, så vi sikrer blodprøve. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 18, 2024





– Det kom en traktor med brøyteskjær og en personbil i motsatt retning. Så ble det for trangt. Dermed tok traktoren og skjøv personbilen ut i snøfonna.

Det forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslopolitiet til Dagsavisen.

Bilen måtte taues

– Ingenting tilsier at det var med vilje, selv om det kan virke som om traktorsjåføren ikke har vært aktsom nok, sier han.

Traktoren var rigget for brøyting av snø, men om den var på jobb der og da har ikke politiet informasjon om.

– Hvor skadet ble bilen?

– Jeg kan ikke anslå skadegraden. Men den måtte taues i hvert fall.

Hekkelstrand forteller at politiet ble ringt opp, og personen som ringte mente at traktorsjåføren framsto ruset. Det mistenkte også politiet på stedet. Hun er dermed framstilt for blodprøvetaking, og det er tatt midlertidig beslag i førerkortet.

Fortsatt mye snø

– Har det vært mange andre hendelser i dag morges? Med snøen og været?

– Svaret er et soleklart nei. Det er normalt med trafikk, og ikke mange trafikkhendelser i Oslo i dag.

Likevel påpeker Hekkelstrand at det godt kan være mange mindre uhell, det er fortsatt mye snø på mindre veier. Men politiet prioriterer større saker med fare for liv og helse framfor mindre krasj.

