Snøkaos onsdag: Kan komme en kvart meter snø før lunsj

Turen til jobb kan bli heftig i dag. Onsdag morgen laver snøen ned over store deler av Østlandet. Flere kollektivselskaper melder om forsinkelser og kanselleringer. Og du bør la bilen stå.

Det siste er anbefalingen fra Bente Wahl, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt (Met).

– Ja, nå har det begynt, sier hun.

– Det vil det snø og blåse i noen timer. Det er relativt kortvarig, men kan komme en del mens det holder på, legger Wahl til.

Kvart meter snø

Meteorologen forteller at det ikke er Oslo som får det aller verste været. Mest snø ser det ut til å komme i ytre strøk av Vestfold og Telemark. Men også hovedstaden får både heftig vind og masse snø. Vindkastene kan komme over 20 meter i sekundet nær kysten.

Wahl tror det blir rundt 15 centimeter med snø i Oslo. Steder i Vestfold, Telemark og Østfold kan det bli opp mot 25 centimeter.

– Er det vanlig?

– Det er jo mye snø når det kommer så mye snø sentralt på østlandsområdet på noen få timer. Dette er ikke hverdagskost. Men denne vinteren har vi jo hatt mye snø, så det har vært mange episoder allerede, sier Wahl.

[ For to uker sida var det sprengkulda som bekymret i Sør-Norge: Bilkaos, innstilte busser og kulderekorder ]

Forsinkelser

Hun sier at fremkommelighet på veiene nok blir det største konkrete problemet knytta til all snøen.

– Det kan selvfølgelig også komme noe trefall som tar strømmen noen steder. Men i hovedsak er det veiene, at folk kommer seg på jobb så er problemet.

Meteorologisk institutt oppsummerer klimaåret Statsmeteorolog Bente Wahl i Meteorologisk institutt. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Nå er jo dette over i løpet av ettermiddagen. Men det er også i veldig tettbygde strøk, så det blir mange som ikke kommer seg på jobb. Det er jo en kostnad for samfunnet. Hvis man ikke må kjøre bil kan det være greit å ikke gjøre det. Så brøytemannskaper og utrykningskjøretøy kommer seg fort fram, legger hun til.

Budskapet er også klart fra kollektivtrafikken. Ruter melder til NTB at det fort kan bli forsinkelser, og ber folk beregne god tid. Vy har allerede meldt om flere kanselleringer på grunn av snøværet. Mens Bane NOR har kalt inn alt de har av ekstrabemanning for å håndtere snøkaoset.

[ USA-valget: New Hampshire er Trump-rivalenes siste håp ]

Blir mildvær etterpå

– Hvor lenge skal dette holde på?

– Det begynner nok å avta etter tolv. Det gir seg først vest for Oslo og henger igjen litt lenger øst. Der kan det snø utover ettermiddagen. Men det blir gradvis mindre mengder.

– Hva slags vær kan vi forvente etterpå?

– Det blir bra vær igjen på Østlandet etter at dette har passert. Så får vi se hva som skjer til helgen når mildværet kommer.

– Oi, mildvær?

– Ja, det blir plussgrader på Østlandet etter hvert. Særlig søndagen kan bli en utfordring i Sør-Norge. Da blir det vått. Om det ikke blir så veldig mye nedbør, så blir det litt. Det kan jo føre til utfordringer både for gående og kjørende.

– Skal det regne?

– Ja.

[ Snøkaos i vente på Østlandet: Kraftig snøvær i full gang ]

[ Vinterens hakkerekkefølge: Nå kan vi erte Danmark! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen