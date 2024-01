Snørik og kald vinter gir femdobling av oppdrag

– Unngå småkjøring og korte turer.

Det sier Stig Martiniussen i Martiniussen Bilservice. Som daglig leder og tredje generasjon i det tradisjonsrike bilbergingsfirmaet blir det lite kontortid. Når snøen laver ned og etterfølges av sprengkulde må alle ansatte trå til.

– Denne vinteren har vi hatt en femdobling i antallet oppdrag. Mer eller mindre kontinuerlig har vi nå 15 biler på veien i Østfold og Follo, for å bistå bilister som trenger hjelp, forteller han til Dagsavisen.

– Småkjøring tapper mye strøm

Værskifte skaper ulike behov for hjelp.

– Nå er det meldt store mengder med snø igjen. Det betyr utforkjøringer, når veiene føyker igjen og veibanen blir vanskelig å se. Med sprengkulde kommer startvanskene for mange. Dårlige 12-voltsbatterier klarer ikke å håndtere minusgradene, sier Martiniussen.

Han har følgende råd til bilister som kjører bensin- eller dieselbiler:

– Unngå å kjøre korte turer. Småkjøring tapper mye strøm. Bruk en batterilader hjemme. Selv om du kjører aldri så langt vil du ikke klare å få toppladet 12-voltsbatteriet i bilen. Bytt motorolje og dieselfilter. Følg serviceintervallene til bilen.

– Bruk en batterilader hjemme for å topplade bilbatteriet, sier bilberger Stig Martiniussen. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Er ladestasjonene ustabile i kulde? Nei, sier ladenettverket Recharge ]

Feilberegner rekkevidde

I sprengkulda har Martiniussen flest oppdrag med å hjelpe diesel- og bensinbileiere. Elbilister trenger også bistand, men av andre årsaker, forteller han.

– Nå er elbilparken jevnt over ny, det betyr nok at kulde og problemer med 12-voltsbatteriet ikke er det største problemet, foreløpig. Elbiler som blir stående langs veien, og trenger bistand fra oss, er ofte sjåførens feilberegning av rekkevidde. Jeg snakker med mange som blir overrasket over hvor mye rekkevidden synker. Forskjellen på hvor langt elbilen går i minus 10, kontra minus 20 grader er stor. Det skjer noe når temperaturen bikker minus 15.

– Hvor lang ventetid må man beregne før bilbergeren kan bistå?

– Akkurat nå på tirsdag formiddag er det en ganske akseptabel ventetid. Bilister som blir stående i veikanten prioriteres. Står bilen i egen oppkjørsel må du forvente litt mer tid før vi er på plass og bistår, avslutter Stig Martiniussen, i Martiniussen Bilservice.

Værskifter fra sprengkulde til store snømengder, og deretter varmegrader - skaper vanskelige kjøreforhold. (Martiniussens Bilservice)

[ Unibuss: De nye elbussene fungerer dårligere enn forventet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen