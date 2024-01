Alexander har oppkjøring i snøkaoset: – Det blir slow motion

BERGEN (Dagsavisen): Brøytemannskaper ploger seg frem på bergenske veier, men den svarte asfalten blir like hvite igjen bak dem. Et snøfall som startet tidlig tirsdag morgen skal fortsette gjennom dagen og gjøre trafikken vanskelig for bergenserne.

Som vanlig har det blitt køkaos, fastkjørte busser, utforkjøringer og kolliderte biler.

Midt oppi dette har 18 år gamle Alexander Kouji Bajo oppkjøring.

– Det blir slow motion, sier han.

– Selvsagt den verste

Dagsavisen møter ham litt før den avgjørende kjøreturen starter. Da er nervene sånn passe spent.

– Jeg kjenner litt på det. Selvfølgelig er jeg nervøs, men jeg skal prøve å ikke stresse så mye. En slik dag er selvsagt den verste å ta oppkjøring på, men samtidig så kan jeg få mer overblikk og tid til å tenke meg om når jeg må kjøre sakte.

18-åringen har øvelseskjørt i to år allerede, og siden november har han vært elev ved Fyllingsdalen trafikkskole. Erfaringen fra glattkjøringskurset får han god bruk for på oppkjøringen.

– Glattkjøringen gikk ganske bra, det var både gøy og lærerikt. Det jeg lærte der vil jeg ta med meg i dag. Viktigst av alt er å tilpasse farten etter forholdene, sier han.

Snøen på skoene må bankes av før kjøring. (Birthe Steen Hansen)

På strak arm

Trafikklærer John-Magne Øyulvstad har troen på eleven sin.

– Om jeg ikke trodde han ville klare det, ville jeg anbefalt ham å utsette prøven. Men det er ikke nødvendig.

Under ekstreme forhold kan vegvesenet tilby kandidater å heller velge en annen dag for oppkjøringen, men Bajo vil ikke vente.

– Nei, jeg tar prøven i dag. For jeg vil jo møte på slike kjøreforhold på et senere tidspunkt uansett. Jeg får bare stå i det, senke skuldrene og ha fullt fokus. Og om jeg stryker har jeg jo verdens beste unnskyldning, sier 18-åringen før han legger ut på de hvite veiene.

Måking for harde livet

Siden klokken 01.00 har brøytebilene vært ute og ryddet snø i Bergen og omegn, ifølge trafikkoperatør Albert Sherington i Vegtrafikksentralen Vest.

– De har utført preventive tiltak i hele natt. Men i morgentimene begynte det å snø tettere, og dermed får vi mindre fart på biltrafikken og det blir kø. Det er naturlig å forvente forsinkelser på alle innfartsårene mot sentrum, sier Sherington til Dagsavisen.

Det er først og fremst de store riksveiene som prioriteres, deretter sideveier med sykkelveier og fortau. Mannskap fra både vegvesenet, fylket og kommunen jobber på spreng på sine respektive veier.

– I morges var det fine forhold på hovedveiene, med tørr asfalt. Sideveiene var helt greie å kjøre på. Men siden har det snødd litt, og det tar tid før vi rekker å ha vært gjennom alle veier, sier Sherington.

– Kaotisk

Og det er ingen bedring i sikte, kan meteorolog Julie Solsvik Vågane røpe.

– Ikke før i kveld eller natt. Frem til da vil vi få tette snøbyger jevnt utover dagen. Muligens også noe torden på ettermiddagen. En stor del av dagen vil bli preget av snøværet, og allerede i morgentimene er det jo kaotiske tilstander i trafikken, sier Vågane.

Det er sendt ut gult farevarsel for snømengder på opptil 25 centimeter på et døgn for deler av Vestlandet. Etter hvert som det laver ned, ringer forskrekkede bilister inn til Vegtrafikksentralen.

– Vi har fått noen telefoner fra Øygarden i hvert fall, men ikke så mange som forventet. Snøværet var jo meldt bredt ut allerede i går, så jeg tror bilister var forberedt. De må bare avpasse farten og kjøre forsiktig, er rådet fra Sherington.

En leddbuss måtte gi opp på en holdeplass i Fyllingsdalen. (Privat)

Dagen startet med busser på kryss og tvers, full stopp for Bybanen og et hav av forsinkede eller kansellerte bussavganger. På Bergen lufthavn Flesland måtte rullebanen stenges for brøyting, noe som førte til forsinkelser i flytrafikken. Flere vogntog fikk trøbbel på glatten i både Øygarden og Fana, og i tillegg skapte en bil med motorstopp i Fløyfjellstunnelen ytterligere køer. Det ballet altså på seg time for time.

Slik gikk det

Men en modig Bajo møter opp hos Statens vegvesen i Åsane for oppkjøringen sin. Hvilken rute han skal kjøre vet han ikke på forhånd, men han og trafikklærer Øyulvstad har tatt en repeteringstime først.

– Jeg håper jeg får kjøre i Åsane- og Arna-området. Der er veiene bra, sier Bajo håpefullt før alvoret starter.

Etter en time i bilen sammen med sensor på de kaotiske veiene, returnerer han til vegvesenets lokaler i Åsane.

– Jeg besto, sier han gledestrålende.

Trafikklærer John-Magne Øyulvstad og Alexander Kouji Bajo jubler ved synet av det midlertidige førerkortet på telefonen. (Birthe Steen Hansen)

Meget fornøyd og veldig glad, forteller han om kjøreturen:

– Jeg merket at været påvirket kjøreevnen. Det var glatt enkelte plasser, og den tette snøen ga dårlig sikt og oversnødd veibane. Skiltene var også vanskelig å se. Jeg gjorde vel noen småfeil, men tilpasset farten på glatten, noe jeg fikk skryt for. I tillegg var det kø noen steder, og det gikk treigt.

Siden det var ingen grunn til å vente, gikk han rett inn på vegvesenets nettsider og lastet ned sitt midlertidige førerkort.

– Skal du ut og kjøre senere i dag, da?

– Nei, hehe. Jeg venter til været er bedre. Det var nok med denne turen i dag.

Det var 43 kandidater som tok førerprøven i Bergen i snøkaoset.

– Det har vært noen som har hatt utfordringer med å stille til førerprøven i rett tid, men dette har vi ordnet etter hvert, slik at prøven har blitt gjennomført, sier kontorsjef Torunn Merethe Danielsen ved Trafikant og Kjøretøy.

– Det kan se ut til at Bergen sør er hardere rammet når det gjelder snøfall enn Åsane, der trafikkstasjonen ligger. Her har føret vært greit, og førerprøvesensorene vurderer om det er steder eller ruter vi ikke kan kjøre på grunn av mye snø.

