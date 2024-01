Stormet scenen under MGP: – Jeg hadde gjort det igjen

---

Hvem: Jorunn Folkvord (50), bor på Vålerenga i Oslo.

Hva: Lærer og bystyrerepresentant for partiet Rødt i Oslo

Hvorfor: Stormet scenen under MGP-delfinale sist lørdag, mens hun ropte: – Beklager avbrytelsen. Det pågår en krig. Vi kan gjøre mer. Norge kan gjøre mer. På seg hadde hun en T-skjorte der det sto: «Boikott Israel» mens hun holdt flagget til Palestina.

Hei Jorunn, jeg må jo begynne med å spørre om dette var planlagt eller impulsivt?

– Det var planlagt. Jeg hadde nok ikke møtt opp hvis ikke jeg hadde denne oppgaven.

Men hva var det som gjorde at du valgte å storme scenen på denne måten?

– Det er jo en grusom situasjon. Det er helt forferdelig å lese om nye dødsfall hver dag. Man føler seg så hjelpeløs. Om jeg kunne bidra så ønsket jeg det.

Var det i regi av partiet ditt eller noe du gjorde som privatperson?

– Det var i regi av aksjonsgruppa for Palestina. De hadde lagt en plan og manglet noen som kunne utføre det. Også ble jeg spurt lørdag formiddag. Jeg rakk ikke å tenke så mye på det, men valgte å si ja likevel.

Angrer du i etterkant?

– Nei, jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Hvis noen hadde bedt meg gjøre det en gang til, så hadde jeg nok gjort det. Jeg mener at alle kan gjøre noe og derfor gjorde jeg det.

Fikk du noen sanksjoner fra NRK?

– Jeg gikk jo selv rett ut av studio og skjønte at nå var jeg ferdig med å være publikum. En hyggelig sivil politimann fulgte meg ut og tok min personalia, og fortalte meg at jeg var bortvist fra NRK til søndags morgen. Det var en helt akseptabel sanksjon.

Hvilke tilbakemeldinger fikk du i etterkant?

– De fleste ble glade for at jeg satte søkelys på det. Mange har sagt at de synes at jeg er modig og utførte dette på en høflig måte. Noen har kalt med for dum og dust, men de tilbakemeldingene tar jeg ikke så tungt.

Men skjønner du at det kan føles ubehagelig for noen?

– Jeg tenker at det er vanskelig å mase om en grusom krig, og at folk trenger den pausen som kanskje MGP gir. Men samtidig finnes det ikke en pause for de som er rammet av krigen. De kjenner også på et ubehag. Derfor tenker jeg at vi som ikke er direkte rammet også kan føle på litt ubehag.

Hvorfor akkurat MGP?

– Israel er jo med, dette er en stat som dreper og samtidig så er de med i en musikkfest der kjærlighet er i fokus. Det er åpenbart at hvis man kan boikotte Russland så bør det samme gjelde for Israel.

Du ropte at Norge må gjøre mer, hva tenker du Norge kan bidra med?

– Det første er jo å boikotte samarbeid og handel med Israel. Det er fortsatt sånn norske våpen brukes i konflikten. Ikke minst så bør Norge legge press gjennom NATO. Norge har gjort mye, men vi kan gjøre mer.

Som politiker, hva bidrar du med selv?

– Det er jo ikke akkurat internasjonal politikk vi driver med det daglige i bystyret i Oslo, men Palestinas flagg og FN-flagget ble heist på Oslo rådhus 29. november som er FNs internasjonale solidaritetsdag. Det vedtok bystyret. Ellers så boikotter jeg varer fra Israel og bruker det palestinske skjerfet.

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hvilken superkraft ville du hatt?

– Absolutt øyemål! Så vet jeg akkurat hvor mye ting veier eller hvor langt ting er.

Haha, den har jeg ikke hørt før. Hvilken oppgaver tror du kan løse med den superkraften?

– Altså jeg sliter alltid når jeg skal pakke en gave, fordi jeg ønsker å spare papir og da klipper jeg alltid for lite. Det hadde jo ordnet dette problemet. Og hvis noen lurte på hvor lenge det er til vi fremme så kunne jeg svart lett på det.

Hehe, ja jeg ser at den superkraften er praktisk. Hva gjør deg lykkelig?

– Hmm, jeg tror en tom dag. En dag jeg ikke har noe å gjøre og kan bruke til hva jeg vil.

Har du en barndomshelt?

– Som barn leste jeg altfor mange suspekte tegneserier, men jeg likte godt Månestråle i Sølvpilen. Hun var sterk, smart og modig. Hun var den dama som ordnet opp.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Det var en vanskelig spørsmål, men akkurat nå må det jo bli underholdningssjefen i NRK. Vi kunne tatt en lang prat om MGP helt til vi ble enige. Og jeg har ikke klaustrofobi, så jeg hadde nok klart å være der lenge.

