Slik kan norske Tesla-eiere støtte streiken i Sverige: – Utrolig viktig

Da hun kjøpte sin brukte Tesla for tre år siden, var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tuva Moflag storfornøyd. Nå er hun ikke like sikker.

– Det gir helt klart en bismak å være en Tesla-eier i dag, når vi ser hvordan Musk holder på, sier Moflag.

For mens over 25.000 nye Teslaer rullet ut på norske veier i fjor, har Tesla-mekanikere i Sverige streiket i over to måneder for å få tariffavtale. Streiken har utløst sympatiaksjoner i hele Norden.

Situasjonen i Norge er ikke mye bedre, her organiserer Tesla-ansatte seg i hemmelighet, av frykt for å miste jobben.

– Det er egentlig et angrep på samfunnsmodellen vår. Jeg kjenner jeg blir provosert, forteller Moflag.

– Vet ikke hvem som rammes neste gang

Nå har Fellesforbundet, som organiserer ansatte ved norske Tesla-verksteder, startet en kampanje for å støtte streiken i nabolandet.

Et klistremerke med teksten «Jeg støtter kravet om tariffavtale hos Tesla» kan bestilles med et par tastetrykk.

Den muligheten har Moflag benyttet seg av – nå står hennes støtte til arbeidernes kamp klistret i frontruta. Hun oppfordrer andre norske bileiere og særlig sine kollegaer med Tesla i stortingsgarasjen til å gjøre det samme.

– Det er utrolig viktig å vise at vi støtter opp om det organiserte arbeidslivet, også når det ikke rammer oss sjøl, mener Moflag.

Hun legger til at arbeidernes kamp i Tesla kan ha større effekter enn vi aner i dag:

– Hvis ikke vi sier stopp når samfunnsmodellen vår blir angrepet, vet vi ikke hvem det rammer neste gang.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Offentlig gapestokk

Hvor stor effekt har egentlig symbolske handlinger, som å feste et klistremerke i et bilvindu? Mer enn du kanskje tror, mener Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Han viser til Olivia-streiken i 2023, da de ansatte holdt plakater som oppfordret bilister til å «tute for tariff». Det var evig tuting utenfor den restauranten, forteller Eggum.

– At flere blir klar over at Tesla prøver å snike seg unna de verdiene Norge er tuftet på, gjør at vi setter dem i en offentlig gapestokk, sier forbundslederen.

– Det du egentlig gjør er å bevisstgjøre folk – om at du tar et valg når du skal kjøpe bil. Noen kan godt velge ikke å kjøpe en Tesla, selv om de trenger en elbil.

– Vi bør ikke handle hos Tesla

Han forklarer at forbundet ikke er i konflikt med Tesla i Norge, fordi de i dag ikke har nok medlemmer til å kreve tariffavtale:

– Men vi jobber iherdig for å komme i posisjon til å kunne gjøre det.

Så hva kan egentlig norske Tesla-eiere og folk flest gjøre for å støtte kampen for tariffavtale i Tesla?

– Det den enkelte kan gjøre, er å snakke med venner og kollegaer, for å få økt oppmerksomhet om at Tesla ikke er en bedrift vi bør handle bil hos, sier Eggum.

Han oppfordrer også de som har bestilt en Tesla om å si fra til selskapet, at du er misfornøyd og overrasket over at de ikke vil inngå tariffavtale med sine ansatte.

– Det er høy oppslutning i Norge om at alle skal ha det anstendig på jobb, mener Tuva Moflag. Da de ansatte ved Olivia streiket for tariffavtale i 2023 oppfordret til å «tute for tariff», ble det ifølge Jørn Eggum tutet i et kjør utenfor restauranten.

Forbyr T-skjorter og sparker ansatte

Klistremerker er faktisk et betent tema for Tesla: I 2017 ble amerikanske Tesla-arbeidere bedt om å fjerne seg fra parkeringsplassen utenfor selskapets fabrikk i California og senere truet med oppsigelse.

Årsaken? De delte ut klistremerker og løpesedler om fagbevegelsen etter arbeidstid.

Saken havnet i rettssystemet og fagbevegelsen vant til slutt retten til å dele ut klistremerker på parkeringsplassen til Tesla. Det tok fire år.

Selskapets sjef, Elon Musk, er åpent fiendtlig til fagforeninger. I februar i fjor fikk 30 ansatte i USA sparken etter forsøk på fagorganisering.

Selskapet har gjentatte ganger brukt advokater til å slå ned på alle former for forsøk på fagorganisering: Til og med T-skjorter til støtte for fagforeningene er bannlyst.

Klistremerker i norske bilvinduer er kanskje en symbolsk støtte, men det er liten tvil om at symboler betyr noe for Tesla.

