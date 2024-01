Har innstilt 8.000 avganger hittil i år

De siste ukene har kollektivtransporten i Oslo vært i knestående. Både buss, trikk og tog har vært preget av kulda, til de reisendes store frustrasjon og irritasjon.

– Cirka fire prosent av bussavgangene har vært innstilt etter nyttår. Tallene er cirka. 8.000 innstilte avganger, og totalt antall planlagte avganger er 195,914 avganger, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen til Dagsavisen.

– Cirka fire prosent av bussavgangene har vært innstilt etter nyttår. Tallene er cirka. 8.000 innstilte avganger, og totalt antall planlagte avganger er 195,914 avganger. — Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter

Mange har opplevd at de kommer for sent til jobb, til avtaler som lege og tannlege, eller flyavgang.

Men det er ingen penger å hente om du ikke rekker det du skal.

– Reisegarantien gjelder kun refusjon av taxi opptil 750 kroner. Reisegarantien omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen, for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen til Dagsavisen.

Problemer

Spørsmålet er hvordan det er mulig, i vinterlandet Norge, at snø og et tosifret antall kuldegrader nærmest stanser kollektivtransporten i Norges hovedstad.

Bussproblemene i Oslo tar ingen ende selv om temperaturen har steget noe, og Ruter mandag morgen kan melde at trafikken stort sett er som normalt. Fortsatt er det noen forsinkelser og innstillinger.

Kollektivtrafikken går stort sett som normalt i Oslo og Akershus, men altså med noen avvik. Det er blitt brøytet i løpet av natten og på morgenkvisten, slik at kjøreforholdene er langt bedre inn i går kveld under snøværet.

– I dag (mandag) har det har gått ganske greit, men noen innstilte avganger og forsinkelser, men alt i alt greit, sier Cathrine Myhren-Haugen.

[ Oslo-drosjer: Må være 100 prosent elektrisk ]

Nett og app

Mandag går T-banen som planlagt med unntak av linje 1, Frognerseteren – Bergkrystallen, der det er noen delinnstillinger. Det er foreløpig ikke meldt inn forsinkelser eller avvik for trikken. Når det gjelder buss, så er det enkelte forsinkelser på noen linjer, og noen avganger er også innstilt. Enkelte linjer vil også ha noen innstillinger ut dagen på grunn av vognmangel, skriver Ruter i en pressemelding mandag morgen.

B11 mellom Nesodden og Lysaker er innstilt også i dag på grunn av is på fjorden.

Ruter oppfordrer alle som skal ut og reise å bruke reiseplanlegger enten på nett eller i app.

[ Busstrøbbel i Oslo: – Dette er løsbare problemer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen