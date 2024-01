Gleder du deg til å gå på jobb?

Nyttårsforsetter, heter det visst. For all del, jeg heier på alle som ønsker å endre dårlige vaner til bedre vaner. Flott at mange vil drikke mindre alkohol, spise mindre sukker og unngå prosessert mat, bli mer fysisk aktiv.

Faren for at målsettingene er litt for diffuse og dermed bidrar til at man ikke lykkes, er ganske stor. Konkrete mål er viktig for å lykkes med endring. Har du konkrete mål for den store delen av din våkne tid du tilbringer på jobb? Er du fornøyd med jobben du har? Hvis ikke, sett deg et mål for hva slags jobb og arbeidsmiljø du faktisk vil trives med.

Bare dårlig ledelse?

La oss se litt mer på nyttårsforsettene. Trene mer, kan erstattes med «trene hver tirsdag og torsdag», spise mindre sukker kan erstattes med «lørdag er dagen jeg kan spise søtsaker». Uten mål, er styring ikke mulig.

Når du setter deg i bilen, vet du hvor du skal og har bestemt deg for hvilken vei du skal følge for å komme til målet. Kanskje du ikke velger den korteste veien fordi du har god tid og gjerne vil se på vakker natur framfor å rase av gårde på motorveien. Men du velger selv veien til målet.

Statistikk viser at 3 millioner norske borgere er i arbeid. La oss tenke oss at 10 prosent ikke er fornøyd med jobbinnhold eller arbeidsmiljø. Det er kanskje et for lavt tall, men i alle fall realistisk. Det betyr at hver dag står 300.000 personer opp i Norge og mer eller mindre gruer seg til å gå på jobb. Problemstillingen reiser flere spørsmål:

Hvordan påvirker dette den enkeltes energinivå og psykiske helse?

Går manglende motivasjon ut over den enkeltes yteevne?

Hvordan påvirker manglende glede over jobben hvordan man bidrar i arbeidsmiljøet?

Hvordan påvirker lavt fungerende medarbeidere en virksomhets bunnlinje?

Flere spørsmål dukker opp, men la oss stoppe her. Psykologisk trygghet på arbeidsplassen og motiverende ledelse er temaer som er høyt oppe på agendaen i leder-rommene rundt omkring i landet nå. Også på årets NHO-konferanse tidligere i januar.

Mange profilerte ledere framhevet i sine innlegg, viktigheten av at det må være lov å gjøre feil. Nicolai Tangen i Oljefondet nevnte et eksempel på en feil som var begått som gjorde at fondet tapte 900 millioner. Han minnet om viktigheten av at det er læring i den andre enden og at hans viktigste rolle som leder er ikke å bli sint, ikke si opp noen, men være nysgjerrig. Hvorfor skjedde dette? Hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen og skape trygghet på arbeidsplassen?

Men hva er ditt og mitt ansvar i forhold til gode dager på jobben? Det er lett å skylde på dårlig ledelse. Ledere er avhengig av de riktige folkene rundt seg. Det betyr folk som er motivert for jobben og vil bidra til å nå virksomhetens mål i den rollen de får betalt for. Folk som tør å si ifra dersom de er uenig i beslutninger, stille spørsmål, foreslå forbedringer. Og som tør å skifte arbeidsplass dersom man ikke er i harmoni med hva som foregår på jobben. Å forbli på en arbeidsplass som tapper deg for energi, humør og glede er til skade både for deg selv og din arbeidsgiver.

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Gnisten i øynene

Mange som kommer for å få hjelp i jobbsøkeprosessen, har ofte kommet langt i en sorgprosess med påfølgende lavt energinivå. Enten har de blitt nedbemannet eller av andre grunner sagt opp. Forskere påpeker at tap av jobb utløser sorg på lik linje med dødsfall i nær familie og skilsmisse. Eller de har vært altfor lenge i et arbeidsmiljø som har tappet dem for energi, motivasjon og kraft til å ta tak i situasjonen.

Som karriererådgiver er det viktig å få folk på rett spor så fort som mulig, peke på lyset i den andre enden av tunnelen og være en støtte på vei dit. Da gjelder det å finne fram til hva som tenner gnisten i øynene. Gnisten tennes ofte når jeg stiller dette spørsmålet: «Hva kan du tenke deg å jobbe med dersom du fikk velge fritt, på øverste hylle?»

Svarene er slett ikke alltid en tilsvarende jobb, i en annen virksomhet. Det kan være noe helt annet enn det de er utdannet til og har jobbet med de siste årene. Ofte er drømmejobben mer i tråd med hobbyer eller frivillig arbeid for organisasjoner med sterke verdier omkring samfunn og fellesskap.

Hva ville du ha svart på spørsmålet? Er du på rett plass? Gleder du deg til å gå på jobben? Dersom du svarer nei på disse spørsmålene, er 2024 et mulighetenes år. Aldri før har så mange nye funksjoner i arbeidslivet blitt etablert. Riktignok erstattes mange jobber med tekniske løsninger, men nye roller etableres. Nye kombinasjoner av kompetanser etterspørres.

Henry Mintzberg, en anerkjent forretningsforsker og professor, har i flere år påpekt behovet for ulike typer ferdigheter og egenskaper i arbeidslivet og hevder at fremtidens behov vil være mer rettet mot mellommenneskelige ferdigheter og emosjonell intelligens, ofte referert til som «hjerteferdigheter», i stedet for bare tekniske eller fysiske ferdigheter.

Ditt mål for 2024

Lyst og evne til å lære nye ting er en av de mest etterspurte egenskapene i dagens stillingsannonser. Relasjonskompetanse er en annen. Helt i tråd med Mintzbergs hypotese. Hva betyr egentlig relasjonskompetanse? At du liker folk, evner å samarbeide, setter deg inn i andres ståsted. Altså: hjerteferdigheter.

Dersom du er redd for at du har manglende IT-kunnskaper i en verden der kunstig intelligens er på alles lepper og i stadig økende grad påvirker våre liv, vil vi alltid ha behov for levende mennesker med følelser og empati. Mange som ansetter sier det rett ut: vi kan lære folk hva vi driver med, men vi kan ikke lære dem personlige egenskaper og hvordan de forholder seg til mennesker.

Folk kjøper fortsatt av folk. Folk jobber fortsatt sammen med folk. Hva vil du bli når du blir stor? Det er et stort mulighetsbilde for oss alle der ute nå. Sett deg et mål og lag en plan for hvordan du skal komme deg dit.

I tidligere publiserte artikler av Jobbdoktor finnes du mange konkrete tips du kan legge i verktøykassen din på vei mot målet. Godt nytt år!

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av «Karriereboken» som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

