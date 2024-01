Droppet vikarbyrået som lovet henne jobb - da kom kravet på 117.000

BERGEN (Dagsavisen): Midt i den store helsepersonell-krisen søkte vikarbyrået etter utenlandske sykepleiere som kunne komme til Norge for å jobbe.

Kvinnen, som bodde i et land i Europa, kom over annonsen til byrået og lot seg friste av gode lønninger og mye tilgjengelig arbeid. Hun slo til på tilbudet, som blant annet innebar at hun måtte ta norskkurs og bestå språktest på B2-nivå før hun kunne jobbe.

Fant jobb selv

Utgiftene til språkkurset skulle deles mellom byrået og henne, og hun betalte rundt 1000 kroner måneden. Men norskopplæringen ble vanskeligere enn hun hadde forventet, og hun konkluderte med at hun ikke ville klare å komme forbi B1-nivået.

Men uten B2-nivå kunne hun ikke få jobb gjennom vikarbyrået, så på vårparten i 2022 skaffet hun seg i stedet jobb på egenhånd. Samtidig ga hun byrået beskjed om at hun ville ut av kontrakten. Men det ville de ikke være med på sånn uten videre.

Kjempekrav

For i arbeidskontrakten gikk det frem at sykepleieren måtte betale 100.000 kroner til byrået dersom hun fikk en jobb som ikke var formidlet av dem.

Kvinnen klaget byrået inn for forliksrådet, der hun foreslo at hun kunne betale deres del av utgiftene til språkkurset som var på 17.000 kroner. Da forliksrådet ikke klarte å komme til noen konklusjon, endte saken opp i Hordaland tingrett. Denne gangen hadde byrået høynet kravet til også å inkludere de 17.000 kronene for språkkurset.

– Urimelig

I retten spurte tingrettsdommerne byråeieren om de hadde hatt reelle utgifter på sykepleierens oppsigelse. Det hevdet han at de hadde, men kunne ikke dokumentere noe utover det som fremsto som vanlige driftskostnader for selskapet.

Dommerne mente da det var urimelig at sykepleieren skulle kreves for 100.000 kroner, og påpekte samtidig at hun heller ikke var i stand til å jobbe for byrået når hun ikke oppfylte språkkravet deres. Retten kunne heller ikke se noe i arbeidsavtalen som forpliktet henne til å betale byråets andel av norskkursavgiften.

Sykepleieren ble derfor frifunnet fra kravet på 117.000 kroner. I stedet ble byrået dømt til å betale saksomkostningene hennes på 27.225 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig, da byrået har én måned på seg til å anke.

